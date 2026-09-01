Mazda prépare d’importantes mises à jour pour les CX-70 et CX-90 après des ventes inférieures à l’objectif

Mazda prévoit une refonte allant au-delà d’une mise à jour de mi-cycle, comprenant des modifications au design, à l’habitacle et aux groupes motopropulseurs de quatre VUS reposant sur sa grande plateforme, après avoir raté son objectif mondial de ventes pour l’exercice 2025.
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Mazda a vendu 150 637 VUS reposant sur sa grande plateforme à l’échelle mondiale durant l’exercice 2025, sous son objectif de 200 000 unités.
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Les modifications prévues toucheront le style extérieur, l’habitacle et les groupes motopropulseurs des quatre modèles de VUS Mazda.
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Des mises à jour majeures seront apportées aux CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90.
Mazda prépare d’importantes modifications à sa famille de VUS reposant sur sa grande plateforme après que les ventes mondiales combinées des quatre modèles eurent été inférieures à l’objectif du constructeur durant l’exercice 2025.
Les travaux prévus concernent les CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90. Mazda a vendu 150 637 unités de ces quatre modèles à l’échelle mondiale au cours de son exercice 2025, comparativement à un objectif de 200 000. Le résultat place ce groupe de véhicules près de 50 000 unités, soit 25 %, sous l’objectif de Mazda.
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Les États-Unis représentent plus de la moitié des ventes de modèles reposant sur la grande plateforme de Mazda, ce qui fait du rendement nord-américain un élément important des plans de l’entreprise pour ces véhicules. Le chef de la direction financière de Mazda, Jeffrey Guyton, a également désigné la croissance aux États-Unis comme une priorité et confirmé que des améliorations aux produits étaient en cours de développement. Mazda Canada a livré un peu moins de 11 000 VUS CX-70 et CX-90 combinés en 2025, comparativement à près de 70 000 aux États-Unis durant la même période.
L’ampleur de ces modifications dépassera largement celle des mises à jour conventionnelles apportées d’une année-modèle à l’autre. Le président et chef de la direction de Mazda, Masahiro Moro, a déclaré au journal japonais Chugoku Shimbun que des changements étaient prévus au style extérieur, à l’habitacle et aux groupes motopropulseurs des véhicules.
« Nous apporterons des changements à l’extérieur, à l’intérieur et aux groupes motopropulseurs, et nous mettrons en œuvre des améliorations d’une ampleur sans précédent jusqu’à maintenant », a déclaré Moro.
Mazda n’a pas dévoilé les modifications techniques individuelles ni confirmé quels groupes motopropulseurs seront touchés. L’architecture de grande plateforme accueille actuellement des configurations électrifiées et des moteurs à six cylindres en ligne, selon le modèle et le marché. Mazda développe également sa technologie de combustion Skyactiv-Z de prochaine génération, bien qu’aucun lien confirmé entre ce programme et les modifications apportées à ces VUS n’ait été annoncé.
Les quatre véhicules sont arrivés à différents moments du cycle de produits de Mazda. Le CX-60 a fait ses débuts en 2022, tandis que le CX-70 s’est joint à la gamme nord-américaine en 2024. Cette différence d’âge laisse ouverte la possibilité que les mises à jour arrivent selon des calendriers distincts.
Mazda entend également renforcer la position de ces véhicules au sommet de sa gamme. Moro a déclaré que l’entreprise souhaitait que les clients reconnaissent ces modèles comme les porte-étendards de Mazda et a reconnu qu’il faudra du temps pour atteindre cet objectif.
Mazda n’a pas annoncé de dates de lancement pour les VUS révisés.
Source: Carscoops