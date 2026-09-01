Mazda prépare d’importantes mises à jour pour les CX-70 et CX-90 après des ventes inférieures à l’objectif

Mazda prévoit une refonte allant au-delà d’une mise à jour de mi-cycle, comprenant des modifications au design, à l’habitacle et aux groupes motopropulseurs de quatre VUS reposant sur sa grande plateforme, après avoir raté son objectif mondial de ventes pour l’exercice 2025.

Mazda a vendu 150 637 VUS reposant sur sa grande plateforme à l’échelle mondiale durant l’exercice 2025, sous son objectif de 200 000 unités.

Les modifications prévues toucheront le style extérieur, l’habitacle et les groupes motopropulseurs des quatre modèles de VUS Mazda.

Des mises à jour majeures seront apportées aux CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90.

Mazda prépare d’importantes modifications à sa famille de VUS reposant sur sa grande plateforme après que les ventes mondiales combinées des quatre modèles eurent été inférieures à l’objectif du constructeur durant l’exercice 2025.

Les travaux prévus concernent les CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90. Mazda a vendu 150 637 unités de ces quatre modèles à l’échelle mondiale au cours de son exercice 2025, comparativement à un objectif de 200 000. Le résultat place ce groupe de véhicules près de 50 000 unités, soit 25 %, sous l’objectif de Mazda.

Les États-Unis représentent plus de la moitié des ventes de modèles reposant sur la grande plateforme de Mazda, ce qui fait du rendement nord-américain un élément important des plans de l’entreprise pour ces véhicules. Le chef de la direction financière de Mazda, Jeffrey Guyton, a également désigné la croissance aux États-Unis comme une priorité et confirmé que des améliorations aux produits étaient en cours de développement. Mazda Canada a livré un peu moins de 11 000 VUS CX-70 et CX-90 combinés en 2025, comparativement à près de 70 000 aux États-Unis durant la même période.

L’ampleur de ces modifications dépassera largement celle des mises à jour conventionnelles apportées d’une année-modèle à l’autre. Le président et chef de la direction de Mazda, Masahiro Moro, a déclaré au journal japonais Chugoku Shimbun que des changements étaient prévus au style extérieur, à l’habitacle et aux groupes motopropulseurs des véhicules.

« Nous apporterons des changements à l’extérieur, à l’intérieur et aux groupes motopropulseurs, et nous mettrons en œuvre des améliorations d’une ampleur sans précédent jusqu’à maintenant », a déclaré Moro.

Mazda n’a pas dévoilé les modifications techniques individuelles ni confirmé quels groupes motopropulseurs seront touchés. L’architecture de grande plateforme accueille actuellement des configurations électrifiées et des moteurs à six cylindres en ligne, selon le modèle et le marché. Mazda développe également sa technologie de combustion Skyactiv-Z de prochaine génération, bien qu’aucun lien confirmé entre ce programme et les modifications apportées à ces VUS n’ait été annoncé.

Les quatre véhicules sont arrivés à différents moments du cycle de produits de Mazda. Le CX-60 a fait ses débuts en 2022, tandis que le CX-70 s’est joint à la gamme nord-américaine en 2024. Cette différence d’âge laisse ouverte la possibilité que les mises à jour arrivent selon des calendriers distincts.

Mazda entend également renforcer la position de ces véhicules au sommet de sa gamme. Moro a déclaré que l’entreprise souhaitait que les clients reconnaissent ces modèles comme les porte-étendards de Mazda et a reconnu qu’il faudra du temps pour atteindre cet objectif.

Mazda n’a pas annoncé de dates de lancement pour les VUS révisés.

Source: Carscoops