Ce groupe motopropulseur a récemment été lancé en Europe sous le capot du T-Roc R.

Les chiffres de puissance et de couple restent identiques, mais les deux atteignent leur maximum plus tôt dans la plage de régime.

Ce changement est motivé par les normes antipollution Euro 7 qui entreront en vigueur à la fin de l’année 2027.

Avec le lancement récent du nouveau Volkswagen T-Roc R en Europe, nous avons eu un aperçu du prochain groupe motopropulseur qui équipera la Golf R.

En effet, Reinhold Ivenz, directeur de la division R de Volkswagen, a confié à Auto Express que la Golf R recevra le même moteur à hybridation légère doté d’un compresseur électrique.

Conçu pour répondre aux normes d’émissions Euro 7 plus strictes qui doivent entrer en vigueur en Europe à la fin de 2027, ce groupe motopropulseur ajoute un système d’hybridation légère de 48 volts et un compresseur électrique au moteur quatre cylindres turbocompressé EA888 de 2,0 litres utilisé dans le modèle actuel.

En plus de réduire les émissions et la consommation de carburant, ce moteur est également plus dynamique que celui qu’il remplacera, bien que les valeurs de puissance et de couple demeurent inchangées.

Néanmoins, M. Ivenz affirme que la Golf R dotée de ce nouveau groupe motopropulseur, baptisé « evo 5 », sera plus rapide que le modèle actuel.

Les pics de puissance et de couple, respectivement de 328 ch et 295 lb-pi, sont disponibles à des régimes moteur plus bas, ce qui explique ce gain de performance.

En plus de son turbocompresseur unique, qui est désormais à géométrie variable, le moteur gagne un compresseur électrique conçu pour augmenter le couple à bas régime et accroître la réactivité du moteur. Cette configuration s’apparente à la façon dont Mercedes-AMG intègre l’électrification dans ses moteurs six cylindres en ligne.

Le système d’hybridation légère de 48 volts est un peu plus conventionnel : il utilise un alterno-démarreur et une batterie plus grande pour rendre le fonctionnement du système arrêt-démarrage (start-stop) plus fréquent et plus fluide, ce qui permet d’économiser du carburant lorsque la voiture est à l’arrêt.

Comme c’est déjà le cas, ce nouveau moteur sera jumelé à une boîte de vitesses à double embrayage DSG à 7 rapports et à la transmission intégrale, bien que le différentiel arrière à vectorisation de couple recevra probablement un nouveau logiciel, à l’instar du T-Roc R. On dit que cette modification améliore la tenue de route et le comportement dynamique de la voiture.

Les acheteurs qui souhaitent faire l’essai du groupe motopropulseur EA888 evo5 dans la Golf R avant de signer au bas de la page n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps : bien que Volkswagen n’ait pas annoncé de date de lancement pour ce moteur dans la Golf, il devra arriver avant la fin de l’année prochaine, puisque le modèle actuel n’est pas conforme à la réglementation Euro 7.

Source : Auto Express