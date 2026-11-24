Ineos envisage des usines existantes et la fabrication à forfait alors que l’entreprise vise une production américaine en 2028 et négocie la vente potentielle de son usine de Hambach.
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Ineos prévoit commencer à produire ses VUS et sa camionnette aux États-Unis en 2028.
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L’entreprise envisage de reprendre des usines existantes et étudie la fabrication à forfait.
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Ineos négocie exclusivement avec BYD la vente de son usine d’assemblage de Hambach.
Ineos Automotive prévoit commencer à construire son VUS Grenadier et sa camionnette Quartermaster aux États-Unis en 2028, tandis que l’entreprise britannique envisage de vendre son usine d’assemblage de Hambach, en France, au constructeur chinois BYD.
Le constructeur automobile a réduit sa recherche à une courte liste d’emplacements américains et prévoit choisir un site au cours des prochains mois. La chef de la direction, Lynn Calder, a déclaré que l’entreprise évalue des installations d’assemblage existantes et la fabrication à forfait. Ineos n’a pas précisé si elle achèterait une usine, en construirait une ou travaillerait avec un autre constructeur automobile.
Un démarrage en 2028 favoriserait le recours à une installation existante ou à un partenaire manufacturier, puisque la construction d’une nouvelle usine prend généralement plusieurs années. Ce déplacement rapprocherait la production du principal marché d’Ineos, qui représente environ 70 % de ses ventes mondiales. Les immatriculations aux États-Unis ont augmenté de 17 %, pour atteindre 4 468 unités jusqu’en septembre.
Les droits de douane ont fait grimper le coût des importations en provenance d’Europe. Les modèles Grenadier sont assujettis à un droit américain de 15 %, tandis que la camionnette Quartermaster est également soumise à une taxe de 25 % connue sous le nom de « taxe sur le poulet ». Les véhicules provenant de l’Union européenne ont d’abord été assujettis à un tarif de 27,5 %, avant qu’une entente commerciale entre les États-Unis et l’UE le réduise à 15 %. Ineos a augmenté les prix aux États-Unis en réaction, puis les a abaissés par la suite.
Dans une déclaration publiée le 24 novembre, Calder a décrit les politiques américaines comme favorables à la croissance des entreprises. Elle avait déjà indiqué que la priorité de l’entreprise était de trouver l’option de production la moins coûteuse.
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En Europe, Ineos mène des négociations exclusives pour vendre Hambach à BYD, mais aucune entente n’a été conclue. L’usine française, acquise de Mercedes-Benz en 2020, a commencé à produire le Grenadier en 2022. Ineos a indiqué que la production des Grenadier et Quartermaster s’y poursuivrait à moyen terme si la vente se concrétise.
Si les négociations aboutissent, toute la production d’Ineos serait éventuellement transférée aux États-Unis. Ce changement marquerait un écart par rapport aux plans précédents pour Hambach, où Ineos avait envisagé de construire le plus petit VUS Fusilier. Calder a déclaré que le Fusilier et les autres futurs modèles restent dans les plans de l’entreprise, mais qu’ils pourraient reposer sur une plateforme technologique commune.
BYD cherche à accroître sa capacité de production en Europe alors que l’Union européenne envisage des droits de douane et des quotas sur les véhicules construits en Chine.