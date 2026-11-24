Ineos envisage des usines existantes et la fabrication à forfait alors que l’entreprise vise une production américaine en 2028 et négocie la vente potentielle de son usine de Hambach.

Ineos prévoit commencer à produire ses VUS et sa camionnette aux États-Unis en 2028.

L’entreprise envisage de reprendre des usines existantes et étudie la fabrication à forfait.

Ineos négocie exclusivement avec BYD la vente de son usine d’assemblage de Hambach.

Ineos Automotive prévoit commencer à construire son VUS Grenadier et sa camionnette Quartermaster aux États-Unis en 2028, tandis que l’entreprise britannique envisage de vendre son usine d’assemblage de Hambach, en France, au constructeur chinois BYD.

Le constructeur automobile a réduit sa recherche à une courte liste d’emplacements américains et prévoit choisir un site au cours des prochains mois. La chef de la direction, Lynn Calder, a déclaré que l’entreprise évalue des installations d’assemblage existantes et la fabrication à forfait. Ineos n’a pas précisé si elle achèterait une usine, en construirait une ou travaillerait avec un autre constructeur automobile.

Un démarrage en 2028 favoriserait le recours à une installation existante ou à un partenaire manufacturier, puisque la construction d’une nouvelle usine prend généralement plusieurs années. Ce déplacement rapprocherait la production du principal marché d’Ineos, qui représente environ 70 % de ses ventes mondiales. Les immatriculations aux États-Unis ont augmenté de 17 %, pour atteindre 4 468 unités jusqu’en septembre.

Les droits de douane ont fait grimper le coût des importations en provenance d’Europe. Les modèles Grenadier sont assujettis à un droit américain de 15 %, tandis que la camionnette Quartermaster est également soumise à une taxe de 25 % connue sous le nom de « taxe sur le poulet ». Les véhicules provenant de l’Union européenne ont d’abord été assujettis à un tarif de 27,5 %, avant qu’une entente commerciale entre les États-Unis et l’UE le réduise à 15 %. Ineos a augmenté les prix aux États-Unis en réaction, puis les a abaissés par la suite.

Dans une déclaration publiée le 24 novembre, Calder a décrit les politiques américaines comme favorables à la croissance des entreprises. Elle avait déjà indiqué que la priorité de l’entreprise était de trouver l’option de production la moins coûteuse.

En Europe, Ineos mène des négociations exclusives pour vendre Hambach à BYD, mais aucune entente n’a été conclue. L’usine française, acquise de Mercedes-Benz en 2020, a commencé à produire le Grenadier en 2022. Ineos a indiqué que la production des Grenadier et Quartermaster s’y poursuivrait à moyen terme si la vente se concrétise.

Si les négociations aboutissent, toute la production d’Ineos serait éventuellement transférée aux États-Unis. Ce changement marquerait un écart par rapport aux plans précédents pour Hambach, où Ineos avait envisagé de construire le plus petit VUS Fusilier. Calder a déclaré que le Fusilier et les autres futurs modèles restent dans les plans de l’entreprise, mais qu’ils pourraient reposer sur une plateforme technologique commune.

BYD cherche à accroître sa capacité de production en Europe alors que l’Union européenne envisage des droits de douane et des quotas sur les véhicules construits en Chine.