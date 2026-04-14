Le Subaru Getaway 2027 ne sera pas vendu au Canada

Suivant la stratégie du retrait d’une collection de Subaru produites aux États-Unis des concessions canadiennes, il n’est pas étonnant que le VUS électrique à 3 rangées de sièges ne traverse pas la frontière. On peut remercier les contre-tarifs.

Le Getaway est la version Subaru du Toyota Highlander 2027

Le modèle a été présenté en première mondial au Salon de l’auto de New York

Il devait offrir une autonomie de 480 kilomètres

Les contre-tarifs canadiens en répliques aux tarifs trumpiens frappent encore une fois dans l’industrie automobile. Le couperet est tombé avant même que le modèle n’arrive en concession canadienne, le Subaru Getaway 2027 ne sera pas commercialisé au Canada. Cette décision de Subaru s’inscrit dans la continuité des autres modèles de la marque fabriqués aux États-Unis. Le Getaway rejoint donc la liste des Ascent, Forester Wilderness et le Crosstrek Wilderness.

Encore une fois, merci Toyota

Comme tous les produits électriques de Subaru, le Getaway est une version à nouvel écusson d’un produit Toyota. Dans son cas, il est le jumeau du Toyota Highlander. Bien que les deux modèles partagent la même plate-forme et qu’ils sont presque esthétiquement identiques, le Getaway proposait une motorisation passablement plus puissante que le Highlander.

En effet, le Getaway donnait 420 chevaux à partir de ses deux moteurs électriques alors que le Toyota plafonnait à 338 ch. En matière de batteries, les deux modèles proposent une pile de base de 77,0 kWh alors qu’une autonomie plus généreuse de 480 kilomètres peut être atteinte avec une pile de 95,8 kWh.