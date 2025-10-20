Le Subaru Ascent ne reviendra pas au Canada en 2026

Le site de Subaru Canada affiche actuellement plusieurs absences, mais tout va bien.

Les rumeurs concernant la disparition de l’Ascent du marché canadien circulaient depuis un certain temps.

Les prix du tout nouveau Outback 2026, importé du Japon, devraient être annoncés vers la mi-novembre.

Les tarifs du remarquable Forester e-Boxer 2026 seront également révélés sous peu.

Nous avons récemment mis à l’essai le Subaru Forester e-Boxer 2025 et, comme toujours, nous avons rassemblé un maximum d’informations avant de vous présenter nos conclusions. À cette période de l’année, les prix du modèle suivant sont souvent disponibles, ce qui nous permet d’enrichir notre couverture.

Il y a quelques semaines, lors de nos recherches sur le Forester e-Boxer 2025, nous avons remarqué que les données pour le modèle 2026 n’étaient pas encore publiées, bien que toutes les autres versions le soient déjà. Nous venons d’apprendre que ces informations seront rendues publiques vers la mi-novembre.

En consultant le site Subaru.ca aujourd’hui, vous remarquerez qu’aucun Outback n’est présentement affiché. Cette absence s’explique par le fait qu’il reste à peine quelques unités du millésime 2025 disponibles à travers le pays. Si le 2026 n’y figure pas encore, c’est simplement parce que sa grille tarifaire n’a pas été confirmée.

Les prix de l’Outback américain ont été dévoilés dès le mois d’août. Nous nous attendions à ce que Subaru Canada publie les tarifs du tout nouveau Outback 2026 depuis un bon moment déjà, mais l’attente se prolonge. Selon Subaru Canada, les prix du modèle 2026, assemblé au Japon, seront connus d’ici environ un mois.

Toujours sur le site canadien, vous remarquerez également l’absence de l’Ascent. La raison est claire : pour le moment, le constructeur n’a pas l’intention d’offrir ce modèle pour 2026 ni au-delà. Bien que la décision ne soit pas encore définitive, elle semble plutôt permanente.

En mai dernier, nous rapportions que Subaru envisageait de retirer l’Ascent du marché canadien dès 2026, en partie à cause des tarifs douaniers imposés sur les importations américaines. Fabriqué en Indiana, l’Ascent est directement exposé à ces hausses de coûts. Ce VUS intermédiaire à trois rangées n’a jamais connu de volumes de ventes exceptionnels depuis son lancement en 2019. Avec des concurrents redoutables comme les Toyota Highlander, Honda Pilot, Kia Telluride, Hyundai Palisade et Ford Explorer, difficile de blâmer Subaru pour cette décision.

Cela dit, son départ ne laissera probablement pas un grand vide. Cette réaffectation de la capacité de production profitera plutôt à l’Outback et au futur Trailseeker entièrement électrique, deux modèles appelés à bien performer pour le constructeur.