Hyundai ajoute des versions à son Tucson hybride 2026

Hyundai élargit la gamme hybride de son Tucson 2026, à la fois en entrée de gamme et au sommet de la gamme. D’entrée de jeu, deux nouvelles variantes à traction viennent se glisser en entrée de gamme, rendant la motorisation hybride plus accessible. Puis, au sommet de la pyramide, la déclinaison Night surplombe maintenant la version Limited, avec une présentation entièrement noircie. Il est clair que la compagnie mise sur l’hybridité et qu’elle pousse la chose en conséquence.

Le Tucson hybride Night AWD est livrable dès maintenant chez les concessionnaires

Les nouvelles variantes SE et SEL à traction élargissent l’accès à la technologie hybride.

Le nouveau modèle Night met de l’avant des accents noirs lustrés, des jantes de 19 pouces aux coques de rétroviseurs.

L’hybridité plus abordable

Ce n’est pas un, mais deux modèles hybrides plus abordables qui s’ajoutent à la dotation. Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitaient cette motorisation avec le Tucson. Les livrées SE et SEL sont désormais la porte d’entrée qui manquait à la famille. On permet aux acheteurs de profiter de cette mécanique et de sa plus grande efficacité énergétique sans les forcer à payer pour des équipements qu’ils ne souhaitent pas forcément avoir.

En fait, ils peuvent toujours se les procurer avec le modèle Limited, ainsi que la nouvelle variante Night.

Night : sobriété hybride

Construite sur la base de la variante Limited, la version Night AWD ajoute une couche de discrétion à ce qui était le niveau de finition le plus complet de la gamme. Le modèle profite de jantes de 19 pouces (noir lustré) avec un logo Hyundai argenté, des éléments de pare-chocs avant et arrière noircis, ainsi que des coques de rétroviseurs et des pourtours de vitres qui sont aussi noircis.

À l’intérieur, le pavillon passe au noir. Ce modèle est proposé en trois couleurs : Ash Black, Creamy White Pearl et Ecotronic Gray.

Pour le reste, le modèle profite de tout l’équipement de la version Limited, soit des sièges en cuir, la navigation intégrée, un affichage tête-haute de 12 pouces, une chaîne audio Bose, un volant chauffant et un chargeur sans fil pour les cellulaires.

On le répète, ce que ça démontre, c’est que la popularité de la mécanique hybride est en hausse avec ce modèle et Hyundai a réalisé que son offre actuelle ne répondait pas à toutes les attentes.

L’ajustement est le bienvenu.