Subaru présente le Getaway 2027 électrique à trois rangées avec plus de 480 km d’autonomie au Salon de l’auto de New York 2026

Le nouveau Subaru Getaway électrique à trois rangées réunit 420 ch, le rouage intégral, la recharge rapide et un habitacle pensé pour les familles.

Le nouveau Getaway électrique de Subaru peut accueillir jusqu’à sept occupants et arrivera à la fin de 2026.

Deux moteurs développent 420 ch, le rouage intégral de série et une capacité de remorquage allant jusqu’à 1 588 kg.

Les versions à longue autonomie visent plus de 480 km et prennent en charge la recharge rapide NACS de 150 kW.

Subaru a ajouté un nouveau VUS électrique haut de gamme à sa gamme, en remplacement de l’Ascent, avec le dévoilement du Getaway 2027, un véhicule utilitaire à trois rangées présenté au Salon international de l’auto de New York 2026. Le nouveau modèle devient le quatrième véhicule entièrement électrique du portefeuille de Subaru après les Trailseeker, Uncharted et Solterra. Le Getaway, un excellent nom, doit arriver chez les détaillants à la fin de 2026.

Le Getaway est positionné comme un VUS pensé pour les familles, mais Subaru mène l’arrivée dans le segment des VUS intermédiaires électriques avec sa puissance et ses capacités. Deux moteurs électriques de série entraînent les essieux pour une puissance combinée de 420 chevaux, surpassant son faux jumeau, le Toyota Highlander, et en faisant le Subaru de série le plus puissant à ce jour. Ce véhicule spacieux peut accélérer de 0 à 60 mi/h en moins de cinq secondes, soit environ de 0 à 97 km/h, et remorquer jusqu’à 3 500 livres.

Une batterie lithium-ion de 95,8 kWh sera offerte sur la version à longue autonomie, Subaru estimant plus de 300 milles d’autonomie, soit plus de 480 km, avec une pleine charge. Le VUS utilise un port de recharge NACS de série et prend en charge des vitesses de recharge allant jusqu’à 150 kW, ce qui permettra de faire passer la batterie de 10 % à 80 % en environ 30 minutes. Le préconditionnement de la batterie est de série. Subaru ajoutera aussi un Getaway à autonomie standard en 2027 utilisant une batterie de 77,0 kWh. D’autres détails sur cette version seront dévoilés à l’approche de son lancement.

À bord, le nouveau VÉ offre des places pour sept passagers avec une banquette de deuxième rangée, ou six avec des sièges capitaine, selon la version. Subaru affirme que des adultes d’environ six pieds peuvent prendre place dans les trois rangées. Le rabattement monotouche de la deuxième rangée et la troisième rangée à rabattement électrique sont de série dans toute la gamme. Le volume utilitaire est annoncé à 1 291 L derrière la deuxième rangée et à 450 L derrière la troisième.

Le modèle conserve des éléments de capacité typiques de Subaru malgré sa configuration orientée vers les familles. L’équipement de série comprend le rouage intégral symétrique, une garde au sol de 8,3 pouces et les réglages de motricité X-MODE à deux modes pour Snow/Dirt et Deep Snow/Mud. Le Grip Control et le Downhill Assist Control sont aussi inclus.

Dans l’habitacle, Subaru installe de série un écran tactile de 14 pouces et un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont inclus, tandis que les équipements livrables comprennent deux chargeurs sans fil de 15 W pour téléphone, des ports USB-C à chaque rangée, la climatisation à trois zones, l’éclairage d’ambiance, un toit ouvrant panoramique ainsi que des sièges chauffants ou ventilés, selon la version.

Chaque version du Getaway reçoit aussi une suite complète d’aides à la conduite EyeSight, comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, l’alerte de sortie de voie et des fonctions d’assistance liées à la circulation. Les versions supérieures ajoutent des fonctions comme l’alerte de circulation transversale avant, l’assistance au stationnement intelligente et un rétroviseur intérieur numérique.

Les prix canadiens et la gamme de versions seront connus à l’approche de la mise en marché.