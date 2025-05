Subaru Canada pourrait ne pas importer les Ascent, Crosstrek Wilderness et Forester Wilderness pour l’année-modèle 2026

Selon une source, Subaru retirerait ces modèles du marché canadien, notamment en raison des tarifs douaniers.

Les modèles Ascent et Crosstrek sont assemblés aux États-Unis.

On soupçonne que cette décision découle en partie des droits de douane imposés.

Bien qu’elle ait ses mérites, l’Ascent pourrait être facilement remplacée par la nouvelle Outback.

D’après l’information obtenue, les Ascent, Crosstrek Wilderness et Forester Wilderness ne reviendront pas au Canada pour l’année-modèle 2026. Nous avons contacté Subaru Canada pour obtenir des précisions, mais comme prévu, ils ont simplement indiqué qu’ils ne commentent pas les produits à venir.

Nous avons tenté de comprendre pourquoi ces trois modèles, relativement importants, seraient exclus du marché canadien dès l’an prochain. Bien que notre analyse repose en partie sur des hypothèses, elle pourrait refléter la réalité si la source est fiable.

Le premier facteur en jeu serait les tarifs douaniers mis en place par l’administration Trump. Subaru planifierait de réduire ses importations de véhicules fabriqués aux États-Unis. Comme les Ascent et Crosstrek sont assemblés à l’usine de Lafayette, en Indiana, leur retrait semble logique. Cela dit, selon nos informations, seul le Crosstrek Wilderness serait concerné.

Le Crosstrek est le modèle le plus vendu de Subaru au Canada, représentant facilement un tiers des ventes mensuelles. Le retirer du marché serait impensable. Il resterait donc en vente. Toutefois, la version Wilderness, plus coûteuse, représente une faible portion des ventes totales et pourrait être éliminée sans trop d’impact. Il est aussi bon de rappeler que le Crosstrek est également produit à l’usine de Subaru à Ōta, dans la préfecture de Gunma au Japon.

Le Subaru Forester est lui aussi assemblé à Ōta, ce qui le protège des tarifs canadiens, bien qu’il soit affecté aux États-Unis. Même si la version Wilderness a été récemment lancée, elle serait laissée de côté. On pense que Subaru préférera mettre l’accent sur la nouvelle version hybride e-BOXER du Forester, en l’orientant davantage vers une vocation urbaine. La nouvelle Outback, qui s’approche plus que jamais d’un VUS, devrait combler l’appétit pour les véhicules robustes à usage urbain.

Enfin, l’Ascent. Lancé pour l’année-modèle 2019 et construit en Indiana, il s’agirait, selon la source, du seul modèle qui serait complètement abandonné au Canada. Bien qu’il ait été légèrement retouché pour 2023, l’Ascent entamerait sa huitième année en 2026, une période typiquement propice à une refonte majeure. Il est possible que l’Ascent disparaisse entièrement, même aux États-Unis. Cette décision permettrait de libérer de la capacité de production à l’usine de Lafayette pour l’Outback et de faire place en concessions à l’arrivée du nouveau modèle entièrement électrique, le Trailseeker.

Le Subaru Ascent évolue dans un segment très compétitif, celui des VUS intermédiaires à trois rangées de sièges. Des rivaux comme les Toyota Highlander, Honda Pilot, Kia Telluride, Volkswagen Atlas, Hyundai Palisade, Nissan Pathfinder, Chevrolet Traverse, et Ford Explorer rendent difficile la percée de l’Ascent. Cela aurait pu dissuader Subaru Canada de contourner les tarifs douaniers et d’investir dans un modèle qui détient une part de marché plutôt modeste.