Nouveaux X5, X7 à inspiration familiale et iX3 mènent l’offensive de produits de BMW

BMW a présenté un déploiement de nouveaux modèles sur deux ans, incluant le iX3 Neue Klasse ainsi que les X5 et X7 redessinés, lors d’une rencontre privée avec ses détaillants.

BMW a présenté plus de 12 futurs modèles à ses détaillants nord-américains.

Le iX3 Neue Klasse arrivera à l’automne.

Le X5 redessiné abandonne le hayon divisé alors que BMW reconfigure sa gamme de VUS.

BMW Group a présenté aux détaillants plus d’une douzaine de futurs produits lors de sa rencontre des détaillants des Amériques tenue à Nashville le 27 mai, exposant un déploiement de modèles sur deux ans couvrant les marques BMW, Mini et Rolls-Royce.

La rencontre privée, à l’abri des regards indiscrets, tenue au Music City Center de Nashville, réunissait de hauts dirigeants, dont le chef de la direction Milan Nedeljkovic, le responsable des ventes Jochen Goller et le chef du design Adrian van Hooydonk. Des détaillants présents ont indiqué que les présentations portaient sur le maintien de la position de BMW dans le marché américain du luxe grâce à des stratégies de motorisations flexibles, des inventaires contrôlés et une emphase accrue sur les véhicules haut de gamme.

L’une des principales attractions était le nouveau BMW iX3, premier utilitaire construit sur l’architecture Neue Klasse du constructeur. Prévu pour arriver chez les concessionnaires à l’automne, ce véhicule électrique à batterie vise le même segment que le populaire Tesla Model Y.

BMW évitera de s’engager exclusivement envers les véhicules électriques à batterie, maintenant plutôt des options à combustion interne, hybrides et électriques dans une grande partie de sa gamme. BMW, comme plusieurs autres constructeurs automobiles, misera sur une approche de fabrication flexible afin de conserver un avantage concurrentiel dans un contexte de demande inégale pour les véhicules électriques et de soutien politique changeant.

BMW a également présenté en avant-première des versions redessinées de ses véhicules utilitaires X5 et X7, deux des modèles multisegments les plus emblématiques de la marque.

Le X5 de nouvelle génération adopte une direction stylistique nettement différente et élimine la configuration traditionnelle du hayon divisé de BMW, confirmant nos commentaires formulés à la suite des photos espion ayant fait l’objet de fuites du VUS. Le multisegment intermédiaire semblerait plus compact que le modèle actuel et intégrerait une signature lumineuse en « X » à l’intérieur du bloc optique.

Le plus grand X7 reçoit une refonte tout aussi importante. Selon les participants, BMW donnera au multisegment un profil davantage inspiré des familiales afin de créer une séparation visuelle plus marquée avec le X5 et de le distinguer des VUS de luxe concurrents.

Au-delà de la gamme BMW, l’entreprise a profité de l’événement pour présenter le repositionnement révisé d’Alpina et de Mini.

Désormais exploitée comme une marque autonome au sein de BMW Group, Alpina se positionne entre BMW et Rolls-Royce sur le plan du luxe. Les détaillants ont découvert des versions Alpina des Série 7 et X7 présentant des traitements extérieurs révisés et des matériaux d’habitacle améliorés tout en conservant les niveaux de performance des modèles BMW M.

Mini, pour sa part, a mis l’accent sur son héritage et la personnalisation. Les détaillants ont pu voir des éditions spéciales, des versions inspirées du rallye et des ensembles stylistiques mis à jour conçus pour restaurer l’identité distinctive de la marque.

Les dirigeants de BMW n’auraient pas fourni d’objectifs de ventes officiels, mais auraient exprimé leur confiance quant au maintien du leadership de la marque dans le segment du luxe aux États-Unis. Au Canada, BMW s’est classée au troisième rang derrière Audi et Lexus pour les ventes globales en 2025.

Source: Automotive News