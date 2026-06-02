Rolls-Royce lance la Spectre II : 18 % d’autonomie en plus, plus de couple et une recharge 14 % plus rapide

Le seul véhicule électrique de la marque bénéficie d’une mise à jour majeure après environ quatre ans sur le marché.

La Spectre offre désormais jusqu’à 628 km d’autonomie (WLTP) et se recharge 14 % plus vite qu’auparavant.

De nouveaux matériaux et finitions pour l’intérieur et l’extérieur sont également au programme de cette mise à jour.

Quatre ans après son lancement en 2022, la Rolls-Royce Spectre — le premier et unique modèle électrique de la marque — s’offre une mise à jour.

Désormais baptisé Spectre Series II, ce grand coupé électrique bénéficie d’une autonomie accrue, de vitesses de recharge plus rapides, de plus de couple ainsi que de nouveaux matériaux à l’intérieur comme à l’extérieur.

Bien que le design extérieur reste globalement inchangé, la Spectre II propose une nouvelle teinte de carrosserie appelée Ethereal Blue, développée spécifiquement pour ce modèle, ainsi qu’un nouveau design pour les jantes en alliage de 23 pouces, disponibles en finition semi-polie ou entièrement polie.

La déclinaison Black Badge a également été enrichie de plusieurs nouveaux éléments qui confèrent à la Spectre une allure plus dynamique, notamment une calandre, des badges et des poignées de porte noir mat. Un motif de jante unique, qui laisse entrevoir le système de freinage de la voiture, est aussi de la partie.

Fait intéressant, Rolls-Royce indique que la Spectre se classe juste derrière la Phantom en termes de demande de personnalisation Bespoke de la part des acheteurs.

À l’intérieur, la Spectre Series II profite de plusieurs nouveaux matériaux et finitions, dont le Duality Twill, un tissu à base de bambou qui n’était pas disponible auparavant sur la Spectre. Selon la marque, ce tissu a été inspiré par une bambouseraie située à côté de l’ancienne résidence d’hiver de Sir Henry Royce sur la Côte d’Azur.

Lorsque ce matériau est sélectionné, l’habitacle du coupé peut intégrer jusqu’à 2,6 millions de points de suture et 16 km de fil, nécessitant jusqu’à 25 heures de fabrication. Quatre coloris sont proposés pour ce tissu, lesquels peuvent être associés à 50 teintes de surpiqûres contrastées.

La sellerie en cuir reste disponible, et la Series II y ajoute l’option Placed Perforation Leather (cuir à perforations placées), qui révèle une œuvre d’art à travers les perforations des coussins et des dossiers.

En effet, un tout nouveau motif artistique a été créé spécialement pour la Spectre Series II. Inspiré par les ombres créées par les nuages au clair de lune, ce design arbore 78 138 perforations de trois tailles différentes, qui s’harmonisent avec l’option des portières illuminées.

Le placage en noyer madré brillant (Brindled Walnut) fait aussi son apparition, combinant le bois de noyer et les fibres d’eucalyptus dans un motif tigré pour un look des plus distinctifs.

La « galerie » du tableau de bord accueille elle aussi une nouvelle œuvre d’art, un nouveau cadran d’horloge inspiré des instruments de l’aviation et une statuette Spirit of Ecstasy rétroéclairée par le bas, conçue en acier inoxydable massif.

Sous le capot, des cellules de batterie retravaillées offrent 18 % d’autonomie supplémentaire, Rolls-Royce annonçant un chiffre de 628 km selon le cycle WLTP.

Étant donné que la Spectre actuelle est homologuée pour une autonomie allant jusqu’à 446 km selon le cycle de l’EPA (plus strict), la Series II devrait atteindre environ 526 kilomètres par charge.

De plus, les temps de recharge ont été réduits de 14 %, ce qui devrait rendre les longs trajets plus rapides et plus pratiques.

Cela n’aura peut-être pas une grande importance pour l’acheteur typique, puisque Rolls-Royce précise que les propriétaires actuels de la Spectre rechargent leur voiture presque exclusivement à domicile.

Toujours selon le constructeur, les acheteurs de Spectre parcourent environ 6 500 km par an avec leur coupé électrique. C’est comparable aux autres modèles à deux portes récents de la marque, mais elle est plus souvent utilisée comme véhicule quotidien que ne l’étaient les anciennes Dawn, Wraith et Phantom Coupé.

L’expérience de conduite a également été améliorée grâce à un couple supérieur : la Series II développe jusqu’à 749 lb-pi, ou 811 lb-pi lorsque le mode de conduite « Spirited » (Dynamique) est activé.

Pour s’accorder avec son look sportif, la Spectre II Black Badge affiche elle aussi plus de puissance et plus de couple que la Spectre II standard et que sa devancière. En effet, ce modèle développe désormais jusqu’à 593 chevaux, et jusqu’à 671 chevaux en mode Spirited.