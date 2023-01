Le lithium de Val-d’Or à bord des véhicules Tesla très bientôt

L’entente prévoit l’acheminement de 125 000 tonnes de concentré de spodumène riche en lithium entre 2023 et 2025.

La mine North American Lithium est située non loin de Val-d’Or, au Québec.

Tesla avait prévu de faire appel à une autre mine située en Caroline du Nord au préalable.

D’ici la mi-2023, le constructeur américain Tesla va commencer à utiliser du lithium d’origine canadienne dans les batteries utilisées pour propulser les véhicules de la marque électrique. Tesla va en effet faire appel à une mine située près de Val-d’Or au Québec, plus précisément à la mine North American Lithium, co-développée par l’entreprise Piedmont Lithium Inc.

L’entente prévoit l’acheminement de 125 000 tonnes de concentré de spodumène riche en lithium de la seconde moitié de 2023 jusqu’à la fin de 2025. Au préalable, l’entreprise Piedmont Lithium Inc. Devait tout d’abord faire appel à une autre mine située en Caroline du Nord, à l’ouest de Charlotte, mais le site est toujours en phase de préproduction et d’autorisation. Cette source de lithium devait entrer en fonction à la mi-2022.

« Le paysage des véhicules électriques et des matériaux de batteries critiques a considérablement changé depuis 2020 et cet accord reflète l’importance – et la demande croissante – d’une chaîne d’approvisionnement en lithium nord-américaine […] Cet accord permet de s’assurer que ces ressources critiques du Québec restent en Amérique du Nord et de soutenir la mission de la loi sur la réduction de l’inflation pour soutenir la chaîne d’approvisionnement américaine, l’économie de l’énergie propre et la décarbonisation mondiale », a déclaré Keith Phillips, PDG de Piedmont, dans un communiqué.

Piedmont est un actionnaire minoritaire dans la mine de lithium située dans la région d’Abitibi-Témiscamingue, l’autre partenaire étant la compagnie australienne Sayona Mining Ltd., et ce, depuis l’acquisition du projet en 2021. Les deux géants de l’industrie minière ont d’ailleurs reçu le feu vert(des autorités) pour le début des travaux au mois de décembre.

Cette mine n’est qu’une parmi tant d’autres, le Canada qui est visé par quelques projets d’usine de production de batteries et de mines pour l’extraction du précieux lithium essentiel à la production des batteries. D’ailleurs, Tesla a annoncé au printemps dernier qu’il venait de signer une entente avec l’entreprise minière Vale pour du nickel de classe 1.