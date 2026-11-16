Les Canadiens ont acheté 28 490 véhicules zéro émission (VÉ et VHR) en septembre 2026.

Cela représente 67 % de plus qu’en septembre 2025 et s’approche du meilleur mois de ventes de VZE jamais enregistré au pays.

Malgré une hausse des ventes de tous les types de véhicules, la part de marché des VZE a atteint 15,8 %, son niveau le plus élevé depuis décembre 2024.

Après une année 2025 difficile et une reprise timide au cours des premiers mois de 2026, les ventes canadiennes de véhicules zéro émission semblent bien parties pour égaler les sommets atteints en 2024.

En effet, les données de Statistique Canada révèlent que les Canadiens ont acheté 28 490 véhicules zéro émission (VZE) au cours du mois de septembre 2026, soit près de 67 % de plus qu’en septembre 2025.

Plus significatif encore, ce chiffre se rapproche du record absolu de ventes mensuelles de VZE au Canada, établi en septembre 2024, alors que 30 318 unités avaient été vendues à travers le pays.

Dans la méthodologie de Statistique Canada, les VZE sont décrits comme tous les véhicules ayant le « potentiel de ne produire aucune émission à l’échappement », ce qui englobe à la fois les véhicules entièrement électriques et les véhicules hybrides rechargeables.

Bien qu’une partie de l’augmentation des ventes de VZE en septembre 2026 s’explique par une hausse générale des ventes automobiles, les VZE ont largement surperformé le marché.

En effet, les Canadiens ont acheté 180 457 véhicules au cours de ce mois, soit environ 7 % de plus qu’en septembre 2025, un chiffre bien loin de la croissance de 67 % enregistrée par les VZE.

Par conséquent, la part de marché des VZE a atteint 15,8 % en septembre dernier, soit le taux d’adoption le plus élevé depuis décembre 2024, qui détient toujours le record avec 18,3 %.

Ce sommet historique résultait d’une ruée vers les achats de VÉ provoquée par la fin alors imminente de l’incitatif fédéral pour les VÉ et la réduction importante de la subvention provinciale du Québec, qui a été coupée de moitié le 1er janvier 2025.

Néanmoins, chaque mois de 2024 a tout de même affiché une part de marché supérieure pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables par rapport aux mêmes mois de 2026 jusqu’à présent, ce qui laisse croire que la crainte de manquer les rabais n’était pas le seul facteur en jeu.

L’un des éléments pouvant expliquer la hausse de la part de marché des VZE au cours des derniers mois est le coût élevé de l’essence et du diesel, qui a probablement poussé davantage d’acheteurs à opter pour un véhicule neuf propulsé au moins en partie par l’électricité.

Ce phénomène s’observe également dans les ventes de véhicules hybrides traditionnels, qui ont explosé dans de nombreux grands marchés à travers le monde en 2026.

Le retour de l’incitatif fédéral de 5 000 $ pour les VÉ en février 2026 a également contribué à améliorer leur pénétration du marché après une année 2025 décevante.

À mesure que Statistique Canada publiera les prochains résultats mensuels des ventes de VZE pour 2026 au cours des mois à venir, il sera intéressant de voir si la tendance à la hausse observée en août et septembre s’est poursuivie en octobre, puis pour le reste de l’année.

Si tel est le cas, les derniers mois de 2026 pourraient établir de nouveaux records de ventes et de parts de marché pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, surpassant ceux atteints il y a deux ans.

Il sera tout aussi intéressant d’observer la pérennité de ce regain de popularité des VÉ une fois que les prix du carburant redescendront et que les incitatifs gouvernementaux seront de nouveau progressivement éliminés.

Source : Statistiques Canada via Automotive News Canada