Tesla pourrait dévoiler des détails sur sa nouvelle plateforme en mars

Cette nouvelle plateforme réduirait de moitié les couts de production de l’entreprise.

Cela signifie qu’elle pourrait être utilisée sous le modèle tant attendu à 25 000$ US.

Les détails devraient arriver durant le premier Investor Day de la compagnie, le 1er

Tesla semble avoir de nombreux projets dans les coulisses, le Cybertruck, le Semi, le Roadster, le Robot Optimus et le VÉ d’entrée de gamme à 25 000 dollars ayant tous été évoqués au cours des dernières années.

Ce dernier projet pourrait toutefois bientôt devenir plus qu’une idée, puisque l’entreprise a annoncé qu’elle révélerait plus de détails sur sa prochaine plateforme de « génération 3 » au début du mois de mars.

Lors de précédentes apparitions publiques, Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré que cette nouvelle plateforme de véhicules pourrait réduire de moitié les coûts de fabrication de l’entreprise par rapport à ses plateformes actuelles.

Cela permettrait à la compagnie de construire et de tirer profit d’un modèle plus abordable qui a déjà été annoncé à plusieurs reprises.

En effet, Tesla et son PDG ont fait allusion à un véhicule électrique de 25 000 dollars qui se situerait sous le Model 3 dans sa gamme de produits afin d’attirer une nouvelle catégorie d’acheteurs.

Souvent appelé Model 2, ce VÉ pourrait être une petite voiture électrique à hayon, mais peu de détails sont connus à ce jour.

L’année dernière encore, Elon Musk a déclaré que l’entreprise ne travaillait pas sur le Model 2 parce que le robot humanoïde Optimus était prioritaire, mais cela ne signifie pas que la plateforme n’était pas en préparation.

Des sources proches de Tesla affirment que ce nouveau modèle pourrait être dévoilé en 2024 avant que les ventes ne commencent en 2025.

Il faut toutefois prendre cette information avec un grain de sel, car Tesla est connu pour retarder ses nouveaux produits pendant des années après leur dévoilement.

En outre, le prix cible de 25 000 dollars US pourrait ne pas être maintenu par l’entreprise puisque la Model 3 promise à 35 000 dollars US a été très difficile à commander et n’a été proposée que pendant une courte période.

Tesla annoncera les détails de la nouvelle plateforme lors de sa toute première journée des investisseurs, le 1er mars.

Beaucoup pensent que la société organisera cet événement afin de regagner la confiance de ses investisseurs après que son action ait chuté de 60 % en 2022.

Source: Teslarati