Le premier ministre Carney affirme qu’un accord avec Washington demeure la priorité, mais que le Canada pourrait chercher d’autres partenaires si ses travailleurs et ses usines automobiles sont sous-utilisés.

Carney affirme que les négociations avec les États-Unis demeurent la priorité du Canada.

Les investissements chinois devraient prévoir une part importante de fabrication au Canada.

L’Europe, la Corée du Sud, le Japon et la Chine figurent sur la liste des sources potentielles d’investissements.

Les investissements dans le secteur automobile canadien pourraient provenir de la Chine, de l’Europe ou du Japon si les négociations avec les États-Unis ne parviennent pas à protéger la production, a déclaré lundi le premier ministre Mark Carney. Il a ajouté qu’Ottawa continuait de privilégier un accord avec Washington tout en évaluant ses options dans un contexte d’incertitude entourant les droits de douane américains.

S’adressant aux journalistes au Cambodge, Carney a affirmé que le Canada voulait maintenir ses travailleurs et ses usines au sein du marché nord-américain. Il a décrit un système moins intégré à la suite des mesures commerciales américaines. Les trois constructeurs de Detroit — Ford, General Motors et Stellantis — exploitent des usines au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et des composants traversent les frontières au cours de la production.

Carney a tenu ces propos avant une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, qui doit avoir lieu cette semaine à Shenzhen. Les dirigeants devraient discuter de la fabrication automobile, et l’accord conclu entre le Canada et la Chine en janvier 2026 a rouvert une voie limitée pour l’importation de véhicules électriques chinois au Canada.

L’entente a supprimé la surtaxe canadienne de 100 % sur les véhicules électriques chinois pour un contingent initial de 49 000 véhicules par année, auxquels s’applique le tarif de la nation la plus favorisée de 6,1 %. Le contingent doit augmenter chaque année. En contrepartie, la Chine a accepté de réduire les droits de douane sur les exportations agricoles canadiennes, notamment le canola.

Carney a déclaré que les éventuels investissements chinois devraient soutenir la production au Canada. Il a mentionné des installations de fabrication, des normes de travail acceptables et des chaînes d’approvisionnement qui se développent au pays, notamment grâce aux minéraux critiques canadiens utilisés dans les véhicules électriques. Selon lui, le simple assemblage de composants importés ne répondrait pas à ces critères.

Le premier ministre a affirmé que cette possibilité n’était pas présentée comme une stratégie de négociation avec Washington. Si les travailleurs canadiens et les capacités de production ne peuvent être pleinement utilisés en Amérique du Nord, d’autres marchés et partenariats pourraient offrir des débouchés, a-t-il dit. Il a nommé des constructeurs automobiles européens et japonais parmi les partenaires possibles.

La viabilité du secteur automobile est une condition que Carney a associée à tout accord avec les États-Unis. Samedi, à Manille, il a déclaré qu’une entente devait permettre au Canada de conserver une industrie capable de poursuivre ses activités. Il a fait état de progrès dans les discussions avec le président américain Donald Trump et de hauts responsables, tout en reconnaissant qu’il restait des différends.

L’incertitude se reflète dans les décisions concernant les usines. Stellantis a transféré la production du Jeep Compass de Brampton, en Ontario, vers l’Illinois et a accepté de vendre l’usine de montage inactive à Roshel, un fabricant canadien de matériel de défense. Ottawa a menacé d’engager des poursuites judiciaires au sujet des engagements de financement de l’entreprise.