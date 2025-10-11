Lexus LX 2025 : écolo ou pas?

Le Lexus LX 2025 est un grand VUS luxueux parfait pour les voyages en famille, pourvu que nos bagages ne soient pas trop volumineux ou nombreux.

En principe, s’acheter un VUS pleine grandeur relève davantage un désir qu’un besoin pour la plupart des gens, et ces besoins sont certainement le résultat d’un autre désir. On a besoin d’un gros véhicule pour transporter nos quatre enfants, car on a décidé d’avoir une grosse famille. On a besoin d’un camion ou d’un VUS capable de tirer le bateau ou la roulotte de camping, car on veut profiter de ces véhicules récréatifs. Et opter pour un VUS de luxe, comme le Lexus LX 2025 au lieu d’un modèle de marque populaire et moins cher, constitue un autre désir et non un besoin.

Dans cette catégorie, les consommateurs ont tout à fait le droit de vouloir se procurer la meilleure qualité selon leurs critères. Les mastodontes procurent de l’espace pour la famille, un rouage à quatre roues motrices au toucher d’un bouton, une grande capacité de remorquage et le sentiment de sécurité qu’un gros véhicule nous procure — bien que la sécurité ne soit pas nécessairement et directement reliée à la taille dudit véhicule. Toutefois, peu d’entre eux proposent une motorisation hybride, comme c’est le cas du LX. En fait-il un véhicule écolo?

Le Lexus LX 2025 rivalise avec d’autres VUS pleine grandeur montés sur un châssis en échelle, comme les Cadillac Escalade et Cadillac Escalade IQ, le GMC Yukon Denali, l’Infiniti QX80, le Jeep Grand Wagoneer, le Lincoln Navigator et le Mercedes-Benz Classe G. On peut également considérer les multisegments à construction monocoque, tels que le BMW X7, le Mercedes-Benz EQS VUS, le Mercedes-Benz GLS, le Range Rover et le Rivian R1S.

Au Canada, le Lexus LX 2025 est offert en plusieurs déclinaisons. Le LX 600 est proposé en variantes Premium, F SPORT 1 et Luxe, et le LX 700h, en variantes Overtrail+ et Exécutif VIP. La version Overtrail+ peut être choisie avec de la place pour cinq ou sept passagers, l’Exécutif VIP se limite à cinq passagers, et le reste de la gamme est muni de trois rangées de sièges pour accueillir sept personnes.

Le LX est disponible avec l’une de deux motorisations. Le LX 600 est équipé d’un V6 biturbo de 3,4 litres développant 409 chevaux et un couple de 479 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à 10 rapports et un système à quatre roues motrices. Entre-temps, le LX 700h hybride est muni du même moteur, mais profite également d’un moteur électrique et d’une batterie de 1,87 kWh, générant un total de 457 chevaux et 583 livres-pied. Selon le constructeur, le premier accélère de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) en 6,9 secondes, alors que le deuxième accomplit la même tâche en 6,4 secondes. La capacité de remorquage du LX s’élève à 3 629 kilogrammes ou 8 000 livres.

Les cotes de consommation sont les suivantes, et les deux motorisations exigent du carburant super :

Motorisation Ville/route/mixte L/100 km V6 biturbo 3,4 L 14,2 / 10,8 / 12,7 V6 biturbo 3,4 L hybride 12,5 / 10,7 / 11,7

La motorisation hybride est un peu moins énergivore, mais l’écart de consommation entre les deux moteurs n’est que de 1 L/100 km, Le LX 700h propose simplement une puissance légèrement supérieure et un côté écolo à peine plus affranchi par rapport au LX 600. Lors de notre essai du LX 700h Overtrail+, chaussé de pneus tout terrain, nous avons obtenu une moyenne de 11,7 L/100 km. L’essai comprenant également un voyage aller-retour de Montréal au New Hampshire.

On s’attendait à un meilleur résultat avec notre trajet principalement autoroutier, mais ce n’est pas si mal après tout. Il y a quand même quelques rivaux moins énergivores, comme le GMC Yukon Denali à moteur diesel (10,7 L/100 km) et le BMW X7 xDrive40i (10,7 L/100 km). Sans oublier les VUS 100 % électriques, comme l’Escalade IQ et l’EQS, bien sûr.

En revanche, le LX procure un excellent confort de roulement, et de bonnes capacités hors route, donc aucun compromis à faire pour obtenir ces deux attributs. Et ce, malgré notre version Overtrail+ à l’essai étant muni de pneus tout terrain. La capacité de remorquage est également intéressante, bien que le Jeep Grand Wagoneer (10 000 livres) et le Lincoln Navigator (8 700 livres) font mieux à ce chapitre. Les deux moteurs du Lexus sont puissants et souples, alors que le véhicule est équipé d’un système de bruit de moteur artificiel, rendant les accélérations plus mélodieux, du moins, dans l’habitacle.

La qualité de finition et d’assemblage dans l’habitacle est sans reproche, comme l’on s’y attend dans un véhicule de ce prix. Le système multimédia est généralement convivial, bien que certaines commandes soient enfouies sous multiples couches de menus, comme l’activation du massage des sièges, par exemple. Entre-temps, le bouton activant le système de caméras est situé à gauche du volant, pas le meilleur endroit lorsque l’on tente d’effectuer une manœuvre de stationnement. On retrouve un mélange de boutons physiques et de touches à l’écran pour régler la climatisation, mais au moins, les boutons pour ajuster la température sont faciles à manipuler en conduisant. La chaîne audio Mark Levinson, disponible en option, est sublime.

Il s’agit d’un gros véhicule, et pourtant, on obtient très peu d’espace de chargement, surtout par rapport aux gigantesques Escalade, Yukon Denali et Navigator. Lorsque la troisième rangée est occupée, il ne reste que de la place pour un parapluie. Comme si ce n’était pas assez, le petit coffre à gants ne peut contenir le volumineux guide du propriétaire. Ce dernier est rangé dans une poche en cuir et finit par prendre de la place dans l’aire de chargement, le seul endroit où l’on peut le ranger.

Une des principales raisons pour se procurer un VUS au lieu d’une camionnette, c’est pour de pouvoir transporter la grande famille. À cet égard, une fois de plus, le LX déçoit alors que ses sièges en troisième rangée sont petits et leur assise est près du sol, nous forçant à nous asseoir avec les genoux bien haut, une posture loin d’être confortable pour les longs trajets. Les places aux abords de la deuxième rangée sont parfaites, mais l’occupant au centre doit composer avec une large bosse dans le plancher.

L’équipement de série comprend un éclairage extérieur à DEL, des roues en alliage de 20 pouces, une suspension à hauteur réglable, un attelage de remorque, un toit ouvrant, des essuie-glaces à capteur de pluie, des portes à fermeture adoucie, une colonne de direction à réglage électrique, des sièges recouverts de cuir, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges deuxième rangée chauffants, un volant chauffant, un compartiment réfrigéré dans la console centrale, une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, un affichage à tête haute, un système multimédia Lexus avec écran tactile de 12,3 pouces, une intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, des services connectés avec abonnement de trois ans et un système de caméras à vue périphérique.

Puisqu’il s’agit d’un véhicule à quatre roues motrices, il propose également l’assistance au décollage en pente ascendante, la retenue en pente descendante, le système de franchissement d’obstacles à basse vitesse ainsi que de multiples modes de conduite du système Multi-Terrain Select, afin que l’on puisse s’aventurer hors des sentiers battus — si c’est notre tasse de thé. Les options sont nombreuses aussi, comme les roues de 18 pouces (Overtrail+) ou de 22 pouces, le cuir semi-aniline sur les sièges, les garnitures en bois ou en aluminium dans l’habitacle, les sièges avec fonction de massage avant et arrière, les sièges de deuxième rangée ventilés, les dossiers de sièges de deuxième et troisième rangées à commande électrique, le climatiseur à quatre zones, l’éclairage d’ambiance, le système de divertissement aux places arrière avec deux écrans ainsi que la chaîne ambiophonique Mark Levinson à 25 haut-parleurs.

Le Lexus LX 2025 se détaille entre 129 874 $ et 188 830 $ au Canada. Ces montants incluant les frais de transport et de préparation, la taxe d’accise du climatiseur, les frais de concessionnaire de 999 $ ainsi que la taxe de luxe applicables sur tous les véhicules neufs vendus à plus de 100 000 $ au Canada.

Le LX profite de la meilleure réputation de fiabilité dans son segment. Cela signifie aussi des frais d’entretien plus bas et une meilleure valeur de revente. Si cette réputation représente un avantage, il s’avère aussi un inconvénient, car plusieurs modèles Lexus (et Toyota) sont la proie des voleurs. Les propriétaires doivent prendre des précautions supplémentaires, comme l’utilisation d’un appareil antivol verrouillé sur le volant, garder les télécommandes dans une boîte Faraday à la maison et se garer dans un endroit éclairé ou achalandé. Aucun VUS de luxe n’est à l’abri du vol, mais les modèles Lexus semblent particulièrement prisés par les temps qui courent.

Au final, le Lexus LX 2025 est un véhicule agréable au quotidien. Il est gros, mais pas aussi imposant que ses rivaux chez GM, Ford et Jeep, donc un peu plus facile à piloter dans le stationnement du centre commercial. Il donne l’impression d’être solide, construit pour durer de longues années avec un entretien minutieux. Il est également confortable pour les voyages routiers, avec une bonne capacité de remorquage également. Il comble un mélange de désirs et de besoins.

En revanche, sa capacité de chargement est la plus basse du segment, et ses places de troisième rangée ne sont pas très accommodantes malgré la taille du véhicule. Il y a aussi la question du prix, alors que le LX est plus abordable que les Range Rover et Classe G, mais plus cher que le Grand Wagoneer, le Yukon Denali et le QX80.

Écolo, le Lexus LX 2025? Oui, mais pas tant que ça, et ce, malgré sa motorisation hybride. Il y a mieux, et il y a pire.

Lexus LX 2025 1 de 42