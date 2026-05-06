Galerie : Visite au cœur de l’étrange, le Lane Motor Museum de Nashville

Profitant d’un peu de temps libre à Nashville durant le lancement de l’Infiniti QX65, j’ai été faire un tour au légendaire Lane Motor Museum. Sans l’ombre d’un doute, il s’agit de l’un des musées automobiles des plus impressionnants car il n’y a rien de normal, tout est étrange. On nous transporte dans un monde où l’unique est maitre.

La collection compte environ 530 véhicules

Les voûtes regorgent d’anomalies automobiles

Pratiquement toutes les voitures fonctionnent

C’est un incontournable lors d’une visite au Tennessee

Le Lane Motor Museum, situé à Nashville au Tennessee, est l’un des musées automobiles les plus atypiques d’Amérique du Nord. Fondé par le collectionneur Jeff Lane au début des années 2000, il se distingue par une approche complètement différente des grands musées automobiles traditionnels. Ici, l’objectif n’est pas de mettre en avant uniquement des Ferrari, Bugatti ou muscle cars américains, mais plutôt de préserver des véhicules rares, insolites, expérimentaux ou oubliés par l’histoire automobile.

Le musée abrite plus de 500 véhicules dans sa collection totale, avec environ 150 modèles exposés en permanence. La majorité provient d’Europe, ce qui en fait la plus importante collection de voitures européennes aux États-Unis. On y retrouve des microvoitures, des prototypes, des véhicules amphibies, des modèles à trois roues, des véhicules militaires, des voitures à propulsion alternative ainsi que plusieurs créations uniques produites à un seul exemplaire.

L’un des aspects les plus fascinants du musée est sa volonté de conserver les véhicules en état de fonctionnement. Contrairement à plusieurs collections où les voitures deviennent uniquement des objets statiques, le Lane Motor Museum entretient mécaniquement ses modèles afin qu’ils puissent encore rouler. Des démonstrations dynamiques sont régulièrement organisées les week-ends, permettant aux visiteurs de voir certains véhicules en action.

Le bâtiment lui-même contribue énormément à l’ambiance. Le musée occupe une ancienne boulangerie industrielle Sunbeam datant des années 1950. Les grands espaces ouverts, les murs de briques et le plancher en érable donnent un caractère industriel unique qui s’agence parfaitement avec les véhicules exposés.

Parmi les modèles les plus marquants, on retrouve des microcars européens comme la Peel P50, des Tatra tchèques aérodynamiques, des véhicules amphibies capables de naviguer sur l’eau, ainsi que des concepts extrêmement rares qui n’ont jamais atteint la production de masse. Certains véhicules ont été conçus pour répondre à des situations très précises, notamment les pénuries d’essence après la Seconde Guerre mondiale ou les besoins militaires européens.

Le musée est également reconnu pour son approche éducative et interactive. Des visites spéciales du “Vault”, la réserve où sont entreposés plusieurs centaines d’autres véhicules, permettent aux passionnés d’accéder à des modèles normalement invisibles au public. Le personnel et les bénévoles sont réputés pour leurs connaissances très approfondies de l’histoire automobile et des technologies inhabituelles présentées dans le musée.

Au final, le Lane Motor Museum représente beaucoup plus qu’une simple exposition de voitures anciennes. Il célèbre l’innovation, les idées étranges et les expérimentations mécaniques qui ont façonné l’évolution de l’automobile à travers le monde. Pour les passionnés d’ingénierie, de design industriel ou d’histoire automobile, il s’agit d’un arrêt incontournable lors d’un passage à Nashville.