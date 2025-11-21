Essai routier Lexus TX 500 h 2025 : Le VUS que Lexus aurait dû construire il y a des années

Spacieux, élégant et agréablement rapide, le TX 500 h démontre que Lexus a enfin maîtrisé la formule des trois rangées.

Lexus propose enfin un véritable VUS à trois rangées avec le TX, qui combine confort, performance et qualité d’exécution.

Le groupe motopropulseur hybride du TX 500 h offre 366 ch et de solides accélérations, même si sa consommation n’est pas son point fort.

Malgré quelques bizarreries, cette version F Sport 3 rassemble l’expérience Lexus avec aplomb et panache.

Dans l’industrie automobile, si vous êtes dans le marché des VUS de luxe ces temps-ci, vous vous en tirez bien, très bien. Des véhicules comme le Lexus TX 500 h 2025 sont exactement ce que recherchent les familles : de l’espace, de la puissance et du raffinement, et la plupart ne s’inquiètent pas trop des paiements mensuels. La demande pour les gros VUS haut de gamme à trois rangées au Canada et aux États-Unis continue de grimper, et Lexus s’est taillé un sérieux concurrent. Il était temps.

Revenons un peu en arrière. Il n’y a pas si longtemps, Lexus n’avait pas vraiment de véritable VUS à trois rangées. Certes, le RXL existait, mais soyons honnêtes, ce n’était guère plus qu’une solution temporaire. Comme un pansement qui ne colle pas quand votre enfant retourne dans le bac à sable, il répondait au besoin sans réellement le résoudre. Le TX change complètement la donne.

Enfin, le vrai de vrai

Voici Lexus qui fait ce qu’il aurait dû faire depuis des années : construire un VUS dédié, de taille intermédiaire-plus, qui s’insère parfaitement entre le RX et le GX, juste sous le navire amiral LX. La gamme TX commence avec le 350, offert autour de 73 000 $, mais mon véhicule d’essai est le 500 h F Sport 3, la version la plus équipée, hybride, à environ 95 500 $ tel qu’essayé. Oui, c’est cher, mais il le mérite.

Sous le capot se trouve un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 L avec système hybride produisant 366 chevaux et 409 lb-pi de couple. La puissance est transmise aux roues avant via une transmission automatique à six rapports, tandis que les roues arrière sont entraînées par un moteur électrique dédié. Malgré son poids frôlant les 5 000 lb, il réagit rapidement et se montre agréable à conduire. Lexus annonce 8,6 L/100 km en conduite mixte ; j’ai obtenu plus près de 10,5, même en roulant doucement en mode Eco. Ce n’est pas catastrophique, mais pour un hybride Lexus, c’est un brin décevant.

Grand et audacieux

La version F Sport 3 apporte sa propre personnalité : garnitures noircies de la couleur de la carrosserie et d’énormes roues noires de 22 pouces. C’est agressif, mais de bon goût. Si vous êtes tanné du look entièrement noirci, il existe des configurations plus sobres.

Le TX réussit très bien à se distinguer visuellement de son cousin Toyota, le Grand Highlander. La plateforme commune ne donne pas l’impression d’un véhicule n’ayant reçu rien de plus qu’un nouvel écusson. En fait, l’élégance du TX complique même un peu la vie du modèle Toyota.

À bord

Montez à bord et vous êtes accueilli par un écran tactile de 14 pouces jumelé à un combiné numérique de 12,3 pouces. La disposition est typiquement Lexus : propre, intuitive et dotée d’un juste nombre de boutons physiques. Vous pouvez même régler la température pendant que le système démarre, grâce à de vrais boutons rotatifs. Petite victoire, grande commodité.

Chaque TX est livré avec sièges chauffants et ventilés, un toit ouvrant panoramique et une véritable troisième rangée. En choisissant le 500 h, on ajoute des sièges capitaine à la rangée du milieu, une suspension variable adaptative et un ensemble de design plus sportif. Les sièges de la deuxième rangée conviennent aux adultes, même si des enfants y prendront plus souvent place. L’accès à la troisième rangée est facile: retirez les porte-gobelets centraux amovibles, et on peut passer directement. Les coussins de troisième rangée sont plus hauts que prévu, ce qui en fait un endroit convenable pour un adulte sur de courts trajets.

L’espace de chargement est également pratique : 572 litres derrière la troisième rangée, ou 1 625 litres une fois celle-ci rabattue. Le hayon est bien sûr motorisé, et l’inclinaison de la troisième rangée est électrique. Tout le souci du détail auquel s’attendent les acheteurs Lexus.

Le bon, le moins bon, et les commandes tactiles

Il y a beaucoup à aimer, mais un irritant majeur demeure : les commandes tactiles « avancées » au volant. Il s’agit de pavés sensibles au toucher qui interagissent avec l’affichage tête haute. En théorie, ils permettent de parcourir des menus ou de changer de piste sans regarder vers le bas. En pratique, il faut appuyer deux fois pour confirmer une commande, et si vous hésitez, le menu disparaît. C’est inutilement compliqué, mais pas totalement surprenant de la part de Lexus (on se souvient du fameux pavé tactile…) dans un habitacle autrement très soigné. Le système audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs offert compense presque à lui seul.

Sur la route

Les performances sont solides. Le système hybride offre une poussée de couple bien sentie, surtout en mode Sport. La boîte automatique à six rapports passe les vitesses proprement, et le moteur électrique arrière procure une vraie motricité intégrale lorsque nécessaire. La direction est légère, mais suffisamment précise pour un grand VUS. Le freinage est progressif.

La suspension adaptative est à double tranchant. En mode Sport, la conduite est un peu trop ferme, heurtant sur les routes moins que parfaites de Montréal. En mode Normal, elle s’adoucit, même si le TX peut légèrement flotter sur un pavage plus rude. Cela dit, il demeure plus silencieux et plus stable que nombre de ses rivaux. Pour les trajets autoroutiers ou les navettes scolaires, c’est un compagnon paisible.

Verdict

Lexus a enfin ce qui lui manquait : un véritable VUS de luxe intermédiaire à trois rangées. Le TX 500 h coche les essentiels : espace, confort, technologie et assez de puissance pour satisfaire. Il n’est pas le plus économe en carburant, et les commandes au volant méritent une refonte, mais l’ensemble fonctionne tout simplement.

Le choisirais-je plutôt qu’un Acura MDX ou un Genesis GV80? Peut-être. Le Genesis est plus cossu, le MDX plus axé sur la conduite, mais le TX trouve un juste équilibre entre les deux. Il est raffiné sans être froid, rapide sans être tape-à-l’œil, et indéniablement Lexus.

Le 550 h+ hybride rechargeable s’en vient, et si Lexus règle quelques détails, cette version pourrait être la véritable vedette, même si son prix dépassera probablement les 100 000 $. Pour l’instant, le TX 500 h 2025 trône confortablement parmi les meilleurs de sa catégorie, et honnêtement, c’est le VUS Lexus que nous attendions, certainement un que je pourrais voir dans mon entrée.