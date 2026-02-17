Premier essai du Toyota BZ Woodland 2026: C’est du sérieux

Le nouveau Toyota bZ Woodland est plus qu’un VUS électrique spacieux et compétent. C’est aussi un véhicule étonnamment agréable à conduire.

Toyota bZ Woodland 2026 – Points forts

Performance exceptionnelle

Espace de chargement généreux

Bonne autonomie

Toyota bZ Woodland 2026 – Points faibles

L’option de pneus tout-terrain a un impact important sur l’autonomie

Le gain de garde au sol est minimal

Absence de protection sous la caisse

Résumé du Toyota bZ Woodland 2026

Le bZ Woodland débutera à 59 900 $ au Canada.

Il s’agit du véhicule électrique le plus puissant de Toyota avec 375 chevaux.

Il offre plus d’espace que le bZ traditionnel.

Avec plus de 900 litres d’espace de chargement, il propose une autonomie de 452 kilomètres.

Il est livré de série avec le rouage intégral.

Le Toyota bZ Woodland 2026 peut remorquer 3 500 livres.

Si vous cherchez une preuve que le Toyota bZ 2026 n’a plus grand-chose à voir avec la première génération du modèle, il suffit de prendre le volant du tout nouveau bZ Woodland, que nous avons pu conduire pour la première fois en Californie du Sud. En m’attendant à une expérience de conduite plutôt sage, avec des aptitudes hors route légèrement supérieures à la moyenne, j’ai été à la fois surpris et impressionné par le travail réalisé par les ingénieurs de Toyota sur cette version Woodland.

En réalité, le Woodland porte le nom bZ, mais il se distingue clairement du reste de la gamme bZ redessinée. Il est plus long, offre une garde au sol plus élevée, beaucoup plus d’espace de chargement et davantage de puissance. Si Toyota a mis de l’avant ses capacités hors route lors de la présentation du modèle, son dynamisme et sa rapidité sur route sinueuse et sur autoroute constituent, du moins à mes yeux, des arguments de vente tout aussi importants.

Une architecture e-TNGA dédiée

Le bZ Woodland 2026 repose sur l’architecture e-TNGA de Toyota, une plateforme développée spécifiquement pour les véhicules 100 % électriques. La batterie est intégrée au plancher, ce qui abaisse le centre de gravité et améliore la rigidité structurelle comparativement à la génération précédente.

Pour la version Woodland, Toyota a ajusté la suspension et renforcé certains éléments afin de soutenir une garde au sol accrue ainsi qu’une capacité de remorquage de 3 500 livres. Le châssis se montre solide et bien maîtrisé, même lors de changements rapides d’appui.

Cette rigidité accrue contribue aussi au raffinement général. Sur chaussée inégale, les vibrations secondaires sont limitées, ce qui donne une impression de maturité et de robustesse.

Design extérieur et intérieur

Visuellement, le Woodland adopte une silhouette plus affirmée grâce à sa longueur accrue, sa garde au sol rehaussée, ses jantes spécifiques et ses protections de carrosserie plus prononcées. L’ensemble demeure cohérent et fonctionnel, sans excès.

À bord, on retrouve le plus récent système multimédia Toyota avec un écran tactile de 14 pouces placé au centre de la planche de bord. Le système comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une navigation connectée infonuagique, un assistant vocal ainsi que des mises à jour à distance. L’interface est claire, rapide et facile à utiliser.

La qualité des matériaux est solide, avec des surfaces durables adaptées à une utilisation active. Les espaces de rangement sont nombreux et bien pensés.

Espace intérieur et polyvalence

La capacité de chargement constitue l’un des principaux atouts du Woodland. Derrière la deuxième rangée, on retrouve un peu plus de 900 litres d’espace. Une fois les dossiers rabattus, le volume augmente considérablement et le plancher plat facilite le transport d’objets volumineux.

L’espace aux places arrière est généreux, notamment grâce au plancher plat typique des véhicules électriques. Les passagers bénéficient d’un bon dégagement pour les jambes et la tête.

La capacité de remorquage de 3 500 livres ajoute une dimension pratique appréciable. Peu de VUS électriques dans cette fourchette de prix combinent autant de puissance, d’espace utilitaire et de capacité de remorquage.

Groupe motopropulseur et rouage intégral

Le bZ Woodland est animé par deux moteurs électriques produisant ensemble 375 chevaux, ce qui en fait le véhicule électrique le plus puissant de Toyota à ce jour. Un moteur est installé à l’avant et l’autre à l’arrière, formant un rouage intégral entièrement électrique.

L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 4,4 secondes, ce qui place le Woodland parmi les modèles rapides dans le segment des VUS électriques intermédiaires offrant ce niveau de polyvalence.

En matière de capacités hors route, il ne fait aucun doute que le bZ Woodland peut affronter le gravier ou la neige avec assurance. De plus, le système X-Mode de série, emprunté à Subaru, aide à contrôler les descentes abruptes en modulant l’accélérateur, permettant au bZ Woodland de monter et descendre avec aisance.

Cela dit, il ne s’agit pas d’un véritable véhicule hors route extrême. L’absence de protection sous la caisse, combinée à une augmentation très modeste de la garde au sol (215 mm contre 208 mm pour le bZ traditionnel), signifie qu’il vaut mieux éviter de suivre un Jeep Wrangler sur le sentier Rubicon. Cela étant dit, parmi les véhicules électriques, le bZ Woodland se distingue par ses capacités accrues.

Batterie, autonomie et recharge

Le Woodland est muni d’une batterie lithium-ion de grande capacité permettant une autonomie estimée à 452 kilomètres.

À domicile, une borne de niveau 2 (240 volts) permet une recharge complète en environ 9 à 10 heures jusqu’à 11 kW, selon la configuration du chargeur embarqué. Une recharge de nuit est donc parfaitement réaliste pour la majorité des propriétaires.

Sur borne rapide à courant continu, le passage d’environ 10 % à 80 % peut s’effectuer en près de 30 minutes dans des conditions optimales. Les temps réels varieront selon la température et la puissance de la borne, mais le Woodland est clairement conçu pour faciliter les déplacements sur de longues distances.

La gestion thermique de la batterie a également été améliorée afin d’assurer une performance de recharge plus constante, même dans des conditions climatiques variables. Les acheteurs de Woodland peuvent opter pour des pneus de type tout-terrain offrant une meilleure traction sur sentier de boue, mais l’autonomie diminue alors à 418 km. Le compromis n’en veut pas la peine.

Sur la route

Ce qui frappe le plus au volant du Toyota bZ Woodland 2026, c’est son équilibre général. Les 375 chevaux se traduisent par des accélérations franches et progressives. Le rouage intégral assure une traction rassurante et une grande stabilité.

Grâce à son centre de gravité abaissé, le roulis est bien maîtrisé malgré la garde au sol accrue. La direction est précise et offre une bonne sensation de contrôle. Sur route sinueuse, le Woodland se montre agile et étonnamment dynamique pour un véhicule à vocation polyvalente.

Sur autoroute, le confort est au rendez-vous. L’insonorisation est efficace et la suspension absorbe bien les irrégularités sans compromettre la stabilité à haute vitesse.

Du point de vue de la valeur, le Woodland présente une proposition solide. À 59 900 $, il combine 375 chevaux, un 0 à 100 km/h d’environ 5 secondes, plus de 900 litres d’espace de chargement, une capacité de remorquage de 3 500 livres, un écran multimédia de 14 pouces, le rouage intégral de série et 452 kilomètres d’autonomie.

Conclusion

Le Toyota bZ Woodland 2026 marque une étape importante dans l’évolution des véhicules électriques de Toyota. Il ne se contente pas d’améliorer la formule initiale du bZ ; il l’élargit et la rend plus pertinente.

Il offre des performances convaincantes, une autonomie compétitive, un espace intérieur généreux et une technologie bien intégrée dans un ensemble cohérent et abouti. Le Woodland ne mise pas uniquement sur une allure aventurière. Il propose des capacités réelles, autant sur la route qu’en dehors.

En définitive, il s’agit d’un VUS électrique polyvalent et bien équilibré, qui réussit à marier performance, utilité et agrément de conduite sans compromis majeurs.

Images Toyota bZ Woodland 2026