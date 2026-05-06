L’entreprise canadienne Mangrove Lithium ouvre la première raffinerie de lithium commerciale en Amérique du Nord

Cette installation est située à Delta, en Colombie-Britannique, juste au sud de Vancouver.

Une capacité de production de 1 000 tonnes de lithium par an devrait être en mesure d’approvisionner 25 000 VÉ annuellement.

Mangrove Lithium souhaite également ouvrir une installation beaucoup plus grande dans l’Est du Canada qui pourrait suffire pour 500 000 VÉ par an.

La première raffinerie de lithium à l’échelle commerciale en Amérique du Nord est canadienne, alors que Mangrove Lithium a ouvert sa première installation en Colombie-Britannique le mois dernier.

En effet, l’entreprise a maintenant commencé à raffiner du spodumène de lithium près de son siège social à Delta, en C.-B., juste au sud de Vancouver.

Bien que cette raffinerie soit encore assez petite, avec une capacité suffisante pour raffiner 1 000 tonnes de lithium par an, capable de répondre aux besoins de seulement 25 000 véhicules électriques par année, l’entreprise a déjà des plans d’expansion.

En effet, Mangrove Lithium cherche déjà à ouvrir une raffinerie beaucoup plus grande dans l’Est du Canada, laquelle devrait être en mesure de fournir assez de lithium pour 500 000 véhicules électriques par an.

En plus d’être basée au Canada, l’entreprise promeut également une chaîne d’approvisionnement entièrement canadienne en s’approvisionnant en spodumène de lithium de la mine d’Élévra au Québec.

Alors que la plupart des constructeurs automobiles opérant actuellement au Canada sont récemment revenus sur leurs plans de fabrication de VÉ en raison des tarifs américains et d’une réduction de la demande pour les véhicules électriques à l’échelle mondiale, Mangrove Lithium pourrait placer le Canada dans une bonne position pour bénéficier d’un éventuel retour du balancier.

En effet, si les véhicules électriques regagnent en popularité dans les années à venir, ce que certains signes indiquent déjà, le Canada pourrait émerger comme un fournisseur majeur de lithium, aux côtés de la Chine. Cela signifie que le lithium canadien pourrait être utilisé dans des véhicules fabriqués localement, mais aussi aux États-Unis et en Europe, comme un moyen pour les constructeurs automobiles d’être moins dépendants de la Chine, qui devient rapidement leur plus grand concurrent dans le domaine des VÉ sur la plupart des grands marchés automobiles.

Une autre raison pour laquelle les constructeurs automobiles pourraient choisir Mangrove Lithium comme fournisseur est l’écologie, car l’entreprise affirme que son processus de raffinage électrochimique est plus propre que les méthodes chimiques traditionnelles, en plus d’être plus flexible et moins coûteux.

Bien que ses plans d’expansion puissent sembler ambitieux, Mangrove Lithium n’agit pas seule, car l’entreprise a reçu un financement conditionnel allant jusqu’à 21,88 millions $ CAD de Ressources naturelles Canada pour l’établissement de son installation dans l’Est du pays.

Pour l’instant, aucun client individuel n’a été annoncé, mais Mangrove Lithium a déjà des partenariats avec des filiales de BMW et Mitsubishi, ce qui suggère que ces constructeurs automobiles pourraient être parmi les premiers à utiliser du lithium raffiné au Canada pour les batteries de leurs véhicules électriques et hybrides branchables.

Source : Automotive News Canada