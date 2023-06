Découvrez le summum du luxe et des performances hors route avec le Lexus GX 550 2024

Lexus poursuit son fier héritage dans le segment des VUS avec le tout nouveau Lexus GX 550 2024, un véhicule qui non seulement rehausse la catégorie des VUS prêts pour l’aventure, mais qui la redéfinit en tant que « véhicule utilitaire sophistiqué ». S’appuyant sur ses deux décennies d’expérience dans le secteur, le nouveau GX 550 est prêt à offrir un équilibre parfait entre des caractéristiques élégantes, des capacités tout-terrain et le raffinement luxueux qui fait la réputation de Lexus.

Le Lexus GX 550 2024, le premier à présenter le « projet Overtrail » mondial de Lexus, est un hommage à l’engagement de la marque à offrir à la fois un luxe quotidien et une capacité à aller partout. Ce véhicule vous invite à emprunter les chemins les moins fréquentés, à savourer le plaisir de conduire et à passer avec aisance des courses urbaines aux aventures hors des sentiers battus.

Une bête raffinée

L’extérieur du GX 550 communique avec audace le charme robuste d’un véritable VUS à carrosserie sur cadre. Son design allie un extérieur agressif et robuste à un intérieur calme et luxueux. Le profil de la carrosserie carrée avec un motif de design horizontal ajoute à la stabilité et à l’assise, tandis que l’audacieux concept de carrosserie en fuseau de Lexus renforce sa fonctionnalité tout-terrain. Les pneus All-Terrain de 33 pouces de série et les jantes de 18 pouces sur les versions Overtrail complètent l’aspect extérieur redoutable. En résumé, il s’agit du Land Rover Defender japonais ou, mieux encore, d’un hommage moderne et approprié au Land Cruiser bien-aimé.

À l’intérieur du GX 550, Lexus présente une oasis de luxe, équipée d’un tableau de bord bas et horizontal qui offre un espace ouvert et dégagé. L’écran tactile multimédia de 14 pouces de série est la pièce maîtresse de l’habitacle, offrant une gamme de commandes à portée de main. Avec sa capacité de sept places, le GX 550 offre un environnement accueillant et confortable pour les trajets courts et longs.

Des moteurs et un système de suspension évolués

La puissance et les performances du GX 550 sont aussi impressionnantes que son esthétique. Le cœur de cette bête est un moteur V6 biturbo de 3,4 litres, qui développe 349 chevaux et 479 lb-pi de couple. Pour ceux qui préfèrent les véhicules hybrides, Lexus a annoncé qu’un groupe motopropulseur hybride sera disponible à une date ultérieure. Pour ceux qui se posent la question, il s’agira d’une variante Lexus du moteur i-Force MAX de 437 chevaux et 583 lb-pi de couple des Tundra et Sequoia.

Les performances impressionnantes du GX 550 s’étendent à ses capacités hors route. Les quatre roues motrices Full-Time de série, le différentiel arrière à verrouillage électronique (sur les pistes Overtrail) et le différentiel central à glissement limité de Torsen avec fonction de verrouillage garantissent un niveau élevé de performances contrôlées sur des terrains variés.

La sécurité est un autre aspect essentiel du GX 550. Le Lexus Safety System+ 3.0, qui comprend des fonctions telles que le système de précollision (PCS) avec détection des piétons, le régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC), l’assistance au suivi de voie (LTA), et bien d’autres encore, est de série.

Le tout nouveau Lexus GX 550 2024 est plus qu’un simple véhicule utilitaire sophistiqué ; il s’agit plus que jamais d’un symbole de statut moderne et luxueux avec, comme prévu, de véritables aptitudes tout-terrain. Ce sérieux VUS de luxe arrivera sur le marché au début de l’année 2024.