Le Freelander revient, mais ce n’est pas celui que vous connaissez

Le public a eu droit à une présentation bien spéciale aujourd’hui au Salon de l’auto de Pékin 2026 avec le Concept 97. Ce modèle marque le retour du Freelander après plus d’une décennie d’absence. Mais attention : ce n’est plus un produit Land Rover au sens strict du terme, et c’est là que l’histoire devient particulièrement intéressante pour les amateurs nord-américains du modèle.

Le nouveau Freelander n’est pas un produit Land Rover pur.

Le modèle sera commercialisé en Chine et en Europe.

Trois motorisations seront possibles; électrique, hybride et à prolongateur d’autonomie.

Histoire récente

Le Freelander a été commercialisé de 1997 à 2015. Au Canada et aux États-Unis, la deuxième génération était commercialisée sous le nom de LR2, une stratégie de mise en marché propre à l’Amérique du Nord. Le VUS compact a été l’un des véhicules les mieux vendus de la marque sur le continent européen au cours de ses premières années de commercialisation, avant d’être remplacé par le Discovery Sport.

Jaguar Land Rover (JLR) a conservé les droits sur le nom Freelander, et c’est pourquoi, ce dernier revit à travers une coentreprise avec le géant chinois Chery.

Une nouvelle marque à part entière

Le nouveau Freelander n’est donc pas un produit de Land Rover. Il est développé et fabriqué par CJLR, la coentreprise de Chery et de JLR. Il sera assemblé à l’usine de Changshu, en Chine, où étaient fabriqués jusqu’à tout récemment le Discovery Sport et le Range Rover Evoque. JLR a d’ailleurs confirmé que la marque Freelander ne relève pas de sa structure interne, qui regroupe les sous-marques Jaguar, Defender, Discovery et Range Rover.

Style

Sur le plan du style, le concept joue intelligemment sur les codes du passé. Le pilier D, par exemple, est incliné et rappelle directement la première génération à trois portes de 1997, tandis que les éléments de design s’inspirent du Defender moderne. Le véhicule a de la gueule, c’est indéniable. Reste à voir quel sera son succès sur le marché chinois et quelle sera la réponse des marchés européens.

Un nom significatif

En terminant, mentionnons que le Concept 97 tire son nom de l’année de naissance du Freelander original. Il repose sur une architecture de 800 volts entièrement nouvelle, développée par Chery, et peut accueillir trois types de motorisation : tout électrique, hybride rechargeable et à prolongateur d’autonomie. Le modèle de production devrait mesurer plus de 4800 mm de long et proposer une configuration intérieure à six places.

Le modèle sera commercialisé à l’été 2026. Vous vous en doutez sûrement : ni le Canada ni les États-Unis ne figurent parmi les marchés prioritaires dans l’immédiat. JLR confirme que le Freelander sera vendu en Europe. Il faudra voir pour nos marchés, mais ne retenez pas votre souffle.