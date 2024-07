Land Rover dévoile le Defender Octa, une version encore plus radicale

Land Rover a levé le voile sur le Defender Octa, une version plus radicale du VUS de luxe aux grandes capacités hors route.

Le nouveau Land Rover Defender Octa est animé par un moteur V8 biturbo à hybridation légère de 4,4 L.

Ce modèle est muni de suspensions à contrôle dynamique 6D.

Le véhicule est capable de traverser une mare d’eau d’un mètre de profond.

À l’occasion du Goodwood Festival of Speed, Land Rover présentera officiellement le nouveau Land Rover Defender Octa plus tard en juillet. Ecolo Auto s’est déplacé à New York ce printemps pour avoir un accès privilégié à cette nouvelle version encore plus radicale de ce VUS de luxe dont les capacités hors routes sont accrues.

Le modèle Octa est bâti sur une configuration 110 du Defender. Le nom tire son origine d’un minéral recherché et résistant.

Un nouveau moteur V8 qui s’annonce prometteur

Sous le capot du Land Rover Defender Octa, on retrouve un moteur V8 biturbo à hybridation légère de 4,4 L. Cette impressionnante mécanique ne développe pas moins de 626 chevaux et un couple de 553 lb-pi. Pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt, la version Octa du Defender n’a besoin que de 4 secondes.

Le Land Rover Defender Octa est chaussé de pneus Goodyear Advanced All-Terrain montés sur des jantes de 33 pouces.

La déclinaison Octa est 28 mm plus haute et 68 mm plus large que le Defender conventionnel.

Quelques ajouts marquants

Parmi les ajouts dignes de mention que reçoit le Defender Octa, mentionnons les suspensions à contrôle dynamique 6D afin d’améliorer son comportement sur route et hors route. Également, cette version est capable de traverser une mare d’eau d’un mètre de profond, ce qui représente un record pour un Defender de production.

Soulignons aussi que le Land Rover Defender Octa est équipé des sièges Body and Soul Seat. Le tout a pour but d’offrir une expérience immersive au conducteur ainsi qu’au passager. Deux teintes exclusives pour la carrosserie s’ajoutent à la palette: cuivre Petra et vert Faroe.

Sous peu, Land Rover ouvrira le carnet de commandes pour le nouveau Land Rover Defender Octa.