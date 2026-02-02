L’année 2026 sera la dernière de la Lexus LC

On savait la chose inévitable, mais elle est maintenant confirmée : l’année 2026 sera la dernière pour la Lexus LC. Concrètement, la production du modèle qui a fait ses débuts en 2017 va prendre fin en août prochain. C’est une lettre officielle envoyée aux concessionnaires, et qui s’est retrouvée sur une page Reddit, qui nous a appris la chose.

La Lexus LC s’est pointée au printemps de 2017 comme modèle 2018.

À la fin de décembre 2025, 1269 versions avaient été vendues au Canada.

Le concept LFA, présenté l’automne dernier, sera la prochaine voiture exotique chez Lexus.

Une porte-parole de la compagnie a par la suite confirmé l’information au site Car and Driver, indiquant que « la Lexus LC 500 sera officiellement abandonnée après l’année modèle 2026. Lexus évalue constamment sa gamme de modèles et sa stratégie afin d’optimiser les options de sa gamme de produits pour répondre aux besoins de nos clients et s’aligner sur la demande des consommateurs. »

En date de décembre 2025, Lexus avait vendu plus de 15 000 exemplaires de son modèle aux allures exotiques aux États-Unis. La meilleure année fut 2021, avec 2782 exemplaires livrés. La pire ? L’année 2019, avec 1219 versions.

Fait aussi amusant qu’incroyable, lorsqu’on analyse les ventes sur une base mensuelle, on réalise que la demande a été d’une constance incroyable au fil des années. En fait, le pire mois fut juin avec 1039 ventes, alors que le meilleur a été juillet, avec une moyenne de 1472 transactions.

Au Canada, la même régularité peut être observée au fil du temps. La pire a aussi été 2019, avec 74 ventes seulement. La meilleure a également été 2021, avec 194 modèles livrés. La raison en est bien simple ; le millésime 2021 a été la première année complète où la variante décapotable figurait au catalogue. En tout, 1269 Lexus LC 500 ont été écoulées au Canada entre 2017 et 2025.

On peut imaginer que les ventes vont demeurer stables jusqu’en août prochain, avec peut-être une petite hausse, car ceux qui avaient la LC sur leur liste d’achats voudront agir avant qu’il ne soit trop tard.

Chose certaine, le modèle aura laissé une marque indélébile sur l’industrie et dans l’esprit des amateurs. Dotée de lignes spectaculaires, que ce soit en version coupée ou cabriolet, la LC pouvait être animée par une mécanique hybride à 6 cylindres, ou bien par un moteur V8 à la sonorité exaltante.

Les amateurs de performance et de bolides d’exception ne seront pas en reste, toutefois, car Lexus nous a déjà présenté celle qui sera appelée à remplacer (symboliquement) la LC au sein de la famille, soit une version de production du concept LFA. Ce produit sera tout électrique, toutefois, alors pour l’émotion et la musique du V8, le deuil demeure entier.

Restera toujours le marché de l’occasion et de la voiture de collection. N’attendez pas les aubaines, toutefois, car la LC promet de conserver une excellente valeur de revente.