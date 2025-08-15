Lexus dévoile le Sports Concept à The Quail 2025, suggérant un successeur à la LC

Le Lexus Sports Concept est un élégant fastback deux portes qui rappelle à la fois la LC et la LFA.

La société affirme que ce modèle est une « vision pour une voiture de sport de nouvelle génération ».

Une version de série pourrait voir le jour à la fin de l’année prochaine ou au début de 2027.

Comme beaucoup de ses concurrents, Lexus a choisi le prestigieux événement The Quail, a Motorsports Gathering pour dévoiler son dernier concept, un coupé qui pourrait préfigurer le successeur éventuel de la LC ou même de la LFA.

Organisé chaque année dans le cadre de la Monterrey Car Week à Carmel, en Californie, cet événement est l’un des rassemblements automobiles les plus prestigieux au monde.

Outre les nombreuses supercars et voitures classiques rares exposées, plusieurs constructeurs automobiles haut de gamme y participent afin de donner aux visiteurs un aperçu de leurs derniers concept-cars.

Cette année, Lexus fait partie de ceux-là, ayant choisi de lancer son Sports Concept, un fastback deux portes qui, selon le constructeur, offre une « vision d’une voiture de sport de nouvelle génération ».

Cela peut signifier beaucoup de choses, mais nous soupçonnons qu’il s’agit d’un clin d’œil à une version de série qui pourrait remplacer l’actuelle LC ou même la légendaire supercar LFA du début des années 2010.

En effet, le concept mélange des éléments de design des deux modèles. La forme générale ressemble à celle de la LC 500, mais la ligne des vitres présente un coude caractéristique qui rappelle la prise d’air de la LFA. Le concept semble également un peu plus agressif que l’actuelle LC.

Il convient de noter l’absence de la calandre en forme de sablier, qui est la marque de commerce de Lexus depuis plus de dix ans.

À sa place, on trouve deux poches de phares/prises d’air à la McLaren, ainsi que des feux de jour en forme de crochet qui rappellent ceux de la Lexus LC. Deux prises d’air trapézoïdales sont montées bas sur le pare-chocs avant pour un refroidissement supplémentaire.

À l’arrière, une barre lumineuse est également présente, incurvée vers le bas à chaque extrémité pour former des feux arrière verticaux. Il est difficile de se faire une idée précise à partir des quelques photos publiées par Lexus, mais il semble y avoir une forme triangulaire au milieu du diffuseur arrière, qui fait écho à l’emplacement des trois tuyaux d’échappement de la LFA.

On ne sait rien pour l’instant sur l’intérieur de ce concept, ni sur son groupe motopropulseur, mais il existe quelques indices concernant ce dernier.

Comme le concept ne comporte aucun tuyau d’échappement visible et que la LC actuelle propose une version hybride, il ne serait pas surprenant que la version de série du Lexus Sports Concept soit équipée d’un système électrifié.

Une version hybride semble plus probable compte tenu de la gamme actuelle du constructeur, mais une version entièrement électrique n’est pas non plus impossible.

Lexus ne l’a pas encore confirmé, mais selon certaines rumeurs, la version de série pourrait faire ses débuts fin 2026 ou début 2027, ce qui signifie que des détails supplémentaires pourraient être dévoilés dans les mois à venir.