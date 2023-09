Les minifourgonnettes ne sont pas complètement sécuritaires aux places arrière selon les derniers tests de l’IIHS

Malgré leur réputation comme véhicules familiaux par excellence, des tests récents de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) montrent que les minifourgonnettes ne sont pas à la hauteur en ce qui concerne la sécurité des occupants de la deuxième rangée. Aucun des quatre véhicules testés — Chrysler Pacifica, Kia Carnival, Toyota Sienna et Honda Odyssey — n’a obtenu la note « acceptable » ou « bon » dans le nouveau test de collision frontale avec chevauchement modéré, qui met désormais davantage l’accent sur la sécurité des passagers arrière.

L’IIHS a introduit les protocoles de test actualisés l’année dernière, après que des recherches ont indiqué que le risque de blessure mortelle est plus élevé pour les occupants de la deuxième rangée que pour ceux du siège avant dans les véhicules récents. Ce risque accru n’est pas dû à une détérioration de la sécurité de la deuxième rangée, mais plutôt à l’amélioration des dispositifs de sécurité des sièges avant, avec des coussins gonflables et des ceintures de sécurité qui sont rarement disponibles à l’arrière.

Dans ces nouveaux protocoles de test, un deuxième mannequin est placé dans la deuxième rangée derrière le conducteur, le mannequin du conducteur ayant la taille d’un homme adulte moyen et celui de l’arrière, celle d’une petite femme ou d’un enfant de 12 ans. Une série de nouveaux paramètres ont également été développés pour mettre l’accent sur les blessures couramment subies par les passagers des sièges arrière.

Pour obtenir une bonne note, les systèmes de retenue du véhicule doivent assurer une protection adéquate du mannequin de la deuxième rangée, en évitant tout risque excessif au niveau de la tête, du cou, de la poitrine et des cuisses. Des critères tels que le positionnement du mannequin et les mesures de la force exercée par les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont également pris en compte.

Les quatre minifourgonnettes ont obtenu de bons résultats en matière de protection des occupants des sièges avant, mais ont présenté de nombreux problèmes de sécurité au niveau de la deuxième rangée. Jessica Jermakian, vice-présidente de l’IIHS chargée de la recherche sur les véhicules, a noté que les quatre véhicules rendaient les occupants de la deuxième rangée vulnérables à des blessures thoraciques potentiellement mortelles en raison de forces excessives exercées par les ceintures ou d’un mauvais positionnement de celles-ci.

Parmi les minifourgonnettes, seule la Toyota Sienna est équipée de prétensionneurs de ceinture et de limiteurs de force, des technologies conçues pour modérer les forces exercées par les ceintures. Cependant, lors des essais, le mannequin arrière s’est retrouvé sous la ceinture abdominale et la ceinture épaulière s’est déplacée de l’épaule vers le cou. Dans le Kia Carnival et le Chrysler Pacifica, la ceinture de sécurité a exercé une force trop importante sur la poitrine du mannequin arrière. En outre, le rideau gonflable latéral de la Pacifica ne s’est pas déployé. La Honda Odyssey a obtenu les pires résultats, la tête du mannequin s’approchant dangereusement du dossier du siège avant.

David Harkey, président de l’IIHS, s’est dit déçu que les minifourgonnettes, véhicules spécifiquement choisis par les consommateurs pour transporter des familles, aient tardé à appliquer des technologies de sécurité avancées aux sièges de la deuxième rangée. Bien que les notes ne s’appliquent pas aux enfants attachés dans des sièges de sécurité, la banquette arrière reste l’endroit le plus sûr pour eux, ce qui souligne le besoin urgent d’améliorer les dispositifs de sécurité de la deuxième rangée.