La responsable de la sécurité de Volvo soutient l’harmonisation des normes de véhicules européennes et nord-américaines

En pleine guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, plusieurs organisations de l’industrie automobile plaident en faveur de l’élargissement des normes de sécurité automobile canadiennes, qui sont étroitement liées à la législation américaine depuis des décennies.

L’idée sous-jacente est de permettre la vente au Canada de davantage de véhicules provenant des marchés mondiaux, offrant aux acheteurs une plus grande variété et, plus important encore, des véhicules neufs moins chers.

Volkswagen Canada a déclaré qu’elle envisagerait d’importer davantage de modèles que le constructeur vend actuellement en Europe et en Asie si des modifications à la réglementation signifient qu’ils peuvent désormais être vendus localement.

De plus, la responsable du centre de sécurité de Volvo, Åsa Haglund, soutient également l’harmonisation des normes de sécurité européennes et nord-américaines.

La motivation du constructeur suédois à cet égard est moins liée à la relation Canada–États-Unis et davantage à l’amélioration de la sécurité des véhicules à l’échelle mondiale.

En effet, Mme. Haglund affirme qu’elle souhaite que les normes de sécurité américaines et européennes soient étudiées de près afin de déterminer laquelle est la plus complète dans chaque domaine.

Étant donné que les deux ensembles de normes ont leurs propres forces et faiblesses, l’idée n’est pas d’adopter l’un ou l’autre tel quel à l’échelle mondiale.

Plutôt, la chef du centre de sécurité de Volvo souhaite voir une nouvelle norme mondiale qui combine les aspects les plus stricts des deux, dans le but d’améliorer la sécurité automobile globale et de garantir que les conducteurs et les passagers soient tout aussi en sécurité partout.

L’harmonisation des normes de sécurité européennes et nord-américaines n’aurait pas un impact significatif sur les opérations de Volvo, puisque l’entreprise conçoit déjà ses véhicules pour répondre aux deux ensembles de normes, avec seulement des différences mineures requises pour la vente dans différents pays.

Interrogée sur la manière dont Volvo s’assurerait que les coûts des véhicules n’explosent pas avec l’ajout de nouvelles technologies de sécurité nécessaires pour répondre à des normes plus strictes, Mme. Haglund a répondu que le constructeur vise à créer les solutions de sécurité les plus efficaces avec le moins de technologie possible, utilisant souvent les capteurs existants pour plusieurs systèmes à la fois.

La transition vers les véhicules définis par logiciel permettra également au constructeur d’améliorer la sécurité de ses véhicules sans investissements majeurs. Un exemple de cela est l’exploitation des données de tous les véhicules Volvo connectés à l’échelle mondiale pour former les systèmes d’aide à la conduite.

Selon Mme. Haglund, l’entreprise pourrait même utiliser les données collectées par des véhicules dotés de capteurs haut de gamme, comme le EX90, pour améliorer des systèmes moins avancés utilisés dans des modèles plus abordables, comme le EX30, offrant ainsi une meilleure sécurité sans nécessiter de nouveaux capteurs.

Source : Automotive News Canada