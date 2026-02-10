Si vous êtes familiers avec les produits Nissan, vous avez peut-être déjà remarqué la présence du logo e-4ORCE sur le VUS électrique Ariya. Cette technologie date de quelques années, mais elle a fait ses débuts ailleurs sur la planète avant de nous parvenir, si bien qu’on ne la connaît pas à fond. Qu’est-ce qu’elle cache, au juste ?

Seul le VUS Ariya propose ce système en ce moment chez nous.

Le système a été présenté au CES de Las Vegas en janvier 2020.

La principale qualité du système est son efficacité à haute vitesse.

Son nom dit tout. On parle d’une technologie qui réinvente le rouage intégral à l’ère électrique. La lettre : « e » renvoie bien sûr à l’électrification, alors que le mot Force, écrit avec le chiffre 4 qui agit en lieu et place de la lettre F, représente la force brute d’un système électrique à quatre roues motrices.

Voyons maintenant l’ingénierie sophistiquée qui se cache derrière ce nom original et qui vient changer la donne chez Nissan.

Deux moteurs, mais une approche différente

Au cœur de l’e-4ORCE, on trouve deux moteurs électriques synchrones à excitation externe (des bobines remplacent les aimants permanents, permettant de moduler le champ magnétique selon les besoins plutôt que d’avoir un champ magnétique fixe). Le premier anime les roues avant, le second s’occupe de l’arrière. Sans se perdre dans les détails techniques, cette approche de Nissan vient offrir un avantage à haute vitesse, car, contrairement aux moteurs à aimants permanents, le champ magnétique peut être modulé selon les besoins. Il y a donc moins de résistance à haute vitesse, ce qui se traduit par une plus grande efficacité.

Nissan vante la rapidité d’exécution de son système et c’est vrai. C’est cependant attribuable à la programmation, à la chaîne de commande électronique décidée par le constructeur, si vous voulez. Avec l’Ariya, par exemple, le système peut intervenir jusqu’à 10 000 fois par seconde (vous avez bien lu) pour maintenir la stabilité et ajuster le niveau d’adhérence.

Concrètement, si vous devez éviter un obstacle sur la route, le système e-4ORCE redistribue le couple entre les roues avant et arrière avant même que vous ayez le temps de réaliser ce qui se passe. Par défaut, la répartition est équilibrée, mais le système peut envoyer jusqu’à 100 % de la force aux roues avant ou arrière selon les besoins.

Une origine intéressante

Ce qui est fascinant avec toute technologie, ce sont ses origines. Les ingénieurs partent rarement d’un point mort pour « inventer » un système. Ils s’inspirent souvent de ce qui a été fait avant. Pour le système e-4ORCE, ils se sont intéressés à deux choses : le système ATTESSA E-TS (Advanced Total Traction Engineering System for All-Terrain Electronic Torque Split) de la sportive GT-R et le rouage intégral intelligent du VUS Patrol. Expertise en performance sportive, mais aussi en conduite tout-terrain pour le meilleur des deux mondes.

L’Ariya, pour le moment

On le mentionnait en introduction, seul le VUS Ariya propose cette technologie chez nous. Ailleurs dans le monde, un deuxième modèle en profite, soit le VUS X-Trail, qui est en fait notre Rogue, mais en configuration hybride. À ne pas confondre avec le Rogue PHEV qui débarque ce mois-ci (février) et qui profite en fait de la technologie du Mitsubishi Outlander PHEV.

Quant à l’utilité du système e-4ORCE, elle est prouvée et elle est à découvrir, ce que nous pourrons faire et apprécier au fur et à mesure que d’autres modèles vendus ici nous le proposeront. La technologie sert autant le conducteur moins expérimenté que l’amateur de performance. Les deux souhaitent obtenir la meilleure traction possible, que ce soit en conduite douce ou plus agressive, et c’est ce que le système livre.