Environ 6835 Tundra des années 2022, 2023, 2025 et 2026 sont visés au Canada.

Un arbre à cames mal fabriqué pourrait se rompre et provoquer une perte de puissance.

Les concessionnaires inspecteront les camionnettes et remplaceront la pièce au besoin.

Pourquoi un rappel aussi important pour un défaut qui toucherait, selon Toyota, seulement quelque 300 moteurs ? Parce que les arbres à cames défectueux proviennent d’un lot de production précis d’un fournisseur et qu’il est impossible de savoir, sans inspection, quelles camionnettes les ont reçus.

Toyota préfère donc ratisser large par mesure de précaution.

Un problème distinct

Le rappel concerne uniquement les Tundra équipés du V6 biturbo de 3,4 litres non hybrides. Les modèles 2024, les versions hybrides i-Force Max et le Sequoia, qui partagent pourtant le même moteur, ne sont pas visés par cette campagne.

Pour ce moteur à essence, il s’agit d’un autre problème d’importance. Rappelons que Toyota avait rappelé un peu plus de 98 000 modèles aux États-Unis pour carrément changer le moteur peu de temps après le lancement de ce dernier dans la génération 2022 du Tundra. Un peu plus de 3500 Lexus LX 600 avaient aussi été rappelés pour le remplacement de ce moteur.

On parle souvent de la fiabilité de Toyota, et pour cause, mais dans le cas de cette mécanique, le verdict n’est pas encore tombé.

Quant au problème en tant que tel, Toyota Canada le décrit ainsi : « Les véhicules concernés pourraient être équipés d’un arbre à cames fabriqué incorrectement et susceptible de se briser pendant la conduite. Cela pourrait entraîner une perte de propulsion à vitesse plus élevée, augmentant ainsi le risque de collision. »

Le constructeur n’a toutefois signalé aucun accident ni blessure liés à ce défaut.

La marche à suivre

Les propriétaires recevront un avis d’ici la mi-janvier 2027. Toyota Canada précise que « Tous les propriétaires connus des véhicules concernés seront informés afin de retourner leur véhicule chez un concessionnaire Toyota. Le concessionnaire inspectera l’arbre à cames afin de vérifier s’il provient du lot concerné et, le cas échéant, l’arbre à cames sera remplacé sans frais pour le client. » Si la pièce ne provient pas de ce lot, aucune intervention ne sera nécessaire.

Ceux qui ne veulent pas attendre le courrier peuvent vérifier dès maintenant si leur camionnette est visée en entrant le numéro d’identification du véhicule (NIV) sur le site Toyota.ca/recall, ou en joignant le Centre d’interaction avec la clientèle de Toyota au 1-888-869-6828.

Pas exactement la publicité dont rêvait le Toyota Tundra 2027.