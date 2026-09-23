Le Bentley Torcal 2028 fait ses débuts comme premier véhicule électrique de la marque

Le premier véhicule entièrement électrique de Bentley développe jusqu’à 876 chevaux

Sa batterie de 113 kWh promet jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP

Le prix et la disponibilité au Canada n’ont pas encore été annoncés

Bentley entre officiellement dans l’ère électrique avec le dévoilement mondial du Torcal, un nouveau VUS de luxe d’une longueur de 5 mètres qui devient la quatrième gamme de modèles du constructeur. Conçu, développé et assemblé à Crewe, en Angleterre, le Torcal sera offert en versions régulière et S, cette dernière misant davantage sur les performances.

Le Torcal de base utilise deux moteurs électriques qui développent l’équivalent d’environ 810 chevaux et un couple de 1 194 Nm (881 lb-pi). Bentley annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes ainsi qu’une vitesse maximale de 250 km/h.

Le Torcal S développe environ 876 chevaux et 1 350 Nm (996 lb-pi) de couple lorsque le système de départ canon est activé. Il atteint 100 km/h en seulement 2,9 secondes et une vitesse maximale de 260 km/h. Il devient ainsi le modèle de série le plus puissant et le plus rapide en termes d’accélération de l’histoire de Bentley.

Une batterie de 113 kWh et une recharge de 400 kW

La batterie offre une capacité utile de 113 kWh et fonctionne selon une architecture électrique de 800 volts. Bentley estime l’autonomie maximale à 600 kilomètres selon le cycle WLTP, mais les cotes officielles de Ressources naturelles Canada et de l’EPA n’ont pas encore été publiées.

Le Torcal accepte une puissance de recharge rapide pouvant atteindre 400 kW. Dans des conditions idéales, Bentley affirme qu’il peut passer de 10 à 80 % de charge en seulement 16 minutes. Il serait également possible de récupérer environ 161 kilomètres d’autonomie en sept minutes. La batterie est couverte par une garantie de 10 ans ou 160 000 kilomètres.

Une suspension entièrement active, des amortisseurs adaptatifs et des roues arrière directrices de série composent le châssis le plus évolué jamais utilisé par Bentley. Les roues arrière peuvent pivoter jusqu’à cinq degrés, ce qui réduit le diamètre de braquage à 11,1 mètres.

Le luxe Bentley avec de nouveaux matériaux

L’habitacle combine des écrans OLED incurvés avec des commandes physiques pour les fonctions les plus souvent utilisées. Les sièges avant offrent de série 16 réglages électriques, le chauffage, la ventilation et une fonction de massage. Le Torcal devient aussi le premier modèle Bentley équipé d’une banquette arrière à trois places rabattable électriquement.

Le coffre offre un volume de 460 litres, auquel s’ajoute un compartiment de rangement avant de 90 litres.

Bentley a également créé une trame sonore artificielle à partir d’enregistrements de batterie, d’alto et de guitare basse inspirés du rythme de son traditionnel V8 de 6,75 litres. Le conducteur peut accentuer cette sonorité en mode Sport ou la désactiver complètement.

Le prix, l’autonomie officielle et la date d’arrivée du Bentley Torcal au Canada n’ont pas encore été confirmés.