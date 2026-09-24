Bentley Torcal 2028 vs Porsche Cayenne Electric 2027 : comment se mesure le premier VÉ de Bentley

Le premier VUS électrique de Bentley partage la taille de sa batterie et sa puissance de recharge maximale avec le Porsche Cayenne Electric, mais les deux se distinguent par la puissance, l’espace et l’équipement de série.

Puissance : le Cayenne Turbo Electric, sommet de la gamme, développe jusqu’à 1 139 ch, soit 263 ch de plus que le Torcal S et ses 876 ch.

Espace de chargement : le Cayenne Electric offre 781 litres derrière la banquette arrière, soit 321 litres de plus que les 460 litres du Torcal.

Confort : le Torcal est livré de série avec une suspension pilotée par ordinateur et des roues arrière directrices; sur le Cayenne Electric, les deux sont en option.

Bentley a dévoilé le Torcal 2028 plus tôt cette semaine. Il s’agit du premier véhicule entièrement électrique de la marque et d’une toute nouvelle gamme, assemblée à la main à Crewe, en Angleterre. Il affronte le Porsche Cayenne Electric 2027, déjà en vente au Canada.

Voici ce qui rend ce duel intéressant : sous la carrosserie, les deux se ressemblent beaucoup. Même taille de batterie, même vitesse de recharge maximale, et un petit coffre sous le capot pour chacun. Là où ils se distinguent vraiment, c’est dans la puissance offerte, l’espace de chargement et l’équipement de série.

Quelle puissance offrent-ils ?

Les deux VUS utilisent deux moteurs électriques, l’un pour les roues avant et l’autre pour les roues arrière; les deux ont donc le rouage intégral. Les chiffres ci-dessous correspondent à la puissance maximale de chacun, en mode d’accélération maximale.

Le Torcal se décline en deux versions. Le Torcal de base développe 810 ch et passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Le Torcal S, plus sportif, développe 876 ch et le fait en 2,9 secondes. Les vitesses de pointe sont de 250 km/h et de 260 km/h.

Bentley aurait pu aller plus vite, mais a choisi de s’arrêter là : ses ingénieurs ont constaté que la plupart des clients trouvent inconfortable une accélération plus brutale.

Le Cayenne Electric se décline en trois versions, avec un écart beaucoup plus large entre elles. Le modèle de base développe 435 ch et atteint 100 km/h en 4,8 secondes. Le Cayenne S Electric développe 657 ch et y parvient en 3,8 secondes.

Puis il y a le Turbo. Le Cayenne Turbo Electric développe jusqu’à 1 139 ch, ce qui en fait la Porsche la plus puissante jamais commercialisée, et atteint 100 km/h en 2,5 secondes. Un bouton ajoute même un surplus de puissance pendant 10 secondes pour les dépassements.

Bentley Torcal 2028 Bentley Torcal S 2028 Cayenne Electric 2027 Cayenne S Electric 2027 Cayenne Turbo Electric 2027 Puissance maximale 810 ch 876 ch 435 ch 657 ch 1 139 ch Force de traction (couple) 881 lb-pi 996 lb-pi 616 lb-pi 797 lb-pi 1 106 lb-pi 0 à 100 km/h 3,4 s 2,9 s 4,8 s 3,8 s 2,5 s

Ce que ça change : entre la version la plus lente et la plus rapide, l’écart est de 2,3 secondes pour atteindre 100 km/h. La vraie différence, c’est le choix. Porsche propose un point d’entrée moins cher et moins puissant, ainsi qu’un modèle haut de gamme beaucoup plus puissant, alors que les deux versions du Torcal se situent près du sommet de cette fourchette.

Quelle autonomie et à quelle vitesse se rechargent-ils ?

Sur ce plan, les deux sont presque jumeaux. Ils ont tous deux une batterie de 113 kWh (voyez-la comme la taille du réservoir) et une architecture de 800 volts, qui leur permet de se recharger très rapidement aux bonnes bornes publiques.

Le Torcal affiche une autonomie pouvant atteindre 600 km. Sur une borne de recharge rapide, il passe de 10 % à 80 % en moins de 20 minutes, et sept minutes branché suffisent pour ajouter environ 161 km, l’équivalent d’une pause café sur l’autoroute.

Le Cayenne Electric affiche 642 km pour le modèle de base, 653 km pour le S et 623 km pour le Turbo. Il passe de 10 % à 80 % en moins de 16 minutes sur une borne rapide.

Une précision sur ces chiffres : ils proviennent du cycle européen WLTP, qui se montre optimiste. Les cotes officielles canadiennes (celles de RNCan, identiques à celles de l’EPA américaine) sont plus basses. Pour le Cayenne, elles sont de 510 km, 481 km et 480 km, soit de 21 à 26 % sous ses chiffres européens.

Le Torcal n’a pas encore de cote canadienne; nous avons donc appliqué le même écart à ses 600 km. Cela place le Torcal à environ 440 à 475 km selon l’échelle canadienne. Il s’agit de notre estimation, pas d’un chiffre officiel.

Côté recharge, le Cayenne dispose d’une prise de type Tesla (NACS) pour la recharge rapide d’un côté, et d’une prise standard pour borne résidentielle de l’autre. Il peut aussi être commandé avec la recharge sans fil : garez-vous au-dessus d’une plaque dans votre garage, et il se recharge sans être branché.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Taille de la batterie 113 kWh 113 kWh Autonomie (cycle européen) Jusqu’à 600 km 623 à 653 km Autonomie (cote canadienne, RNCan/EPA) Environ 440 à 475 km (estimation) 480 à 510 km Autonomie supplémentaire (cycle européen) 23 à 53 km de plus Recharge rapide, 10 % à 80 % Moins de 20 minutes Moins de 16 minutes

Ce que ça change : selon les cotes canadiennes, les chiffres officiels du Cayenne se situent de 5 à 70 km au-dessus de notre estimation pour le Torcal. Les hivers canadiens réduisent l’autonomie de tout véhicule électrique. Les deux se rechargent assez vite pour qu’un long voyage se résume surtout à de courtes pauses café et toilettes, à condition d’avoir une borne rapide sur votre trajet.

À quoi ressemble l’habitacle ?

À ce prix, l’habitacle compte autant que ce qui se cache sous le plancher, et c’est là que Bentley concentre l’essentiel de ses efforts.

Le Torcal inaugure le premier tissu automobile fait entièrement de laine mérinos, la même laine douce qu’on retrouve dans les chandails haut de gamme. On y trouve aussi deux nouvelles garnitures de bois et de métal : l’une faite de jusqu’à 1 000 fines couches de retailles de noyer et de papier recyclé, l’autre en aluminium brossé inspirée des anciens tableaux de bord de Bentley.

Les acheteurs ont le choix entre 15 couleurs de cuir, 15 couleurs d’un matériau semblable au suède, cinq couleurs de laine et 14 finis de bois et de garnitures. De vrais boutons et molettes demeurent sur la console centrale et le volant pour les commandes les plus utilisées.

Les sièges avant sont chauffants, ventilés et massants de série, avec 16 réglages. Des sièges optionnels peuvent subtilement modifier leur forme lors des longs trajets pour préserver votre confort, et l’option haut de gamme masse même les jambes. La banquette arrière se rabat d’une simple pression sur un bouton.

Chez Porsche, l’approche mise sur le choix. Le Cayenne Electric propose 12 combinaisons de couleurs intérieures ainsi que plusieurs groupes optionnels, et le service de personnalisation de Porsche peut réaliser presque tout ce que vous demandez, jusqu’au véhicule unique.

L’équipement de série comprend des accoudoirs et des panneaux de portière chauffants (pas seulement des sièges chauffants), une banquette arrière à réglage électrique et un toit vitré qui passe de transparent à opaque d’une simple touche. Le Torcal propose un toit vitré à opacité variable semblable.

Les deux VUS offrent des modes d’ambiance qui modifient l’éclairage, la température et le son selon votre humeur, d’une seule touche. Le Torcal en compte quatre : Bentley, Comfort, Sport et Refresh.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Sièges chauffants De série De série Banquette arrière Se rabat d’une pression sur un bouton À réglage électrique Toit vitré à opacité variable Offert De série Modes d’ambiance Oui (quatre) Oui Programme de personnalisation Oui (Mulliner) Oui (Exclusive Manufaktur)

Ce que ça change : le Torcal mise sur des matériaux rares et des éléments de confort inclus d’entrée de jeu. Le Cayenne mise sur la possibilité de composer votre propre combinaison à partir d’une longue liste d’options.

Quelle technologie obtenez-vous ?

Les deux utilisent de grands écrans incurvés, conservent de vrais boutons pour la climatisation et le volume, et peuvent projeter les indications de navigation sur le pare-brise, directement dans votre champ de vision.

Le Torcal reconnaît le visage du conducteur et règle automatiquement le siège, le volant et les paramètres. Votre téléphone peut servir de clé. Il peut se garer seul, y compris à distance depuis votre téléphone, et il peut mémoriser une place de stationnement difficile pour la reproduire.

Sur une route étroite, le Torcal peut même reculer seul jusqu’à un endroit plus large qu’il a déjà repéré, pour laisser passer un véhicule venant en sens inverse. Les quatre portières s’ouvrent et se ferment d’elles-mêmes, et elles se ferment lorsque le passager boucle sa ceinture.

La chaîne audio de base compte 16 haut-parleurs. Le système Naim optionnel en compte 28, avec des haut-parleurs intégrés aux sièges et aux appuie-tête. Le Torcal diffuse aussi un son de conduite enregistré avec de vrais tambours, un alto et une basse, qui s’intensifie à l’accélération, et qu’on peut désactiver.

Le Cayenne Electric dispose d’un écran conducteur de 14,25 pouces, d’un grand écran central incurvé et d’un écran passager optionnel de 14,9 pouces. Son assistant vocal utilise l’intelligence artificielle pour comprendre des phrases complètes, et vous pouvez télécharger des applications supplémentaires dans le véhicule.

Votre téléphone ou votre montre intelligente peut servir de clé, et vous pouvez partager des clés numériques avec jusqu’à sept autres personnes.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Écrans incurvés Oui Oui Navigation projetée sur le pare-brise Oui En option Téléphone comme clé Oui Oui (téléphone ou montre intelligente)

Ce que ça change : les deux couvrent l’essentiel moderne. Le Torcal ajoute davantage de commodités automatisées, comme les portières à fermeture automatique et la reconnaissance faciale, tandis que le Cayenne ajoute un écran passager et des applications téléchargeables.

Comment se comportent-ils sur la route ?

C’est ici que l’écart d’équipement de série est le plus net.

Chaque Torcal est équipé d’une suspension pilotée par ordinateur, capable de soulever ou d’abaisser chaque roue indépendamment et instantanément. Elle est conçue pour garder la caisse stable sur les bosses et limiter le roulis en virage. Chaque Torcal a aussi des roues arrière directrices : les roues arrière pivotent légèrement pour l’aider à se faufiler dans les places de stationnement serrées.

Le Cayenne Electric est livré de série avec une suspension pneumatique, qui permet de relever ou d’abaisser le véhicule. La suspension pilotée par ordinateur de Porsche est offerte en option sur le S et le Turbo. Les roues arrière directrices sont optionnelles sur tous les Cayenne.

Les deux proposent des freins en céramique en option (sur le Cayenne, S et Turbo seulement). Le Cayenne propose aussi un groupe hors route avec un bouclier avant redessiné pour les chemins de terre abrupts.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Suspension pilotée par ordinateur De série En option (S et Turbo) Roues arrière directrices De série En option Freins en céramique En option En option (S et Turbo)

Ce que ça change : avec le Torcal, la suspension et la direction évoluées sont incluses. Avec le Cayenne, vous pouvez obtenir un équipement semblable, mais vous payez en supplément et devez choisir la bonne version.

Combien peuvent-ils transporter et remorquer ?

Les deux mesurent environ cinq mètres de long, mais ils répartissent leur espace différemment.

Le Torcal offre 460 litres de chargement à l’arrière, en plus d’un coffre de 90 litres sous le capot, assez pour un bagage de cabine environ.

Le Cayenne Electric offre 781 litres derrière la banquette arrière et 1 588 litres une fois celle-ci rabattue. Il a lui aussi un coffre de 90 litres sous le capot.

C’est au remorquage que les deux se séparent vraiment. Le Cayenne Electric peut tirer jusqu’à 7 716 lb (3 500 kg), assez pour bien des bateaux et des roulottes. Le Torcal est doté d’un système d’aide au remorquage, mais Bentley n’a pas encore confirmé sa capacité de remorquage.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Longueur Environ 5 000 mm 4 985 mm Espace derrière la banquette arrière 460 L 781 L Espace de chargement supplémentaire 321 L de plus Coffre sous le capot 90 L 90 L

Ce que ça change : le Cayenne offre environ 70 % plus d’espace derrière la banquette arrière. Pour les familles qui trimballent des sacs de hockey ou pour qui veut remorquer un bateau, ce sont les chiffres à surveiller.

À quoi ressemblent-ils ?

Le Torcal est long et bas, avec un long capot et des ailes arrière musclées. Sa calandre lumineuse à motif de losanges rappelle les Bentley classiques, et c’est la première Bentley à arborer le nouveau logo redessiné de la marque.

Le Torcal de base roule sur des jantes de 21 pouces; le Torcal S reçoit des jantes de 22 pouces, des garnitures plus foncées, des feux arrière fumés et des étriers de frein rouges. Bentley propose des pneus d’hiver d’origine dans les deux dimensions, ainsi qu’un pneu toutes saisons, un détail utile pour les hivers canadiens.

Le Cayenne Electric est profilé pour fendre l’air facilement, ce qui aide son autonomie. Des volets dans le nez et un becquet arrière s’ajustent automatiquement pendant la conduite, et sur le Turbo, de petits panneaux se déploient à l’arrière à vitesse d’autoroute. Il a aussi des portières sans cadre de vitre et une bande lumineuse sur toute la largeur de l’arrière.

Porsche propose 13 couleurs de série et neuf modèles de jantes de 20 à 22 pouces.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Dimensions des jantes 21 à 22 pouces 20 à 22 pouces Modèles de jantes 5 9 Signature lumineuse Calandre lumineuse à motif de losanges Bande lumineuse à l’arrière

Combien coûtent-ils ?

Le Cayenne Electric 2027 est en vente dès maintenant. Une fois la livraison, la taxe fédérale sur les produits de luxe et les frais du concessionnaire ajoutés, Porsche Canada évalue le prix total à environ 144 862 $ pour le modèle de base, 158 422 $ pour le S et 201 262 $ pour le Turbo. Bentley n’a pas annoncé le prix du Torcal.

La garantie de la batterie du Torcal dure deux ans de plus : Bentley la couvre pendant 10 ans ou 160 934 km, contre huit ans ou 160 000 km pour le Cayenne.

Bentley Torcal 2028 Porsche Cayenne Electric 2027 Versions 2 3 Prix total estimé Non annoncé À partir de 144 862 $ Garantie de la batterie 10 ans / 160 934 km 8 ans / 160 000 km

En résumé : qu’est-ce qui les distingue vraiment ?

Le Bentley Torcal est pour vous si vous voulez :

Une suspension pilotée par ordinateur et des roues arrière directrices de série

Des sièges chauffants, ventilés et massants dans toutes les versions

Des matériaux comme le tissu en laine mérinos et les garnitures de noyer en couches

Des commodités automatisées comme les portières à fermeture automatique et la reconnaissance faciale

Une garantie de batterie de 10 ans

Le Porsche Cayenne Electric est pour vous si vous voulez :

Un large choix de puissance, de 435 ch à 1 139 ch

Plus d’espace de chargement : 781 litres derrière la banquette arrière

La capacité de remorquer jusqu’à 7 716 lb (3 500 kg)

Un prix connu dès aujourd’hui, à partir d’environ 144 862 $ tout compris

Une longue liste d’options pour composer votre propre combinaison

Les chiffres clés :