De 2015 à 2021, la Kia Sedona était une minifourgonnette à sept ou huit places, offerte en traction seulement. La Kia Carnival l’a remplacée en 2022. Sept rappels de Transports Canada (TC) sont à considérer à l’achat, tout comme son V6 de 3,3 L à injection directe (GDI), jamais rappelé malgré des bris coûteux. Avec une garantie d’usine échue en 2026, le numéro d’identification du véhicule (NIV) compte autant que le prix.

Moteur V6 3,3 L GDI. Des propriétaires canadiens décrivent un claquement ou une panne majeure soudaine, parfois sans voyant d’avertissement. Aucun rappel ne vise ce V6. La facture déclarée, de plus de 10 000 $, reste à leur charge.

Des propriétaires canadiens décrivent un claquement ou une panne majeure soudaine, parfois sans voyant d’avertissement. Aucun rappel ne vise ce V6. La facture déclarée, de plus de 10 000 $, reste à leur charge. Portes coulissantes électriques. Un rappel visant 9 578 Sedona 2015 à 2019 dont le module pouvait être mal calibré. Une porte qui se ferme risquait alors de ne pas s’arrêter ni s’inverser devant un obstacle. Hors rappel, des guides d’occasion signalent des portes et un hayon qui s’ouvrent seuls, ou des portes qui ne s’enclenchent pas.

Un rappel visant 9 578 Sedona 2015 à 2019 dont le module pouvait être mal calibré. Une porte qui se ferme risquait alors de ne pas s’arrêter ni s’inverser devant un obstacle. Hors rappel, des guides d’occasion signalent des portes et un hayon qui s’ouvrent seuls, ou des portes qui ne s’enclenchent pas. Électricité et électronique. Le clignotant peut s’activer du mauvais côté sur les 2015-2017, et un écrou d’alternateur desserré peut causer des arcs sur les 2020.

Breffage technique

La garantie couvrait la base et le groupe propulseur 5 ans / 100 000 km, et la perforation 5 ans sans limite de kilométrage. Toute portion restante était transférable. Le restylage de 2019 a apporté une boîte automatique à 8 rapports de série, sans changer les spécifications du V6.

Millésimes Moteur Puissance / couple Transmission Rouage 2015-2018 V6 3,3 L GDI 276 ch à 6 000 tr/min, 248 lb-pi à 5 200 tr/min Automatique 6 rapports Traction 2019-2021 V6 3,3 L GDI 276 ch, 248 lb-pi Automatique 8 rapports Traction

Problèmes les plus fréquents

Aucun des sept rappels ne touche le moteur, les freins ou la corrosion. Les cas hors rappel viennent de guides d’occasion canadiens et de témoignages de propriétaires canadiens vérifiés.

Moteur V6 3,3 L (Lambda II)

À Gatineau, le propriétaire d’une LX 2017 entretenue chez le concessionnaire a entendu un fort claquement à 86 000 km, sans voyant. La bielle aurait cédé. Kia Canada aurait refusé de payer la réparation, estimée à 12 000 $, puisque la garantie de 5 ans était échue.

En Alberta, un propriétaire décrit une SX 2018 d’environ 41 700 km dont un piston aurait traversé le bloc à 110 km/h. La garantie aurait été refusée faute de reçus pour des vidanges faites ailleurs. Il en coûterait au moins 10 000 $. À Calgary, une 2016 de 180 000 km aurait eu une soupape d’échappement défaillante, et le moteur de remplacement, difficile à trouver, portait la facture à environ 14 000 $.

À notre connaissance, Kia Canada n’offre pas de programme officiel pour ce V6. L’Association pour la protection des automobilistes (APA), une association canadienne sans but lucratif, précisait en 2022 que la garantie moteur doublée à 10 ans / 200 000 km ne visait que des 4 cylindres du groupe Hyundai-Kia.

Au Québec, la demande d’action collective Roy c. Hyundai Canada, déposée en mars 2021, nomme la Sedona 2015-2019 et son V6 3,3 L. Elle en est encore à l’étape de l’autorisation, et ses allégations ne sont pas prouvées. Le règlement national « Moteurs Kia 2 » proposé en octobre 2026, qui englobe ce dossier, couvre d’autres modèles, comme la Forte, la Soul et le Sportage, sans inclure la Sedona ni le 3,3 L. Le sort de la section couvrant la Sedona dans la demande n’est donc pas confirmé.

Portes coulissantes

Au-delà du rappel 2018-290, qui reprogramme le module, les guides d’achat d’occasion canadiens rangent les portes et le hayon parmi les plaintes les plus fréquentes. Le moteur de porte, souvent remplacé, peut être forcé par un coupe-froid durci. Une batterie faible explique aussi bien des caprices.

Batterie 12 V

Les mêmes guides signalent des batteries 12 V qui se vident et des verrous qui s’emballent. À Perth, en Ontario, un propriétaire voyait la batterie de sa SXL+ 2015 neuve tomber à plat toutes les 4 à 6 semaines. Ni le concessionnaire ni Kia Canada n’ont posé de diagnostic.

Levier de vitesses de 2016

Le rappel 2022-453 corrige un levier qui peut quitter la position P sans qu’on appuie sur le frein. Kia recommande aussi d’utiliser le frein de stationnement. Les boîtes à 6 et à 8 rapports, elles, font peu parler d’elles chez les propriétaires canadiens.

Chauffage et climatisation

Aucun rappel ne vise le chauffage ni la climatisation, mais AutoTrader.ca signale une climatisation faible ou mal répartie. À Amherst, en Nouvelle-Écosse, Tommy E. décrivait une LX+ 2019 lente à chauffer l’hiver. Son moteur refroidissait à 50 km/h malgré un thermostat changé sous garantie.

Les rappels

Le tableau reprend les sept rappels de TC, dont le statut d’achèvement n’est pas publié.

Rappel (TC) Date Défaut Motorisation Millésimes Statut 2018-290 1er juin 2018 Porte coulissante qui peut ne pas s’arrêter ni s’inverser V6 3,3 L 2015-2019 Reprogrammation, 9 578 unités, Sedona seulement 2019-103 1er mars 2019 Fils de détection, siège manuel, coussin actif pour un enfant V6 3,3 L 2015-2018 Attache retirée, coussin de siège remplacé si fils abîmés, 5 314 unités 2020-318 14 juillet 2020 Écrou de borne B+ de l’alternateur desserré, arcs, risque d’incendie V6 3,3 L 2020 Inspection et serrage, 2 369 unités 2021-574 17 septembre 2021 Clignotant du mauvais côté V6 3,3 L 2015-2017 Mise à jour du logiciel, 5 851 unités 2021-680 5 novembre 2021 Faisceau de remorque accessoire qui prend l’eau Accessoire seulement 2015-2021 9 612 unités au total avec Sorento et Sportage 2022-023 27 janvier 2022 Module des coussins, déploiement qui peut manquer V6 3,3 L 2017-2019 Mise à jour, module remplacé au besoin, 58 054 unités au total avec Forte, Forte Koup, Soul et Soul EV 2022-453 10 août 2022 Levier qui sort de P sans frein V6 3,3 L 2016 Inspection, verrou et support remplacés au besoin, 3 540 unités au total avec le Sorento 2016

L’avis 2024-549, sur une étiquette de conformité sans le français, n’est pas compté, car TC précise qu’il ne s’agit pas d’un rappel.

Ce que les propriétaires disent

Au quotidien, la Sedona a de quoi plaire à une famille. Les essais québécois la décrivaient comme fiable, bien garantie, confortable et polyvalente. Son V6 de 276 ch remorque jusqu’à 3 500 lb. Sur un forum canadien, un employé de parc automobile dit avoir vu passer des centaines de Sedona 2017 à 2019 sans problème. La garantie, transférable d’un propriétaire à l’autre, protégeait aussi les acheteurs d’occasion.

Le revers se fait sentir avec les années. Les propriétaires canadiens qui témoignent en ligne parlent surtout de bris de moteur, puis de batterie et de chauffage. Les guides d’occasion ajoutent des portes coulissantes capricieuses et un écran multimédia qui flanche parfois. À la pompe, comptez environ 11,5 L/100 km, et la forte dépréciation fait mal à la revente. Ces récits isolés ne mesurent toutefois pas la fréquence des problèmes. Au final, le bilan de fiabilité de la Sedona reste plus mitigé que ne le laissent croire ses qualités au quotidien.

Pour conclure

Faute de rappel sur ce V6, les bris de moteur déclarés empêchent de recommander cette génération sans budget de réparation. Ils ne justifient pas pour autant de l’écarter d’office. Selon le millésime, faites vérifier ces rappels :

2015 : portes (2018-290), détection de l’occupant (siège manuel, 2019-103), clignotants (2021-574) et faisceau de remorque Kia (2021-680).

2016 : les mêmes, plus le levier de vitesses (2022-453).

2017 : portes (2018-290), détection de l’occupant (siège manuel, 2019-103), clignotants (2021-574), faisceau de remorque (2021-680) et coussins gonflables (2022-023).

2018 : portes (2018-290), détection de l’occupant (siège manuel, 2019-103), faisceau de remorque (2021-680) et coussins gonflables (2022-023).

2019 : portes (2018-290), faisceau de remorque (2021-680) et coussins gonflables (2022-023).

2020 : alternateur (2020-318) et faisceau de remorque (2021-680).

2021 : faisceau de remorque seulement (2021-680).

Sur tous les millésimes, écoutez le moteur à froid, vérifiez l’huile et exigez les factures de vidange. Leur absence a déjà servi à refuser une réclamation. Essayez plusieurs fois les portes et le hayon, contrôlez la batterie, la climatisation et le chauffage, puis faites inspecter la fourgonnette et prévoyez un fonds pour le moteur.

Au Québec, le sort de la Sedona 2015-2019 dans l’action collective 500-06-001136-213 reste à confirmer.

Vérifiez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca et dans l’outil de rappel de Kia Canada.

Bonne route!