La nostalgie chez Scout, avant l’arrivée des premiers modèles

Scout continue de nous faire patienter. Alors qu’on se demande encore quand les premiers modèles de la marque ressuscitée vont réellement débarquer chez les concessionnaires, l’entreprise trouve le temps de replonger dans son passé avec une édition spéciale soulignant le 250e anniversaire des États-Unis. Une belle façon d’entretenir la flamme chez les futurs acheteurs, mais on aimerait bien voir des véhicules rouler avant de célébrer l’histoire.

La nouvelle édition Traveler Spirit of ’26 s’inspire d’un modèle vieux de 50 ans

Selon le site de la marque, la production ne devrait pas démarrer avant 2027

Faute de véhicules à vendre, Scout propose plutôt des vêtements et accessoires

Un clin d’œil à 1976

En 1976, année du bicentenaire américain, International Harvester avait fourni à l’équipe olympique de ski des États-Unis une dizaine de Scout Traveler et sept Scout II Traveltop, en prévision des Jeux d’hiver d’Innsbruck, en Autriche. Ces véhicules arboraient une carrosserie blanche rehaussée de bandes bleues et rouges, des décalques de l’équipe et, dans le cas de certains exemplaires, un treuil.

Devant le succès de ce petit parc, Scout avait lancé une version commerciale baptisée Spirit of ’76, reprenant la livrée patriotique avec un intérieur bleu et des roues Rallye chaussées de pneus plus larges.

Cinquante ans plus tard, la marque tente de recréer cette magie avec le Traveler Spirit of ’26. La formule reprend les teintes bleues, blanches et rouges, ainsi que des décorations inspirées des anciens modèles Rallye, agrémentées d’un graphisme Harvester.

Dévoilée sans tambour ni trompette, cette version commémorative est passée presque inaperçue. C’est un peu normal considérant qu’aucun modèle Scout moderne n’est encore proposé. Est-ce que ça aide à raviver l’enthousiasme du public ?

Il faudra voir. Il est certain que les modèles Scout fascinent, comme nous en avions été témoins l’automne dernier au Salon de l’auto de Los Angeles.

Priorité aux accessoires, pas aux véhicules

Puisqu’elle n’a toujours rien à vendre, Scout a plutôt lancé une collection de vêtements et d’accessoires rétro pour accompagner cette annonce, dont des gaminets à 36 $ et un blouson à 99 $. Du côté de l’usine, la plus récente mise à jour remonte à juin ; des climatiseurs industriels ont été installés à l’atelier de carrosserie et sur le bâtiment d’assemblage, et les travaux se poursuivent chez les fournisseurs.

La compagnie se montre agacée par les questions répétées sur d’éventuels retards, mais son propre site précise que le début de la production est visé pour 2027, sous réserve de changements.

On comprend l’attrait d’une campagne jouant la carte de la nostalgie. C’est de bonne guerre. Cependant, à ce stade, les amateurs de la marque aimeraient surtout obtenir des dates fermes.

Reste à espérer que Scout consacre autant d’énergie à respecter son calendrier de production qu’à soigner ses t-shirts. Le rétro, on aime ça, mais il est temps de livrer la marchandise.