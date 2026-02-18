Volkswagen repousse le lancement du Scout électrique à la mi-2028, au minimum

Des complications techniques, semble-t-il, retardent d’environ un an les véhicules électriques Scout de Volkswagen construits en Caroline du Sud par rapport aux prévisions initiales.

La production du pick-up Scout électrique est reportée de 2027 à l’été 2028.

L’usine de Blythewood vise une capacité annuelle de 250 000 véhicules à plein régime.

Volkswagen réévalue ses ambitions américaines à la suite du recul des ventes et des coûts liés aux tarifs.

Volkswagen a reporté d’environ un an le lancement de sa marque ressuscitée de camions électriques Scout, repoussant le début de la production à l’été 2028. Cette décision fait suite à des complications techniques liées au programme et possiblement à d’autres facteurs.

La marque Scout avait été positionnée comme un futur pilier central de l’offensive renouvelée de Volkswagen pour gagner du terrain aux États-Unis. Le constructeur est en train de bâtir une usine de fabrication dédiée à Blythewood, en Caroline du Sud, destinée à assembler des camionnettes et des VUS tout-terrain entièrement électriques sous l’appellation Scout.

L’usine de Caroline du Sud est conçue pour produire jusqu’à 250 000 véhicules par année une fois la montée en cadence complétée. Cet objectif de volume était déjà considéré comme ambitieux compte tenu d’une demande pour les véhicules électriques plus faible que prévu, en particulier pour les pickups, en Amérique du Nord. Le calendrier révisé repousse le début de la production du début de 2027 initialement envisagé à la mi -2028. Selon la source, une mise en production plus hâtive était décrite à l’interne comme optimiste, ce qui laisse entendre que d’autres retards demeurent possibles.

Volkswagen a refusé de confirmer ces informations. Un porte-parole de Scout a indiqué que l’entreprise n’avait aucune mise à jour à fournir concernant l’échéancier ou la planification des produits.

Ce retard survient à un moment délicat pour les activités américaines du constructeur allemand. Alors que le marché automobile américain dans son ensemble est demeuré stable en 2025, la marque Volkswagen a enregistré un recul de près de 50 000 unités par rapport à l’année précédente. Cette baisse est survenue même si Volkswagen assemble des véhicules localement aux États-Unis, ce qui permet une protection partielle contre l’exposition aux tarifs.

Le chef de la direction du groupe Volkswagen, Oliver Blume, a récemment laissé entendre une révision des ambitions américaines. Dans une entrevue publiée, il est revenu sur l’objectif de longue date visant à obtenir une part de marché combinée de 10 % aux États-Unis pour l’ensemble des marques du groupe.

Dans ce contexte, la relance de Scout est perçue à l’interne comme une initiative à enjeux élevés. Les retards en Caroline du Sud accentuent la pression au siège social de Wolfsburg. La direction de Volkswagen prépare d’autres mesures de réduction des coûts alors que des discussions sur une éventuelle fermeture de grandes installations allemandes refont surface, malgré le fait que le conseil d’entreprise ait bloqué des propositions similaires à la fin de 2024.

Source: Der Spiegel