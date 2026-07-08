Hyundai ajoute une version Calligraphy Black Ink au Palisade Hybrid 2027

Hyundai ajoute un autre modèle à la lignée Black Ink. Suivant le IONIQ 9, c’est maintenant au tour du Palisade de recevoir cet obscur ensemble. Livrable uniquement sur le Palisade Hybrid Calligraphy, absolument tout, passe au noir pour une signature visuelle définie et singulière.

Arrive au sommet de la gamme du Palisade

Le modèle est livrable en trois tons, blanc, gris et noirs

Les premiers exemplaires arriveront en juillet

Hyundai enrichit la gamme du Palisade Hybrid 2027 avec l’arrivée de la nouvelle version Calligraphy Black Ink. Destinée aux acheteurs à la recherche d’un style plus affirmé, cette déclinaison mise sur une présentation entièrement assombrie, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, tout en étant livrable uniquement sur la version au sommet de la gamme, le Calligraphy.

Disponible exclusivement avec la motorisation hybride turbocompressée de 2,5 litres, la Calligraphy Black Ink sera offerte en trois couleurs de carrosserie : Abyss Black Pearl, Ecotronic Gray Pearl et Creamy White Pearl.

Sur le plan esthétique, cette édition se distingue par une multitude d’éléments noirs. La calandre, les emblèmes Hyundai, les accents du pare-chocs, les rails de toit, les encadrements de vitres, les garnitures du montant D ainsi que les jantes en alliage adoptent tous une finition noir lustré ou noir satiné. À l’arrière, les logos, les inscriptions et plusieurs éléments du pare-chocs reçoivent également un traitement foncé afin de renforcer l’apparence plus sportive et exclusive du VUS.

L’habitacle reprend la même philosophie. Les insertions argentées de la version Calligraphy cèdent leur place à des finitions noires sur le volant, les poignées de porte, les commandes des glaces, les grilles de haut-parleurs, les moulures du tableau de bord, les buses de ventilation, les commandes de climatisation et les contours de la console centrale. Hyundai affirme que cette présentation vise à créer une ambiance plus sobre/sombre et plus luxueuse. Il est bien connu que le noir est associé au luxe et à la richesse.