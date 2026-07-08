Honda rappelle 325 000 minifourgonnettes Odyssey en raison de caméras de recul défectueuses

Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2018 et 2020.

De l’eau peut s’infiltrer dans le circuit imprimé de la caméra et provoquer sa panne.

Un rappel précédent n’avait pas réussi à corriger ce problème.

Les propriétaires de plus de 325 000 minifourgonnettes Honda Odyssey des années-modèles 2018 à 2020 aux États-Unis s’apprêtent à recevoir une lettre leur conseillant de faire réparer leur véhicule.

En effet, Honda a lancé un nouveau rappel concernant un problème avec la caméra de recul de ces véhicules, qui pourrait tomber en panne et ainsi augmenter le risque d’accidents et de blessures.

Selon les documents déposés auprès de la NHTSA, seulement 0,8 % des 325 588 véhicules rappelés sont susceptibles de présenter un problème réel avec la caméra de recul, mais le constructeur automobile remplacera tout de même l’ensemble des caméras.

Le problème à l’origine de ce rappel est lié à d’éventuelles infiltrations d’eau et d’humidité dans le module de la caméra, ce qui peut corroder le circuit imprimé et empêcher l’image de s’afficher sur l’écran central lorsque la marche arrière est enclenchée.

Cette situation serait attribuable à une spécification inadéquate de l’orifice de fixation de la caméra et de sa vis de montage, ainsi qu’à la possibilité que ladite vis ait été mal alignée en usine.

Cette combinaison est susceptible d’avoir fissuré le boîtier en plastique de la caméra, un phénomène aggravé par la dilatation thermique et le gel de l’eau à l’intérieur du boîtier.

Une mise à jour de produit et un rappel pour ce même problème avaient été émis en 2020, mais Honda a déterminé qu’ils n’avaient pas permis de corriger la situation.

Cette fois, au lieu de remplacer les caméras actuelles fournies par Magna par des modèles similaires, le constructeur utilisera de nouvelles caméras fabriquées par Sony.

Bien qu’aucun accident ni blessure lié à ce problème n’ait été signalé, Honda a reçu 1 648 réclamations au titre de la garantie pour des caméras de recul inopérantes sur l’Odyssey entre juillet 2020 et juin 2026.

Fait intéressant, c’est loin d’être la première fois que la Honda Odyssey est rappelée en raison de sa caméra de recul, puisqu’il y a déjà eu cinq campagnes précédentes liées à ce problème depuis l’arrivée sur le marché de la génération actuelle de la minifourgonnette en 2018.

On ne sait pas encore combien de véhicules seront rappelés au Canada pour ce problème, mais des détails devraient être ajoutés sous peu à la banque de données de Transports Canada.

Aux États-Unis, les propriétaires devraient être avisés par courrier vers le 24 août.