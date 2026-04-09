Le Scout Traveller et le Terra désormais attendus pour fin 2028 et début 2030, respectivement

La version à autonomie prolongée sortira avant les modèles entièrement électriques.

Ce changement de stratégie serait la cause des derniers retards signalés.

Les premiers véhicules de test de pré-production pourraient être fabriqués dès la fin de cette année.

Scout Motors a récemment repoussé le début de la production de son VUS Traveller et de sa camionnette Terra au moins jusqu’au milieu de l’année 2028, mais il semble désormais que les détenteurs de réservations devront patienter encore plus longtemps.

En effet, Sam Fiorani, vice-président mondial des prévisions de véhicules chez AutoForecast Solutions, estime que la production du Traveller débutera en septembre 2028, tandis que celle du Terra ne commencera qu’en mars 2030.

Étant donné que le PDG de Scout Motors a confirmé que 87 % des plus de 160 000 détenteurs de réservations ont choisi le groupe motopropulseur à autonomie prolongée « Harvester », il n’est pas surprenant que cette variante soit la première à être commercialisée pour les deux modèles. Ce prolongateur d’autonomie étant initialement prévu pour rejoindre la gamme ultérieurement, ce changement de plan serait l’un des facteurs ayant retardé le lancement de la nouvelle marque.

Bien que l’usine, actuellement en construction à Blythewood, en Caroline du Sud, ait la capacité de produire plus de 200 000 véhicules par an, Fiorani prévoit que le Traveller ne représentera qu’environ 40 000 unités par an et le Terra 35 000 unités supplémentaires.

Ces prévisions de ventes relativement faibles s’expliquent par un marché concurrentiel et un appétit encore inconnu des clients pour les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV), vers lesquels un certain nombre de constructeurs se tournent face à la baisse de la demande pour les véhicules 100 % électriques.

Afin de maximiser l’utilisation de son usine, Scout Motors serait prêt à agir en tant que manufacturier contractuel pour d’autres constructeurs automobiles, en particulier les marques sœurs du groupe Volkswagen.

Bien qu’étant soutenu par Volkswagen, Scout Motors agit comme une start-up, partageant très peu d’éléments avec les autres marques de sa famille. Ce modèle d’affaires, s’ajoutant au désir de lancer sur le marché des produits compétitifs et bien finalisés, peut expliquer pourquoi le jeune constructeur n’est pas pressé de commencer les livraisons de son camion et de son VUS.

Une fois qu’ils seront disponibles, AutoForecast Solutions s’attend à ce que le Terra et le Traveller restent sur le marché pratiquement inchangés pendant un long cycle de vie de neuf ans.

Alors que les camionnettes électriques étaient très en demande il y a quelques années, la tendance semble s’être inversée : environ 70 % des réservations reçues par Scout Motors concernent le VUS Traveller, ce qui justifie le plan de l’entreprise de lancer ce modèle en premier.

Le PDG de Scout Motors, Scot Keogh, avait précédemment déclaré que quelques dizaines de véhicules de test de pré-production seraient fabriqués fin 2026, tandis que l’année 2027 serait consacrée à l’ajustement du processus de production.

Nous ignorons si ce plan est toujours d’actualité ou s’il sera repoussé compte tenu du retard prévu pour le début de la production à grande échelle.

Source : Automotive News