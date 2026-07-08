Le Subaru Uncharted 2027 voit son prix baisser de 2 000 $ pour s’établir à partir de 44 152 $

Le Subaru Uncharted 2027 arrive sur le marché canadien avec une baisse de prix, quatre versions, un connecteur NACS et une autonomie pouvant atteindre 496 km.

Les prix du Uncharted 2027 diminuent de 2 000 $ pour toutes les versions.

La version FWD LR à traction offre une autonomie estimée pouvant atteindre 496 km.

Toutes les versions canadiennes sont admissibles au Programme fédéral de remise pour véhicules électriques abordables.

Subaru a annoncé les prix canadiens du Subaru Uncharted 2027. Tous les niveaux de finition affichent une baisse de prix de 2 000 $ par rapport au modèle 2026. Ce multisegment entièrement électrique est attendu chez les concessionnaires canadiens à la fin de 2026. Toutes les versions sont admissibles au Programme fédéral de remise pour véhicules électriques abordables.

La gamme du Uncharted 2027 demeure composée de quatre versions. Les acheteurs peuvent choisir les modèles à traction FWD et FWD LR, ou les versions à rouage intégral Sport et GT, équipées du rouage intégral symétrique Subaru et du système X-Mode. Le modèle d’entrée de gamme FWD est offert à partir de 40 995 $ (44 152 $ avec les frais), tandis que le FWD LR est affiché à 44 995 $ (48 152 $ avec les frais). Les versions Sport et GT à rouage intégral sont proposées à partir de 47 995 $ (51 152 $ avec les frais) et de 49 995 $ (53 152 $ avec les frais), respectivement.

Les caractéristiques du groupe motopropulseur demeurent inchangées et continuent de répondre à deux priorités distinctes des acheteurs. En plus de la batterie de série de 57,7 kWh, une batterie au lithium-ion de 77,0 kWh est offerte. Celle-ci procure la plus grande autonomie à la version FWD LR, soit jusqu’à 496 km dans des conditions idéales, tout en développant une puissance de 221 chevaux. Les modèles Sport et GT produisent 338 ch et offrent une autonomie estimée pouvant atteindre 438 km dans des conditions idéales.

Les capacités de recharge comprennent un connecteur North American Charging Standard (NACS) de série ainsi qu’une recharge rapide en courant continu pouvant atteindre environ 150 kW dans des conditions idéales. Grâce au préconditionnement de la batterie, qui contribue à améliorer les performances de recharge par temps froid, il est possible de recharger la batterie de 10 à 80 % en environ 30 minutes dans des conditions idéales. Un chargeur embarqué de 11 kW est également livré de série pour la recharge résidentielle de niveau 1 et de niveau 2.

Les technologies d’aide à la conduite demeurent un élément central du Uncharted. Les systèmes de sécurité EyeSight offerts comprennent notamment le freinage précollision, l’alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d’angles morts, l’alerte de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif évolué et d’autres fonctions.

L’extérieur adopte le plus récent langage stylistique des véhicules électriques de Subaru, avec un emblème illuminé à six étoiles, une signature lumineuse distinctive à l’avant et des feux arrière redessinés. Les modèles à rouage intégral reçoivent également des longerons de toit à profil bas afin d’accroître la polyvalence pour le transport de chargement.

À bord, tous les Uncharted sont dotés de série d’un écran tactile multimédia de 14 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Deux chargeurs sans fil pour téléphones intelligents prennent place à l’avant, tandis que les passagers arrière disposent de ports de recharge USB-C. Les versions Sport et GT sont garnies d’un revêtement Subaru StarTex, et la GT ajoute des sièges arrière extérieurs chauffants de série.

Le Subaru Uncharted 2027 arrivera chez les concessionnaires canadiens plus tard en 2026.