La NHTSA révisera les normes américaines sur les phares, ciblant l’éblouissement et l’harmonisation internationale

Cette révision fédérale pourrait éliminer les obstacles réglementaires auxquels se heurtent les phares adaptatifs, tout en répondant aux préoccupations croissantes concernant l’éblouissement.

La NHTSA examine l’éblouissement, la hauteur des phares, la technologie DEL et les fonctions d’éclairage automatisées.

L’harmonisation internationale pourrait faciliter l’introduction en Amérique du Nord de phares adaptatifs déjà offerts sur d’autres marchés.

La période de consultation publique et le dépôt des candidatures au comité demeurent ouverts jusqu’au 9 novembre 2026.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis prépare une révision majeure de la réglementation fédérale sur l’éclairage des véhicules. Celle-ci porte notamment sur l’éblouissement causé par les phares, les nouvelles technologies d’éclairage et l’harmonisation avec les normes internationales.

L’agence utilisera un processus de réglementation négociée pour mettre à jour la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) no 108, qui encadre les dispositifs d’éclairage, les dispositifs réfléchissants et les équipements connexes. Il s’agit de la première fois en plus de 25 ans que la NHTSA recourt à ce processus pour réviser ses règles en matière d’éclairage.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean P. Duffy, nommera un comité composé d’un maximum de 18 participants. Celui-ci devrait réunir des constructeurs automobiles, des fabricants de systèmes d’éclairage, des associations de fournisseurs d’équipements, des organismes de sécurité et des organisations d’ingénierie.

Le comité examinera cinq grands domaines. Ceux-ci comprennent les effets des phares modernes sur l’éblouissement, la réglementation entourant les DEL et les sources lumineuses remplaçables, ainsi que les dispositions relatives aux capteurs crépusculaires et aux feux de route automatiques.

La NHTSA évaluera également l’influence de la hauteur d’installation et de l’orientation des phares sur la visibilité. Les exigences d’essai concernant les composants optiques en plastique et les lentilles remplaçables seront aussi réexaminées, alors que l’agence envisage de simplifier les procédures existantes.

Un élément potentiellement important pour les constructeurs automobiles concerne l’harmonisation proposée des exigences américaines avec les normes internationales d’éclairage des véhicules. Les constructeurs commercialisent déjà des véhicules équipés de systèmes sophistiqués de feux de route adaptatifs en Europe et sur d’autres marchés, mais plusieurs de ces systèmes ne sont pas autorisés aux États-Unis sans modifications.

La NHTSA a modifié la norme FMVSS 108 en 2022 afin d’autoriser les feux de route adaptatifs, qui réduisent sélectivement l’éclairage autour des autres usagers de la route tout en maintenant une meilleure visibilité ailleurs. Toutefois, l’agence a établi des exigences techniques propres aux États-Unis plutôt que d’adopter les réglementations déjà en vigueur à l’échelle internationale. Cette approche a entraîné une adoption limitée. Rivian et Tesla figurent parmi les rares constructeurs à proposer des systèmes conçus pour satisfaire aux exigences américaines.

L’éblouissement est également devenu une préoccupation croissante avec la généralisation des phares à DEL et la popularité grandissante des camionnettes et des VUS. Une installation plus élevée des phares, un mauvais réglage de leur orientation et des modifications effectuées après l’achat peuvent tous influencer la quantité de lumière qui atteint les yeux des conducteurs circulant en sens inverse.

Cette révision pourrait également avoir des répercussions au Canada, puisque les constructeurs conçoivent fréquemment leurs véhicules et leurs composants pour les marchés des deux côtés de la frontière. Une plus grande compatibilité entre les réglementations américaines et internationales pourrait simplifier l’homologation et améliorer l’accès aux technologies d’éclairage avancées partout en Amérique du Nord.

L’agence prévoit consulter des spécialistes techniques, des représentants de l’industrie et des organismes de sécurité avant de proposer des modifications réglementaires. Aucun échéancier n’a été annoncé pour la publication des nouvelles règles.