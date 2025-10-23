Tesla rappelle 66 000 Cybertruck en raison d’un éclairage trop puissant

Tesla doit rappeler 63 619 Cybertruck aux États-Unis, ainsi que 2629 au Canada en raison d’un problème qui concerne les feux de stationnement avant. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, la force d’éclairage de ces derniers serait trop puissante.

Un éclairage trop puissant à l’avant peut aveugler les autres usagers de la route

Au Canada, 2629 modèles sont visés par la campagne de rappel

Une mise à jour par transmission sans fil est actuellement déployée par Tesla

Le problème, c’est que le logiciel de contrôle du véhicule pourrait commander aux feux de stationnement avant de dépasser l’intensité maximale autorisée. De son côté, Transports Canada rappelle que « la réglementation canadienne spécifie une intensité maximale pour les feux de stationnement. »

Au Canada, le rappel concerne les camionnettes Cybertruck des années 2024 à 2025. L’ensemble des véhicules concernés par cette campagne présenterait ce défaut.

Évidemment, comme le mentionne Transports Canada, « Des feux de stationnement trop brillants pourraient créer de la confusion chez les autres usagers de la route et augmenter le risque d’accident. »

Tesla est au courant du problème depuis le 1er octobre dernier, alors qu’un examen interne a révélé le problème. Le constructeur n’a pas connaissance d’accident ou de blessure liés à ce défaut et n’a reçu aucune réclamation relative à la garantie de la part de sa clientèle.

Tesla va procéder à la mise à jour du logiciel du véhicule, le tout par voie hertzienne, afin de résoudre le problème. C’est la beauté de plusieurs rappels aujourd’hui, alors que le propriétaire n’a pas à se déplacer en concession.

Tesla a commencé à publier sa mise à jour le 9 octobre. Aucune autre mesure n’est nécessaire de la part des propriétaires des véhicules concernés. Ceux dont le modèle n’est pas encore réparé sont invités à faire preuve de prudence.

Les concessionnaires ont été informés du rappel le 17 octobre. Les propriétaires le seront à compter du 13 décembre.