Est-ce que Lexus nous prépare un GX hybride pour bientôt ?

Chez Lexus, l’électrification est le mot d’ordre depuis un certain temps déjà, si bien que pratiquement tous les modèles de la gamme proposent une forme d’électrification. Le récalcitrant, c’est le VUS GX, qui ne fait appel qu’à une mécanique à essence. Eh bien, ça pourrait changer bientôt, du moins si l’on se fie à un récent geste de l’entreprise.

Lexus a déposé la marque de commerce GX 550h le 16 mars 2026, simultanément, dans plusieurs pays dont le Canada

Le GX 550 est actuellement le seul modèle Lexus à ne pas offrir de version hybride

Une motorisation hybride permettrait de réduire la consommation de près de 30 %

Ce geste, c’est une demande d’enregistrement de nom effectuée auprès des autorités. L’appellation demandée : GX 550h. Elle a été déposée le 16 mars dernier.

Le chaînon « hybride » manquant

L’actuel GX 550 n’est ni un modèle de frugalité ni un véhicule qu’on achète pour sa frugalité. Son moteur V6 biturbo de 3,4 litres et 349 chevaux affiche une consommation combinée d’environ 13,8 L/100 km, une donnée qui est plus difficile à avaler aujourd’hui qu’il y a 15 ans.

Pour une marque qui se targue d’être pionnière en matière d’électrification du luxe, le GX est comme un talon d’Achille. Ce qui est dommage, c’est que depuis son renouvellement il y a quelques années, le modèle est, sans conteste, le plus joli de la famille Toyota/Lexus.

L’arrivée d’une version hybride serait assurément très bienvenue. Si Lexus opte pour le groupe propulseur i-Force Max que l’on retrouve chez certains modèles du groupe (Toyota 4Runner, Tacoma et Land Cruiser), un 4-cylindres turbo de 2,4 litres, la consommation moyenne pourrait descendre sous les 10 litres aux 100 km. Cela représenterait un gain de 30 % à 40 %, ce qui serait intéressant.

On s’entend, ce n’est pas ce qui va faire pencher la balance pour la majorité des acheteurs vu le prix exigé pour ce modèle, mais cela ne lui nuirait pas.

L’autre option, c’est de faire appel au V6 hybride du LX 700h, avec ses 457 chevaux et ses 583 livres-pieds de couple. Une mécanique plus puissante, mais qui offrirait moins de gains à la pompe.

Patience

Il faudra se montrer patient avant de voir si la demande d’enregistrement de nom se traduira par quelque chose de concret. Rappelons que ça ne garantit rien, mais dans ce cas-ci, le fait que la demande concerne plusieurs pays rend la chose plus claire.

Et assurément, Lexus souhaite affirmer que TOUS ses modèles offrent une motorisation électrifiée.

Nous allons suivre l’actualité de près et vous revenir avec les confirmations (ou infirmations) lorsque nous aurons plus de nouvelles sur ce dossier.