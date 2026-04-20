Essai de pneu Bridgestone Alenza Prestige : conçu pour les véhicules utilitaires toujours en mouvement

Le nouvel Alenza Prestige met l’accent sur le confort silencieux, l’assurance sur chaussée mouillée et la longue durabilité, le tout enveloppé d’un caractère luxueux.

Pneu routier raffiné pour VUS privilégiant le confort et un comportement quotidien haut de gamme.

La technologie ENLITEN mise sur l’efficacité, la durabilité et la résistance à l’usure.

Offert dans des dimensions destinées aux multisegments de luxe et grand public, aux VUS, aux camionnettes et à certains VE.

Bridgestone demeure l’un des noms les plus reconnus de l’industrie du pneu, avec une réputation bâtie au fil de plusieurs segments et de décennies de développement de produits. Au Canada, en particulier, la marque est largement respectée pour ses pneus d’hiver Blizzak, qui constituent depuis longtemps un point de référence familier pour les conducteurs confrontés à des conditions hivernales difficiles. Cette crédibilité aide à situer l’Alenza Prestige, un pneu routier haut de gamme soigneusement positionné par une entreprise possédant une vaste expérience en matière de confort de roulement, d’adhérence, de durabilité et de spécialisation saisonnière.

Le Bridgestone Alenza Prestige est conçu pour offrir une expérience de conduite raffinée et luxueuse. Plutôt que de miser sur de véritables capacités hors route ou sur une sportivité trop marquée, l’Alenza Prestige occupe ce juste milieu où l’on recherche du confort, un fonctionnement silencieux, de l’assurance sur chaussée mouillée et une longue durée de vie de la bande de roulement. Dans la propre gamme de Bridgestone, il s’agit du choix routier toutes saisons destiné aux conducteurs qui veulent un pneu de tous les jours plus soigné pour les véhicules de plus grand format.

Mon Kia EV9 2025 correspond à peu près à tout cela : il est plus imposant, c’est un VUS et il a certainement besoin d’un pneu silencieux et confortable qui ne viendra pas perturber l’expérience de conduite. Dans l’ensemble, et en tant que VE, l’EV9 est docile et remarquablement silencieux. Le bruit du vent est minimal et le bon pneu atténuera, sinon éliminera complètement, le bruit de roulement.

Une grande partie de l’histoire de l’Alenza Prestige repose sur le raffinement. Il intègre ce que Bridgestone appelle la technologie QuietTrack, incorporée au dessin de la bande de roulement afin d’aider à réduire les bruits de route perturbateurs. Il comprend aussi une large nervure centrale destinée à réduire les vibrations provenant de la chaussée et à maintenir un contact plus uniforme et plus constant avec le pavé. Ensemble, ces éléments visent à soutenir le type de roulement calme et posé auquel s’attendent de nombreux propriétaires de multisegments et de VUS haut de gamme, particulièrement lors de longs trajets sur autoroute.

Il s’agira de l’un des deux principaux aspects qui seront mis à l’épreuve cet été. L’an dernier, l’EV9 était chaussé d’impressionnants pneus Hankook iON evo AS SUV, qui ont offert un roulement globalement doux et silencieux. L’autre point principal est l’efficacité.

L’Alenza Prestige est conçu autour de la vaste technologie ENLITEN de Bridgestone. Celle-ci comprend un composé de gomme évolué conçu pour améliorer la résistance à l’usure, avec des composantes structurelles visant à améliorer la résistance au roulement, une technologie destinée à favoriser l’efficacité. Autrement dit, Bridgestone présente l’Alenza Prestige non seulement comme un pneu de confort haut de gamme, mais aussi comme un produit plus moderne façonné par des objectifs d’efficacité et de durabilité.

Au-delà de cela, le rendement par temps de pluie et la longévité figurent parmi les autres promesses phares. L’Alenza Prestige utilise un composé de gomme évolué et un dessin de bande de roulement optimisé pour évacuer rapidement l’eau, contribuant ainsi à réduire le risque d’aquaplanage et à maintenir le contrôle sous la pluie. Le pneu est aussi conçu avec son polymère PeakLife et une bande de roulement plus profonde que celle du précédent Alenza AS Ultra, qu’il remplace, afin de résister à l’usure irrégulière et prématurée. La plupart des dimensions bénéficient d’une garantie limitée d’usure de 110 000 km, tandis que les dimensions cotées W sont couvertes pour 100 000 km.

Un dernier élément concerne la valeur, par rapport au prix. D’après les recherches en ligne que j’ai effectuées, l’Alenza est affiché à un prix environ 4 % plus élevé que le Hankook, soit environ 20 $ de plus par pneu. L’écart ne devient vraiment important que lorsqu’il est multiplié par quatre et si l’Alenza peut au moins égaler les pneus iON evo à tous les égards.

C’est ce que je compte découvrir au cours des prochains mois plus chauds du printemps, de l’été et du début de l’automne.