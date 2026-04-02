Salon de NY — Genesis GV60 Magma : de Montréal à New York, avant de conquérir le monde

Genesis existe depuis à peine une décennie en tant que marque autonome, et il faut l’avouer, la division de luxe de Genesis a fait les choses intelligemment jusqu’ici. Introduction des berlines d’abord, puis des VUS, puis des modèles électriques. Et voilà qu’elle s’attaque maintenant à un nouveau créneau, soit la haute performance avec la version Magma du GV60. Nous avons découvert ce modèle à Montréal la semaine dernière, et voilà que le public new-yorkais peut l’admirer au Salon de l’auto qui ouvre ses portes au public dès le vendredi 3 avril. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, un GV60 Magma ?

La puissance combinée atteint 641 chevaux en mode Boost.

Le 0 à 100 km/h s’efface en 3,4 secondes, avec une vitesse de pointe de 264 km/h.

Le modèle est attendu au cours de l’été.

La performance extrême

Le nom Magma est apparu pour la première fois il y a deux ans dans l’univers de Genesis, au même salon de New York. En effet, c’est au printemps 2024 que la compagnie nous avait dévoilé trois concepts « Magma », dont le GV60, que vous pouvez admirer ici.

Ce que Genesis nous annonçait, c’était l’arrivée éventuelle d’une division de performance, de modèles qui allaient avoir tout pour impressionner en la matière. On a un premier aperçu avec ce GV60 Magma.

Design

La première chose qui frappe, c’est bien sûr la couleur qui reproduit celle de la lave. Il faut aimer se faire remarquer, car il est impossible de ne pas être vu au volant de ce véhicule. Esthétiquement, on remarque plusieurs accents aérodynamiques, que ce soit à l’avant, avec des ailettes, sur les flancs, avec des jupes, ou à l’arrière, avec cet aileron qui crie « performance ». Des roues de 21 pouces sont de la partie.

À bord, on reconnaît le design des autres GV60, à la différence près qu’on retrouve des accents orange partout, que ce soit sur les graphiques des écrans, les surpiqûres des sièges, ou encore les accents décoratifs placés ici et là. Même la clef du modèle est orange. Genesis propose aussi une clef noire pour ceux qui souhaitent quand même une certaine discrétion une fois à l’extérieur de leur véhicule.

Une mécanique taillée pour impressionner

Le secret du GV60 Magma repose sur la présence de deux moteurs électriques puissants, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. Au total, avec l’utilisation du mode Boost (15 secondes), la puissance peut atteindre 641 chevaux, alors que le couple s’établit à 582 livres-pieds. C’est suffisant pour effacer le 0-100 km/h en seulement 3,4 secondes. Genesis fournit même le chrono pour le 0-200 km/h, soit 10,9 secondes. Et si vous avez accès à un circuit, vous pourrez faire grimper la vitesse jusqu’à 264 km/h.

Si le chiffre de 641 chevaux vous dit quelque chose, votre instinct est bon. C’est exactement ce que propose l’Ioniq 5 N de Hyundai. Le GV60 Magma reprend bien sûr la formule, mais lui ajoute du luxe et du raffinement.

Un châssis entièrement revu

Les ingénieurs ne se sont pas contentés d’augmenter la puissance. La suspension a été entièrement repensée, avec un abaissement du centre de gravité. La compagnie promet une adhérence en virage améliorée de plus de 18 % et une charge verticale sur les pneus en hausse de 10 % par rapport au modèle régulier. La voie a été élargie de 10 mm au total, et des pneus larges de 275 mm, montés sur des jantes forgées allégées, complètent le tableau.

Le freinage est assuré par des disques de 15,75 pouces. L’arrêt de 100 à 0 km/h s’effectue en 33,8 mètres, un chiffre qui place le GV60 Magma dans une catégorie à part. Le freinage régénératif est actif sur les quatre roues.

Un système de vectorisation du couple fait travailler ensemble les deux moteurs, le différentiel à glissement limité électronique et le freinage pour répartir intelligemment la puissance entre les essieux. Un nouveau système calcule même le roulis et l’effet de tangage lors d’une situation de freinage pour ajuster les suspensions afin que la trajectoire demeure stable.

La marque a même intégré un mode de dérapage (Drift), une première pour un véhicule électrique de Genesis.

Cinq modes, deux philosophies

Le GV60 Magma propose cinq modes de conduite. Les réglages Range, Comfort et Sport sont familiers, mais deux nouveaux font leur apparition, soit Sprint et GT. Le premier (Sprint) libère la pleine agressivité du groupe motopropulseur pour une utilisation sur circuit, alors que le deuxième (GT) vise un équilibre entre performance et fluidité, dans la tradition des grandes routières sportives.

La pédale d’accélérateur elle-même a été recalibrée selon le mode sélectionné, avec une résistance progressive qui varie en fonction de l’intensité de la conduite.

Le GV60 Magma a entrepris une tournée canadienne à Montréal, comme mentionné en introduction. Son arrivée en concession coïncidera avec l’été. À ce moment-là, nous aurons tous les détails, y compris le prix des variantes canadiennes. Il faut s’attendre à quelque chose d’environ 90 000 $.

Au-delà de tout cela, ce que dévoile Genesis avec ce modèle, c’est une ambition claire : être prise au sérieux dans le segment des véhicules haute performance, avec les chiffres pour le prouver.