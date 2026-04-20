Des sociétés de Musk compteraient pour 20% des acheteurs de Tesla Cybertruck au quatrième trimestre de 2025

Des données d’immatriculation examinées montrent que SpaceX et d’autres sociétés contrôlées par Musk ont soutenu les ventes du Cybertruck au cours du quatrième trimestre de 2025.

SpaceX a immatriculé 1 279 Cybertruck au quatrième trimestre de 2025, selon une analyse des données de S&P.

Les sociétés affiliées à Musk ont représenté près de 19 % des immatriculations de Cybertruck aux États-Unis durant le trimestre.

Sans ces achats, les immatriculations de Cybertruck au quatrième trimestre auraient chuté de 51 %.

Un nouveau rapport indique que le Cybertruck de Tesla a reçu un solide coup de pouce sur le plan des ventes à la fin de 2025 grâce à des sociétés contrôlées par Elon Musk, et non par de véritables acheteurs au détail. Cela nous rappelle une histoire semblable impliquant les ventes de VinFast…

Selon les données d’immatriculation, 7 071 Cybertruck ont été immatriculés aux États-Unis durant le quatrième trimestre de 2025. De ce total, 1 279 unités ont été immatriculées par SpaceX. Des sociétés liées à Musk, dont xAI, The Boring Company et Neuralink, ont pris 60 autres véhicules au cours de la même période.

Cela signifie que près de 19 % de tous les Cybertruck immatriculés durant le trimestre ont été absorbés à l’intérieur du propre réseau de Musk. Le rapport indique que ces achats ont probablement dépassé une valeur de 100 millions de $ américains et qu’ils se sont poursuivis au début de 2026.

Cette demande interne a eu un effet disproportionné sur la performance trimestrielle du camion. Sans les immatriculations liées à des entités dirigées par Musk, le volume du Cybertruck au cours du trimestre aurait reculé d’un important 51 %, selon l’analyse du rapport. Cela s’ajoute aux éléments qui laissent croire que le modèle peine à attirer suffisamment d’acheteurs grand public, à peine environ deux ans après le début des livraisons aux clients.

Le prix demeure au cœur de ce défi. Lorsque Tesla a d’abord dévoilé le Cybertruck en 2019, le constructeur présentait des configurations affichées à 39 990 $ US, 49 990 $ US et 69 990 $ US. Le prix de base actuel s’établit à 69 990 $ US, puis grimpe à 99 990 $ US pour le Cyberbeast. Les prix canadiens sont ridicules. La version de base commence à 139 990 $ CA, tandis que le Beast atteint l’exorbitant 167 990 $ CA. Ces prix ont laissé de nombreux premiers détenteurs de réservation en dehors du marché. Si l’on tient compte des mauvaises critiques et des nombreuses vidéos en ligne montrant le camion en contre-performance, on se retrouve avec un autre véhicule électrique dont la valeur de revente s’enfonce plus profondément que la fosse des Mariannes, tout comme l’intérêt qu’il suscite.

Le résultat donne un portrait mitigé pour Tesla. Le Cybertruck demeure la camionnette électrique la plus vendue aux États-Unis, devant des rivaux comme le Ford F-150 Lightning abandonné et le Chevrolet Silverado EV.

Source: Bloomberg