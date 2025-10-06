La Kia Soul rend l’âme, RIP 2010-2025

Après une coloré carrière de 16 ans sur le marché canadien, la Kia Soul rend l’âme en Amérique du Nord. 2025 est son ultime souffle.

La Kia Soul était l’une dernière survivante de la mode des monospaces urbains

Il y a eu trois générations de la Soul

Il s’est vendu 609 exemplaires en 2024 au Québec contre 930 en 2023

Le Kia Soul, l’un des modèles les plus emblématiques et polarisants de la marque sud-coréenne, tire officiellement sa révérence. C’est notamment avec ce sympathique modèle que le constructeur s’est taillé une meilleure réputation auprès des consommateurs. Kia a confirmé que l’année modèle 2025 marquera la fin de sa production, prévue pour ce mois-ci. Quelques rares exemplaires demeurent disponibles chez certains concessionnaires pour ceux qui souhaitent s’offrir un dernier morceau d’histoire.

Une aventure commencée en 2009

Les premiers balbutiements ont eu lieu en 2006 avec la présentation du premier concept Soul. La version de production est dévoilée pour la première fois en 2009, le Kia Soul a marqué un tournant pour le constructeur. Conçu à l’origine comme une réponse directe aux produits comme le Scion xB ou encore le Nissan cube, cette boite sur roues atypique, le Soul proposait un format original, à mi-chemin entre la voiture compacte et le multisegment urbain. Son allure carrée, sa position de conduite surélevée et son espace intérieur généreux ont rapidement séduit une clientèle variée, notamment plus âgée que celle ciblée par Kia au départ.

Trois générations et plusieurs déclinaisons

En seize ans de carrière, le Kia Soul aura connu trois générations et plusieurs variations marquantes.

Soul EV (électrique) : introduit dès 2014, il a été l’un des premiers VÉ grand public de Kia, avant l’arrivée des modèles Niro EV et EV6.

: introduit dès 2014, il a été l’un des premiers VÉ grand public de Kia, avant l’arrivée des modèles Niro EV et EV6. Soul Sport et GT-Line : des versions plus dynamiques, parfois dotées de moteurs turbo, sont venues pimenter la gamme.

: des versions plus dynamiques, parfois dotées de moteurs turbo, sont venues pimenter la gamme. Concepts visionnaires : plusieurs études de style, comme le Soul’ster (un cabriolet à l’esprit surf présenté en 2009) ou le Track’ster (un prototype sportif à deux portes dévoilé en 2012), ont démontré la polyvalence du design de base et la volonté de Kia d’explorer tous les horizons.

Une icône de marketing

Impossible d’évoquer le Soul sans parler de sa campagne publicitaire culte : les fameux hamsters dansants. Adorés par certains, détestés par d’autres, ces personnages animés ont néanmoins marqué l’imaginaire collectif. Sous leur ère, les ventes de Kia aux États-Unis ont triplé, propulsant la marque du statut d’alternative économique à celui d’acteur pleinement établi du marché automobile.

Une sortie avec les honneurs

Avec plus de 1,5 million d’exemplaires vendus rien qu’aux États-Unis, le Kia Soul laisse derrière lui un héritage bien à part. Original, accessible et fièrement non conformiste, il aura incarné la transition de Kia vers une marque moderne et ambitieuse. En 2025, le cube le plus sympathique de la route tirera sa révérence, mais son empreinte sur la culture automobile et sur les trottoirs urbains du monde entier restera indélébile.

Au Canada, tout particulièrement au Québec, le Soul a connu énormément de succès. Toutefois, avec un approvisionnement plus limité au cours des dernières années, les ventes se sont effondrées. De ce fait, en 2023, les ventes étaient de 930 exemplaires contre seulement 609 en 2024. Il faut aussi souligner que la version électrique de la Soul nous a déjà quitté il y a quelques temps.

L’avenir est différent

Kia abandonne le Soul, mais va maintenir une offre sympathique avec l’introduction prochaine de nouvelles alternatives. Dans le monde des véhicules à essence, la Kia K4 à hayon arrivera d’ici quelques mois alors que l’EV3, un petit VUS électrique, arrivera en cours d’année 2026.