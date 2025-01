5 Questions et réponses sur le Kia EV3 2026

Le Kia EV3 sera construit sur la plateforme E-GMP et offrira des batteries de 58.3 kWh et 81.4 kWh.

Ce VUS électrique compact sera plus grand que le Soul, mais un peu plus petit que le Niro EV.

La technologie sera mise de l’avant, avec un assistant basé sur l’IA, la clé digitale 2.0, et une fonction Vehicle-2-Load.

Lorsqu’il a lancé l’EV6 il y a près de quatre ans, Kia a promis une gamme de multisegments et de VUS électriques dérivés. Le EV9 à sept passagers a été le deuxième modèle à rejoindre la gamme et le prochain multisegment compact EV5 devrait arriver sur notre marché dans le courant de l’année. Ne se reposant pas sur ses lauriers, Kia a annoncé un quatrième modèle dans sa nouvelle famille électrique : l’EV3.

Voici les réponses à cinq questions sur ce futur VUS électrique sous-compact.

1- Quelle sera la place de l’EV3 2026 dans la gamme Kia ?

Le Kia EV3 2026 sera positionné entre le Soul et le Niro en termes de taille, avec une longueur de 4 300 millimètres, une largeur de 1 850 mm, une hauteur de 1 560 mm et un empattement de 2 680 mm. Cela signifie qu’il sera légèrement plus court et plus bas, mais 25 mm plus large que l’actuel Niro EV. Son empattement sera également plus court de 40 mm que celui du Niro. L’espace de chargement est annoncé comme le meilleur de sa catégorie, avec 460 litres à l’arrière et 25 litres supplémentaires sous le capot. Nous ne savons pas combien coûtera l’EV3 sur le marché canadien, mais il est nettement plus abordable que le Niro EV lorsqu’on compare les modèles d’entrée de gamme en France et au Royaume-Uni, ce qui pourrait suggérer une stratégie similaire ici.

2- Quelles sont les caractéristiques d’autonomie et de recharge du Kia EV3 2026 ?

Bien que nous n’ayons pas de détails sur la version canadienne, le Kia EV3 2026 peut être commandé sur les marchés mondiaux avec un choix de deux batteries selon le niveau de finition. Les versions les plus abordables sont alimentées par une batterie de 58,3 kWh, tandis que les modèles Long Range, plus coûteux, sont dotés d’une plus grande unité de 81,4 kWh. À titre de comparaison, le Niro EV dispose d’une batterie de 64,8 kWh. Kia affirme que l’EV3 pourra parcourir jusqu’à 600 kilomètres avec une charge selon le cycle d’essai optimiste WLTP. Les chiffres réels devraient être plus proches de 500 kilomètres. Bien qu’il utilise la même plate-forme E-GMP que les EV6 et EV9, l’EV3 renoncera à l’architecture de charge de 800 volts, probablement par souci d’économie. Cela signifie que la recharge sera plus lente que sur ces autres modèles Kia, mais restera dans les normes pour un VÉ moderne, avec un temps estimé par le constructeur à 31 minutes pour recharger de 10 à 80 % dans une station de niveau 3.

3- Quelles technologies seront disponibles sur l’EV3 ?

Même si l’EV3 sera l’un de ses véhicules électriques les plus abordables, Kia n’a pas lésiné sur les équipements et les technologies pour ce modèle. En effet, le multisegment sera le premier modèle électrique de la marque à être équipé d’un assistant à commande vocale basé sur l’Intelligence Artificielle, qui ne sera disponible qu’en Corée et en Europe dans un premier temps. Le système Digital Key 2.0 devrait être proposé au Canada dès le début, permettant aux propriétaires de laisser leur porte-clés à la maison et de partager l’accès au véhicule avec leurs amis et leur famille par le biais de messages textes. L’EV3 sera également doté d’une fonction Vehicle-2-Load qui permettra d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie haute tension pour alimenter des appareils tels que des ordinateurs portables, des outils électriques ou même un petit réfrigérateur. Un système audio Harman Kardon sera disponible et deux écrans de 12,3 pouces seront placés en haut du tableau de bord, de part et d’autre d’un écran de cinq pouces dédié à la climatisation, comme dans l’EV9. L’EV3 bénéficiera également d’un affichage tête haute de 12 pouces, de la dernière version du système de freinage régénératif i-Pedal de Kia, de la fonction de stationnement à distance qui permet d’avancer et de reculer le véhicule à l’aide des boutons du porte-clés, et d’une longue liste de fonctions d’aide à la conduite.

4- Que peut-on attendre du design du Kia EV3 2026 ?

Sans surprise, le Kia EV3 2026 reprend pas mal d’éléments de design de l’EV9 et de l’EV5. Cela signifie que ce petit VUS aura une apparence assez anguleuse, avec des passages de roues noirs équarris, des jantes en alliage à motifs géométriques, des feux arrière qui suivent les contours de la lunette et des ailes, ainsi que des poignées de porte arrière qui sont cachées dans le contour noir de la fenêtre, rappelant la nouvelle berline K4. À l’intérieur, l’EV3 présentera une fois de plus de forts airs de famille avec les EV9 et EV5, dont un tableau de bord à thème horizontal qui incorpore une rangée de commandes physiques au milieu ainsi qu’une grande zone ouverte à la place de la console centrale traditionnelle.

5- Quand le Kia EV3 2026 arrivera-t-il au Canada ?

Le Kia EV3 2026 est déjà en vente en Corée du Sud et en Europe, mais il faudra attendre encore un peu pour que les premières unités débarquent de ce côté-ci de l’océan. En effet, Kia Canada n’a pas annoncé de dates concrètes, mais selon les estimations, ce modèle pourrait arriver au pays vers la fin de 2025 au plus tôt, et très probablement seulement en 2026.

Les spécifications et les prix définitifs pour le Canada devraient être annoncés quelques semaines avant le lancement de l’EV3.