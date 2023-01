Essai routier Kia Soul EV 2023: Besoin d’un modèle de base avec une grosse batterie

Les points forts de la Kia Soul EV 2023

– Le modèle de base Premium offre beaucoup de valeur à 43 095 $.

– Elle est toujours aussi unique et cool après toutes ces années.

– Autonomie décente avec la version Limited.

– Très agréable et amusant à conduire.

Les points faibles de la Kia Soul EV 2023

– Le prix de la version Limited à 52 095 $ est comparable à celui de la Ioniq 5.

– Des caractéristiques importantes comme la pompe à chaleur ne sont disponibles qu’avec la Limited.

– L’autonomie du modèle Premium de base est faible (248 km).

La Kia Soul EV est un véhicule électrique sérieusement sous-estimé. Le fait qu’elle ne soit pas vendue aux États-Unis, mais offerte au Canada, n’aide probablement pas. En gros, il s’agit de l’un des rares véhicules électriques populaires qui sont suffisamment abordables pour la plupart d’entre nous.

Les véhicules électriques sont encore nouveaux et font les gros titres tous les jours pour leur design, leur autonomie impressionnante, leurs performances hallucinantes, sans oublier leurs prix élevés ou le manque de disponibilité. La Kia Soul EV 2023 n’est rien de tout cela, mais c’est un véhicule électrique qui, comme la Nissan LEAF et la Chevrolet Bolt, n’a rien de particulièrement sexy.

Toujours unique et cool

Ce que la Soul EV est, il faut le dire, qu’elle demeure originale. Et ce, malgré son lancement il y a environ 13 ans et son incroyable succès. L’actuelle 3e génération de la Soul est arrivée pour l’année modèle 2020. Les changements de carrosserie extérieure par rapport aux véhicules de deuxième génération sont évidents à l’avant avec la nouvelle calandre et les nouveaux phares. L’arrière est mis à jour avec de nouveaux feux arrière et un pare-chocs révisé. Les proportions et l’ensemble de la carrosserie ont été revus.

Tous ces changements, y compris les nouvelles roues de 17 pouces et le nouveau bouclier avant, s’appliquent à la Kia Soul EV. En tant que telle, elle a fière allure, surtout peint en bleu Neptune comme l’était le modèle d’essai. Il y a, cependant, un problème majeur. Le port de charge monté à l’avant est terrible. Alors que j’avais le véhicule en ma possession, j’ai été obligé de me battre avec de la glace, de la gadoue gelée et de la neige pour l’ouvrir. Il s’agit d’un désagrément extrême pour les propriétaires et les conducteurs qui ne se garent pas dans un garage chauffé et cela pourrait constituer un obstacle à la vente. Bien sûr, l’hiver ne dure que quatre ou cinq mois par an…

En montant à bord de la Soul EV, les occupants avant se retrouvent face au plus haut niveau de technologie disponible dans ce multisegment. De série sur la Premium, le tableau de bord comporte un écran de 7 pouces et le système d’infodivertissement intelligent est accessible via un écran tactile de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, ainsi que de nombreux autres accessoires. Le Limited, plus cher, annonce des sièges avant refroidis recouverts de cuir et, surtout, une pompe à chaleur, et plus encore.

Comme toujours, la Kia Soul offre plus qu’assez de place pour quatre passagers. La banquette arrière peut accueillir trois personnes de front, mais deux adultes, ou dans mon cas deux sièges d’appoint seront les mieux placés. Le coffre est évalué à 663 litres, mais ce chiffre semble trop généreux compte tenu de l’espace visible et accessible.

Premium et Limited

Le « plus » inclus dans la Kia Soul EV Limited 2023 se résume à une plus grande batterie de 64 kWh par rapport à celle de série de 39,2 kWh, et à un moteur électrique monté à l’avant plus puissant de 201 ch, contre 134. Peu importe, les deux moteurs produisent un couple égal de 291 lb-pi. La puissance supplémentaire est sans aucun doute utile lorsqu’on tente de dépasser sur l’autoroute avec le multisegment électrique de 4 500 lb.

Le surplus de 67 ch est loin d’être le plus important pour la Limited, mais il est nécessaire pour justifier la différence de prix de 9 000 $ entre les versions Premium et Limited. Je n’ai pas de sommes exacts à partager, mais je soupçonne que la grosse batterie est responsable d’environ 75 % de ce surplus.

Avec la petite batterie, le Soul EV a une autonomie nominale de 248 km, tandis qu’avec la plus grosse, l’autonomie grimpe à 383 km. Comme cela a été démontré, des pertes d’autonomie de 15 à 30 % (et plus) peuvent être observées en conditions de conduite hivernale avec les VE. Cela laisserait la Premium avec une autonomie inférieure à 200 km, ce qui pour beaucoup sera une source d’anxiété. Tout au long de la semaine avec le Limited testé, j’ai constamment observé une moyenne indiquée de 320 km d’autonomie sur une charge complète. Des distances de 70 km sur l’autoroute, au début de janvier, réduiraient d’environ 20 % l’état de charge de la batterie, ce qui signifie que les calculs sont justes.

Pour résumer, je suis en train de découvrir les joies et la liberté que procure un chargeur de niveau 2 à la maison. En programmant la Soul EV 2023 pour qu’elle accepte une charge en dehors des heures de pointe, j’ai profité de son chargeur embarqué de 7,2 kWh qui a converti avec bonheur tout le jus fourni par mon chargeur portable de niveau 2. Kia affirme qu’une charge complète est atteinte en 9 heures environ, ou soit qu’elle peut être complétée sans effort pendant la nuit.

La coqueluche des VE

Le prix de la Kia Soul EV 2023 commence à 43 095 $ et pour ce montant, en plus du kit susmentionné, les acheteurs obtiennent un multisegment compact très agréable à conduire, qui est à l’aise en ville et sur l’autoroute. Cette version est parfaite (et admissible à tous les incitatifs), mais elle s’en tirerait mieux avec la plus grosse batterie, qui devrait idéalement être une option de 5 000 $.

Sinon, la Limited, qui est également admissible à tous les incitatifs, est excellente, mais son prix chevauche celui de la Ioniq 5 et de la Kia EV6. Dans ce cas, j’opterais pour une EV6 AWD Long Range qui se vend 57 495 $, soit seulement 5 400 $ de plus.

Enfin, même si je suggérerais normalement des alternatives à un produit Kia/Hyundai, entre la LEAF, la Bolt et la Soul, prenez celle qui est disponible.