Kia K4 Hayon 2026 : un nouveau souffle pour la voiture compacte

Un an après le lancement de la berline K4 2025, Kia dévoile la version Hayon au Salon international de l’auto de New York 2025. Prévue au Canada pour la fin de 2025, cette nouvelle mouture conserve les principales caractéristiques de la berline, tout en ajoutant une touche de polyvalence. Grâce à son hayon et son format plus compact, elle cible les conducteurs urbains actifs à la recherche de flexibilité. La K4 Hayon sera disponible en version de base et GT-Line.

Un style différent

Inspirée de la silhouette affirmée de la berline K4, la version Hayon se distingue par un toit flottant et une ligne de toit qui s’intègre élégamment à la partie arrière. Son profil fluide évoque le langage stylistique « Opposites United » de Kia. Malgré une longueur totale réduite de 28 cm par rapport à la berline, l’espace pour les jambes à l’arrière demeure équivalent, tandis que la hauteur sous plafond gagne 2,5 cm. Le volume de chargement atteint 628,6 litres derrière les sièges, et jusqu’à 1 680 litres lorsque ceux-ci sont rabattus.

Parmi les éléments de design partagés avec la berline : les phares et feux à DEL verticaux inspirés du VUS électrique EV9, et les poignées de portières arrière intégrées au pilier C. La teinte extérieure jaune étincelant est exclusive à cette version Hayon.

La version GT-Line Turbo se distingue par plusieurs éléments sportifs : jantes de 18 pouces, coques de rétroviseurs noires, jupes latérales, arches de roues noires, volant à trois branches et palettes de changement de vitesse. Elle offre aussi des phares à DEL à projection en cube, antibrouillards à DEL, toit ouvrant électrique et freins avant de 16 pouces.

Un habitacle connecté et technologique

La K4 Hayon reprend l’habitacle numérique de la berline, avec deux écrans totalisant près de 30 pouces de largeur. Le système Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) est disponible selon les versions. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, tout comme la recharge sans fil. Parmi les options : système audio Harman Kardon et clé numérique 2.0 compatible avec certains téléphones grâce à la technologie Ultra-wideband.

Deux motorisations au programme

De série, la K4 hatchback reçoit un moteur 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi, jumelé à une transmission automatique à variation intelligente (IVT).

La version GT-Line Turbo propose un moteur 1,6 litre turbocompressé de 190 chevaux et 195 lb-pi, associé à une boîte automatique à 8 rapports. Cette version bénéficie aussi d’une suspension revue pour une tenue de route plus dynamique.

Sécurité et assistance à la conduite

L’équipement de sécurité active est complet. De série, la K4 hatchback intègre l’assistance au maintien de voie (LKA) et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/redémarrage.

Les versions GT-Line Turbo proposent en option le système d’évitement de collision par manœuvre directionnelle, ainsi que l’assistance à la conduite sur autoroute (HDA-2), qui aide à garder la voiture centrée et à distance sécuritaire sur certains axes.

D’autres fonctions disponibles incluent l’alerte de collision dans l’angle mort, la surveillance de circulation transversale arrière, la caméra d’angle mort, la vue panoramique à 360 degrés et l’aide au stationnement.