La Honda NSX d’Ayrton Senna vendue à un prix record

La vente a dépassé l’estimation maximale du groupe RM Sotheby’s

L’ancien record appartenait à une NSX Type R

Les deux journées d’enchères ont rapporté plus de 36,5 M£

Un record arraché de justesse

La transaction a été conclue le 31 octobre dernier. Le groupe RM Sotheby’s visait au mieux 800 000 £, un plafond que le résultat final a dépassé de 71 250 £.

On pourrait croire que le record du prix de vente de ce modèle a été pulvérisé, mais ce n’est pas le cas. En fait, la marque appartenait à une NSX Type R, écoulée pour environ 1,04 million d’euros, soit 1,164 million USD.

En effectuant la conversion pour la voiture d’Ayrton Senna, on obtient un prix de vente de 1,169 million USD. On parle donc d’un écart de seulement 5000 $. C’est quand même incroyable.

Il faut comprendre que la Type R représente ce que la NSX a de plus pointu à offrir et qu’elle vient d’être éclipsée par une version régulière. Pas n’importe quelle version, on s’entend. Ça démontre à quel point l’identité d’un propriétaire et l’histoire d’un modèle peuvent éclipser n’importe quelles données que l’on peut retrouver sur une fiche technique.

Des papiers qui font la différence

Importée par la division portugaise de Honda, la NSX de Senna a été immatriculée pour la première fois le 22 mars 1991. Un document du registre automobile de Lisbonne montre ensuite un nouvel enregistrement en février 1995, au moment où elle entame sa deuxième vie après la mort du légendaire pilote de F1. Peu de NSX peuvent se targuer d’un lien documenté avec un pilote, encore moins avec un triple champion du monde.

La vente londonienne de RM Sotheby’s a totalisé 36 550 950 £, le meilleur résultat jamais enregistré au Royaume-Uni pour des voitures de collection, selon l’entreprise. La vedette était toutefois italienne : une Ferrari Daytona SP3 qui a été vendue 8 161 250 £.