Mercedes-Benz repousse à 2030 la production du GLC aux États-Unis

La production du Mercedes-Benz GLC en Alabama devait initialement débuter en novembre 2027.

Le constructeur a finalement décidé d’attendre le lancement d’une nouvelle génération du GLC à moteur thermique en 2030.

Cela signifie que le modèle le plus populaire de la marque pourrait continuer à être soumis aux droits de douane américains pendant deux années supplémentaires.

Alors que Mercedes-Benz prévoyait d’intégrer le GLC à la chaîne de montage de son usine de l’Alabama en novembre 2027, l’entreprise aurait changé d’avis.

En effet, des sources proches du dossier citées par Automotive News ont indiqué que le constructeur attendra désormais mai 2030 pour lancer la production américaine de son modèle le plus vendu.

Apparemment, le constructeur a estimé qu’il serait insensé de réoutiller son usine pour l’actuel GLC alors qu’une toute nouvelle génération doit voir le jour à peine deux ans plus tard, ce qui imposerait une seconde reconfiguration particulièrement coûteuse.

À l’heure actuelle, le GLC thermique se trouve au milieu de son cycle de vie, après son lancement en 2022. Son successeur est donc attendu pour 2030, date à laquelle la production américaine est désormais programmée.

Bien que ce raisonnement tienne la route, cela signifie également que le produit phare de la marque pourrait continuer à subir les droits de douane américains à l’importation pendant deux ans de plus.

En effet, le gouvernement américain impose actuellement une taxe à l’importation de 15 % sur les véhicules assemblés en Europe, ce qui touche l’ensemble des GLC commercialisés dans le pays.

Dans la mesure où le GLC représente à lui seul près d’un quart des ventes de véhicules de tourisme de Mercedes-Benz aux États-Unis, il s’agit d’un fardeau financier considérable.

Cette situation pourrait toutefois évoluer au cours des prochaines années : les changements politiques aux États-Unis pourraient en effet réduire sensiblement ces droits de douane ou y mettre fin avant que Mercedes-Benz ne démarre la production locale du modèle.

Un répit tarifaire pourrait d’ailleurs survenir plus tôt que prévu : selon plusieurs médias, le département américain du Commerce envisagerait d’abaisser les droits de douane à environ 10 % pour les constructeurs qui fabriquent aux États-Unis, dans le but de sécuriser la future usine d’assemblage d’Audi en Géorgie.

Actuellement, l’usine Mercedes-Benz en Alabama assemble les GLE, GLS, EQE SUV et EQS SUV à destination de l’Amérique du Nord, mais aussi de l’Europe.

Ce site industriel constitue d’ailleurs le deuxième plus grand exportateur de véhicules des États-Unis.

En raison de ventes inférieures aux attentes pour les deux SUV électriques, l’usine a vu sa production chuter sous la barre des 80 % de sa capacité l’an dernier ; l’ajout de la production du GLC devrait toutefois permettre de porter ce volume au-delà des 280 000 véhicules par an.

Selon le cabinet AutoForecast Solutions, la première année complète de production du GLC aux États-Unis verrait sortir 50 000 unités de ce crossover compact des chaînes d’assemblage, la majorité étant destinée au marché nord-américain.

La production pourrait ensuite augmenter, tout comme les exportations vers d’autres continents.

Le constructeur avait déjà annoncé un investissement de 4 milliards de dollars dans son usine de l’Alabama afin de préparer l’arrivée du GLC, mais on ignore pour l’instant si cet investissement sera lui aussi reporté ou modifié.

On en sait encore très peu sur la prochaine génération du GLC thermique, si ce n’est qu’elle devrait continuer à proposer un large éventail de motorisations.

Contrairement à la Mercedes-Benz CLA, qui propose des motorisations électriques et hybrides au sein d’un même modèle, le futur GLC à combustion ne devrait pas partager sa plateforme avec le GLC électrique 2027 récemment lancé.

Source : Automotive News