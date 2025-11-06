Honda développe une voiture de sport électrique, mais le moment de son lancement demeure incertain

Honda confirme avoir produit des prototypes internes de voitures de sport électriques, mais reporte la production jusqu’à ce que les conditions du marché s’améliorent.

Honda a conçu des prototypes de GT électriques, sans encore s’engager sur un calendrier de production.

Le PDG Toshihiro Mibe affirme que le lancement dépendra des conditions futures du marché des véhicules électriques.

Honda mettra en avant sa technologie d’électrification dans le cadre de son partenariat en F1 avec Aston Martin en 2026.

Honda a confirmé qu’elle développait une voiture de sport entièrement électrique, mais l’entreprise ne s’est pas encore engagée sur un calendrier de production en raison de l’incertitude qui plane sur le marché mondial des véhicules électriques, selon son PDG Toshihiro Mibe.

S’adressant aux journalistes à Tokyo lors du Japan Mobility Show, Mibe a indiqué que Honda avait déjà construit plusieurs prototypes internes d’un GT électrifié. Cependant, la demande actuelle pour les véhicules électriques ne justifie pas encore le lancement commercial d’un tel modèle.

« Nous menons des recherches sur des voitures de sport à motorisation électrique, et nous avons déjà produit de nombreux prototypes en interne », a déclaré Mibe. « Nous devons encore déterminer le moment où il sera opportun d’en faire un produit commercial, à une date ultérieure. »

Alors que Honda réfléchit encore à ses plans concernant une voiture de sport électrique haute performance, plusieurs autres constructeurs y sont déjà pleinement engagés. De la Hyundai Ioniq 5 N et Ioniq 6 N à la Rimac Nevera, sans oublier les prochaines remplaçantes électriques des Porsche Boxster et Cayman, le choix est déjà vaste à la fin de 2025. Les prix varient énormément, allant d’une BMW i4 M60 à une hypothétique Tesla Roadster (si elle voit un jour le jour), ce qui laisse à Honda une grande marge de manœuvre pour ce qui pourrait être considéré comme la remplaçante de la NSX.

Les récents efforts de Honda dans le domaine des voitures de sport électrifiées, sous la direction de Mibe, incluent la récente résurrection de la Honda Prelude en version hybride, en plus de l’Acura NSX hybride.

Bien que la demande des consommateurs déterminera le moment où une voiture de sport électrique atteindra le marché, Honda continue de perfectionner ses technologies d’électrification par le biais du sport automobile. Mibe a cité la Formule 1 comme plateforme de développement pour les futurs groupes motopropulseurs.

En 2026, l’entreprise fera son retour en Formule 1 en tant qu’équipe d’usine avec Aston Martin, en parallèle avec l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations techniques imposant une répartition 50-50 entre puissance thermique et électrique.

Honda avait initialement prévu de se retirer de la Formule 1, mais a finalement changé de cap en raison du virage vers l’électrification pris par la discipline. « Nous allons participer en tant qu’équipe d’usine », a affirmé Mibe.